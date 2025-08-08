Il folle mondo della produzione cinematografica subacquea con Tom Park

Tom Park è un affermato direttore della fotografia e regista subacqueo australiano, con oltre un decennio di esperienza nel settore cinematografico subacqueo, e parlerà del "folle mondo della produzione cinematografica subacquea" quando salirà sul palco principale del VAI Diving Show ANZ a settembre.

Tom ha lavorato a diversi progetti, da documentari a film di storia naturale, per clienti come BBC, Netflix, Amazon Prime Video e David Attenborough, e il suo lavoro è stato premiato con premi da festival cinematografici in tutto il mondo, tra cui il prestigioso Wildscreen Festival.

Tom è noto per la sua competenza tecnica nell'uso di telecamere e attrezzature subacquee, nonché per la sua visione creativa nel catturare la bellezza e l'unicità del mondo sottomarino. Ha trascorso gran parte della sua carriera filmando la Grande Barriera Corallina e la costa orientale dell'Australia, ed è appassionato di conservazione degli oceani e usa la sua arte per sensibilizzare sull'importanza della protezione degli ecosistemi marini.

Il GO Diving Show si terrà al Sydney Showground il 6 e 7 settembre

Il GO Diving Show ANZ

Questo evento annuale, che si svolgerà quest'anno 6-7 settembre alla Area espositiva di Sydney al Parco Olimpico, ha lo scopo di mostrare il meglio del nostro mondo sottomarino a tutti, dai principianti che stanno pensando di dedicarsi alle immersioni o che hanno completato i loro corsi di livello base, ai subacquei avanzati, fino ai subacquei tecnici e ai veterani del CCR. subacquei.

Ci sono una serie di palchi: il palco principale, il Foto Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage e Tech Stage, che ospiteranno decine di relatori da tutto il mondo, oltre a una serie di funzionalità interattive adatte a grandi e piccini, dalle esperienze di immersioni VR, una piscina dimostrativa, una piscina di prova e molto altro ancora.

Attorno ai palchi e alle attrazioni ci sarà un'ampia gamma di espositori, dagli enti turistici e tour operator ai resort, alle navi da crociera, alle agenzie di formazione, ai rivenditori, ai produttori e alle organizzazioni per la conservazione.

