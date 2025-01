Le antiche meraviglie di Malta e Gozo

Il Prof. Timmy Gambin è professore associato di archeologia marittima presso il Dipartimento di studi classici e archeologia dell'Università di Malta ed è stato in prima linea nelle spedizioni verso relitti inesplorati e siti antichi per molti anni: vi porterà in un viaggio dietro le quinte di alcune delle ultime ricerche sul palco principale del VAI Spettacolo di immersioni marzo.

Il Prof. Gambin si è laureato in Storia presso questa Università e ha continuato a conseguire il Master in Archeologia marittima e Storia presso l'Università di Bristol, dove ha anche ottenuto il dottorato in Archeologia marittima. Ha preso parte a numerosi progetti di ricerca collaborativa e ha anche co-diretto numerose indagini sottomarine offshore in varie parti del Mediterraneo.

Il Museo Virtuale

Timmy è l'ideatore e direttore del The Virtual Museum – Underwater Malta. I siti del patrimonio culturale subacqueo sono fuori dalla vista e il più delle volte fuori dalla mente. La ragione di questa situazione è semplice: la barriera fisica creata dal mare stesso. Ad oggi, solo i subacquei o le persone nei sottomarini sono in grado di visitare queste storiche capsule del tempo. Esistono ancora limitazioni causate dalla profondità, dalla lontananza e dalla legislazione.

Infatti, uno dei principi fondamentali della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo è che "gli Stati Parte devono promuovere la consapevolezza pubblica riguardo al valore e all'importanza del patrimonio culturale subacqueo", un principio pienamente approvato da The Virtual Museum – Underwater Malta. Questa piattaforma online porta il patrimonio culturale subacqueo in superficie e nelle case del grande pubblico.

Utilizzando la realtà 3D, la realtà virtuale e altri media, l'obiettivo di questo sito web è quello di consentire a tutti i membri del pubblico di accedere e condividere il patrimonio culturale sottomarino unico di Malta.

Il progetto del relitto fenicio

Nel 2007, durante un'indagine di telerilevamento in mare aperto volta a mappare il patrimonio culturale sottomarino di Malta, venne notata una piccola anomalia nei dati sonar.

Da allora, l'Università di Malta, in collaborazione con numerosi partner internazionali, ha studiato quella che si è rivelata una delle più interessanti scoperte archeologiche subacquee recenti.

Situato a una profondità di 110 m al largo della baia di Xlendi a Gozo, il relitto fenicio è costituito da un carico misto intatto e ben conservato, databile al VII secolo a.C. Il contenuto misto di oggetti in pietra e ceramica sta gettando luce sulla storia economica e sulle reti commerciali del Mediterraneo centrale durante il periodo arcaico.

Oltre ai vantaggi archeologici – tra cui lo studio di tipologie ceramiche finora sconosciute e un’ampia varietà di test scientifici nelle fasi successive allo scavo – questo sito presenta altre sfide e opportunità per quanto riguarda le metodologie e l’accesso, nonché la comunicazione di un tale sito.

Puoi scoprire di più sul Phoenician Shipwreck Project quie il Museo Virtuale qui.

Il GO Diving Show

Il GO Diving Show – l'unica fiera dedicata ai viaggi e alle immersioni per i consumatori nel Regno Unito – torna al NAEC Stoneleigh l'1 e 2 marzo 2025, giusto in tempo per dare il via alla nuova stagione, e promette un fine settimana ricco di contenuti interattivi, educativi, stimolanti e divertenti.

Oltre al Main Stage, questa volta guidato dalla star televisiva, autore e avventuriero Steve Backshall, che fa un gradito ritorno al GO Diving Show dopo alcuni anni di assenza, insieme all'Aquanaut NEEMO addestrata dalla NASA e responsabile della ricerca scientifica presso DEEP Dawn Kernagis, al collega presentatore televisivo, autore e favorito perenne Monty Halls e al dinamico duo di esploratori Rannva Joermundsson e Maria Bollerup, che parleranno della loro recente spedizione Buteng in Indonesia, ci sono di nuovo palchi dedicati alle immersioni nel Regno Unito, alle immersioni tecniche, fotografia subacquea e racconti stimolanti.

Insieme ai palchi, ci sono una serie di elementi interattivi: la sempre popolare Grotta, la gigantesca piscina trydive, l'immersione immersiva in realtà virtuale sui relitti, laboratori di apnea e esercitazioni di allineamento e, novità del 2025, la possibilità di provare a mappare i relitti con la Nautical Archaeology Society e il loro "relitto" - il tutto disseminato tra una serie sempre crescente di stand di enti turistici, produttori, sul posto agenzie, resort, crociere subacquee, centri immersioni, rivenditori e molto altro.

Quest'anno vede anche il Concorso NoTanx Zero2Hero al centro della scena. Questa competizione, rivolta ai principianti dell'apnea, vedrà inizialmente 12 candidati sottoporsi sul posto con Marcus Greatwood e il team NoTanx a Londra a fine febbraio. Poi cinque finalisti selezionati gareggeranno al GO Diving Show nel weekend di marzo, incluse sessioni di apnea statica in piscina, per trovare il vincitore assoluto, che otterrà un viaggio di una settimana al Marsa Shagra Eco-Village, per gentile concessione di Oonasdivers. Fai clic qui per registrarti e avere la possibilità di competere.

