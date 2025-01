Il Mar Egeo svela i suoi segreti

Marinos Giourgas è un istruttore di immersioni tecniche e con rebreather PADI, TDI e IANTD attivo con sede sulla costa meridionale di Atene, in Grecia, e un ambasciatore del marchio per Otter Drysuits, e onorerà il Tech Stage al VAI Spettacolo di immersioni marzo.

Marinos ha iniziato la sua carriera subacquea nei primi anni '1990 e da allora il suo entusiasmo per il contatto con la natura e la sua passione per l'avventura e i relitti della Prima e della Seconda Guerra Mondiale gli hanno permesso di partecipare a diverse spedizioni nei mari della Grecia alla scoperta ed esplorazione dei relitti sottomarini del passato.

L'isola di Malta, dove ha ricevuto la sua formazione tecnica e ha lavorato come istruttore tecnico, è diventata la sua seconda casa. Ha viaggiato in varie parti del mondo per la sua passione per le immersioni (Indonesia, Hawaii, Micronesia, Thailandia, Egitto, Cipro, ecc.) e ha lavorato in diversi centri di immersioni in Grecia, dove ha apprezzato la bellezza e il valore storico dei relitti che giacciono sui fondali dell'Egeo.

È il fondatore di Aegeantec, un team di subacquei appassionati che offre corsi di formazione per subacquei tecnici, trimix e CCR con l'obiettivo di visitare relitti profondi in sicurezza. Marinos gestisce la sezione di immersioni tecniche di uno dei più grandi centri di immersioni della zona, fornendo formazione e guidando i tecnici verso siti di immersioni incontaminati che solo pochi, se non nessuno, vedranno mai. La sua base si trova sulla zona costiera di Atene e fornisce attrezzature di alto livello per immersioni profonde, una stazione di miscelazione del gas che offre ricariche di aria, nitrox e gas trimix, ed è vicina a una varietà di relitti e spettacolari barriere coralline.

Reliquia di guerra sconosciuta nel Mar Egeo

Il discorso di Marinos sul Tech Stage verterà sulla prima immersione a una sconosciuta e rara reliquia del Kriesgmarine che riposa nelle profondità del Mar Egeo dopo la famigerata battaglia di Leros del 1943. La presentazione sarà divisa in due elementi: la storia dei subacquei e i loro sforzi per identificare con certezza la nave, e la storia dietro il suo affondamento.

Il Mar Egeo svela i suoi segreti 2

Il GO Diving Show

Il GO Diving Show – l'unica fiera dedicata ai viaggi e alle immersioni per i consumatori nel Regno Unito – torna al NAEC Stoneleigh l'1 e 2 marzo 2025, giusto in tempo per dare il via alla nuova stagione, e promette un fine settimana ricco di contenuti interattivi, educativi, stimolanti e divertenti.

Oltre al Main Stage, questa volta guidato dalla star televisiva, autore e avventuriero Steve Backshall, che fa un gradito ritorno al GO Diving Show dopo alcuni anni di assenza, insieme all'Aquanaut NEEMO addestrata dalla NASA e responsabile della ricerca scientifica presso DEEP Dawn Kernagis, al collega presentatore televisivo, autore e favorito perenne Monty Halls e al dinamico duo di esploratori Rannva Joermundsson e Maria Bollerup, che parleranno della loro recente spedizione Buteng in Indonesia, ci sono di nuovo palchi dedicati alle immersioni nel Regno Unito, alle immersioni tecniche, fotografia subacquea e racconti stimolanti.

Insieme ai palchi, ci sono una serie di elementi interattivi: la sempre popolare Grotta, la gigantesca piscina Trydive, l'immersione immersiva in realtà virtuale con tecnologia di relitto e, novità del 2025, la possibilità di provare a mappare i relitti con la Nautical Archaeology Society e il loro "relitto" - il tutto disseminato tra una serie sempre crescente di stand di enti turistici, produttori, formazione agenzie, resort, crociere subacquee, centri immersioni, rivenditori e molto altro.

Cogli subito l'occasione - sono ora disponibili i biglietti early bird 2x1, con un rapporto qualità-prezzo fantastico.

Acquista il tuo biglietto prima del 31 gennaio 2025 a £ 17.50 e porta con te il tuo compagno, il tuo coniuge o il tuo migliore amico in modo assolutamente gratuito! Oppure perché non portare con te quel compagno non subacqueo in modo che possa vedere tutte le meraviglie del mondo sottomarino che si sta perdendo!

In effetti, l'offerta 2x1 equivale a ogni biglietto che costa solo £8.75. E come sempre, questo include il parcheggio gratuito. E i minori di 16 anni entrano gratis, quindi porta i bambini con te per una favolosa giornata in famiglia!