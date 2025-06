I subacquei perdono forse qualche trucchetto con i nostri insignificanti segnali manuali?

"Fuori dall'acqua, in quanto persona sorda, vengo sempre vista come quella 'incapace di comunicare' con gli altri", afferma il top model, attore e ora sub Nyle DiMarco. Sott'acqua, invece, è il contrario: come spiega a Steve Weinman, la conoscenza del vero linguaggio dei segni potrebbe essere utile a tutti i subacquei.

"È stato un po' strano cercare di disimparare la lingua dei segni americana (ASL) per imparare i segni per le immersioni subacquee", racconta Nyle diMarco. "Mi è sembrato quasi limitante, sapere che avrei potuto comunque sostenere la stessa quantità di conversazioni complete sott'acqua con la lingua dei segni americana.

"Alcuni dei segnali standard per le immersioni, pur essendo estremamente necessari, non sono del tutto intuitivi e potrebbero essere fraintesi.

Nyle di Marco

Tuttavia, la parte entusiasmante è che Thomas Koch, con cui ho seguito il corso, sta ora sviluppando un intero linguaggio subacqueo. Perché affidarsi a gesti casuali, quando abbiamo già un linguaggio visivo completo e funzionante, ovvero il linguaggio dei segni!

"Se standardizzassimo i segnali manuali per le immersioni utilizzando il linguaggio dei segni, i subacquei non solo comunicherebbero meglio sott'acqua, ma avrebbero anche la possibilità di comunicare con le persone sorde nell'entroterra!"

Nyle DiMarco si definisce parte della comunità dei sordi con la D maiuscola, identificandosi con la cultura dei sordi radicata nella sua lingua madre, la ASL.

L'attore, modello e attivista trentaseienne è salito all'attenzione pubblica negli Stati Uniti nel 36 vincendo il reality show televisivo America's Next Top Model.

A quel punto lavorava come modello freelance da circa un anno, ma divenne solo il secondo uomo e il primo sordo vincitore in 22 stagioni del programma. La sua vittoria gli valse un contratto a tempo pieno con un'agenzia di modelle di New York.

L'anno seguente, lui e un socio professionista vinsero il concorso televisivo Ballando con le stelle, rendendolo solo la seconda persona sorda a vincere l'equivalente di lunga data del Regno Unito Strictly Come Dancing.

Modellazione, danza, immersioni…

Le immersioni subacquee sono un'aggiunta più recente al ventaglio di successi di Nyle. Il suo interesse era stato alimentato dalla lunga conoscenza del direttore dei corsi PADI Thomas Koch, anche lui sordo. "Conosco Thomas da quando ero bambino", racconta. "Per 15 anni ho desiderato seguire i corsi con lui, ma non sono mai riuscito a trovare il tempo".

Nyle si allena in piscina con Thomas Koch (Rosie Moore)

A giudicare dal suo curriculum, non c'è da stupirsi, ma quando Nyle ha trovato il tempo per ottenere la certificazione, ci ha dato dentro fino in fondo. Ha seguito quattro corsi nei dintorni di Islamorada, nelle Florida Keys, con Aqua Hands, il centro immersioni PADI di proprietà di Thomas e descritto come l'unico centro immersioni al mondo gestito da persone sorde.

Al corso Open Water Diver sono seguiti rapidamente l'Advanced Open Water Diver, l'Enriched Air e il corso AWARE Coral Reef Conservation.

"I corsi PADI mi hanno fornito le competenze e le conoscenze essenziali per navigare con sicurezza nel mondo sottomarino, e la lingua dei segni americana (ASL) di Thomas ha reso l'esperienza davvero eccezionale", afferma Nyle. Inoltre, il suo approccio all'apprendimento subacqueo offre spunti inaspettati.

"Il mondo sottomarino è davvero il mondo dei sordi", dice. "Tutto si capovolge. Sopra l'acqua, come persona sorda, sono sempre visto come quello 'incapace di comunicare' con gli altri. Ma sott'acqua? Tutto cambia.

Nyle e Thomas sulla barca (Rosie Moore)

Durante l'addestramento in mare, ho notato una cosa esilarante: gli istruttori udenti non riuscivano a insegnare ad altri subacquei udenti sott'acqua. Iniziavano l'immersione, provavano a gesticolare o a mimare le istruzioni, ma raramente funzionava.

"Nel giro di pochi minuti, gli studenti sembravano confusi e tutti tornavano in superficie perché l'istruttore potesse parlare.

Poi si immergevano di nuovo, e tutto si ripeteva. Li guardavo salire e scendere come un ascensore. Il loro apprendimento e le loro esperienze pratiche si interrompevano bruscamente.

Nel frattempo, Thomas, l'unico direttore di corso PADI per sordi al mondo, e io? Siamo rimasti sott'acqua per tutto il tempo. Nessuna riemersione. Nessuna interruzione. È stato in grado di spiegarmi le tecniche, correggere la mia posizione e guidarmi in ogni esercizio, tutto in lingua dei segni americana (ASL), in tempo reale, a diversi metri di profondità.

"È stato tutto perfetto e, sinceramente, l'acqua sembrava il nostro territorio!"

Qual è il segnale per lo squalo nutrice? (Rosie Moore)

Piani per la cena e sbiancamento dei coralli

E non è stata questa l'unica inversione di tendenza che Nyle ha incontrato sott'acqua. "Un altro scenario divertente: spesso sono io quello che si affida a carta e penna per comunicare con le persone udenti. Ma sott'acqua, improvvisamente sono le persone udenti a scarabocchiare lentamente su blocchi impermeabili, mentre io e Thomas ci rilassiamo nella lingua dei segni.

"Ci indicava senza sforzo le creature della barriera corallina, spiegandoci cosa stavamo osservando e, sì, abbiamo anche organizzato una cena sott'acqua."

Un momento è rimasto davvero impresso nella memoria di Nyle, mentre lui e il suo istruttore esploravano le barriere coralline. "Thomas indicò diverse sezioni di corallo sbiancato, bianco come un osso, circondato da barriere coralline fertili. In ASL, spiegò subito: 'Quel corallo è morto, conseguenza diretta dell'aumento della temperatura dell'oceano. Il riscaldamento globale è reale ed è visibile anche sott'acqua'.

"Poi ho potuto fargli altre domande a riguardo, sott'acqua. E non riuscivo a smettere di pensare agli altri subacquei udenti con un istruttore. Quella conversazione non sarebbe mai avvenuta.

I subacquei udenti avrebbero dovuto aspettare che riemergessero, forse 15 o 30 minuti dopo, per chiedere: 'Ehi, cos'era quella roba bianca che abbiamo visto?' Ammesso che se lo ricordassero. Ma poiché io e Thomas potevamo comunicare sott'acqua, ho imparato sul momento. E mi è rimasto impresso.

Utopia sorda

Nyle diMarco è nato nel Queens, a New York, in una famiglia in cui non solo lui, ma anche i suoi genitori e i suoi due fratelli erano tutti sordi congenitamente. Quando i suoi genitori si separarono, sua madre Donna si trasferì con i figli nel Maryland.

Lì Nyle frequentò la Maryland School for the Deaf e conseguì una laurea in matematica presso la specialistica Gallaudet University di Washington.

Nel 2013, l'anno della sua laurea, è apparso in un film in ASL intitolato Nel barattolo, e negli anni successivi irruppe in TV, interpretando un ruolo da protagonista nella serie Scambiato alla nascita e apparendo in una serie comica, Persone difficili.

studente modello

Ha sempre chiarito che, lungi dal considerarsi disabile a causa della sordità, ritiene un vantaggio essere in grado di comunicare senza parlare, ad esempio nel lavoro di modello.

Dedicato ad ampliare la consapevolezza della cultura dei sordi, nel 2016 ha fondato la Nyle DiMarco Foundation, un ente di beneficenza che fornisce accesso alle risorse per i bambini sordi e le loro famiglie.

Quattro anni dopo fondò la sua società di produzione, Clerc Studio, che diede origine a Sordi U, un reality di Netflix ambientato a Gallaudet; un cortometraggio documentario candidato all'Oscar intitolato Udibile e, quest'anno, Presidente sordo adesso!, un documentario da lui co-diretto e prodotto su una protesta studentesca scoppiata alla Gallaudet nel 1988, quando un candidato udente fu eletto contro i rivali sordi. Ha anche condiviso la sua storia in un'autobiografia, Utopia sorda.

Le Galapagos nel mirino

Essere in grado di comunicare così facilmente con il suo istruttore subacqueo anche mentre era immerso ha aiutato Nyle a superare senza problemi i corsi subacquei iniziali, ma ora ha bisogno di acquisire una solida esperienza subacquea per sfruttare al meglio questo inizio da sogno.

"Non mi resta che fare 50 immersioni per immergermi alle Galapagos", dice, citando quella destinazione in cima alla sua lista dei desideri, seguita dalle Lofoten in Norvegia – gli incontri con i grandi animali sono chiaramente nel suo mirino. "Viaggio molto in tutto il mondo, quindi penso di potermi permettere un'immersione o due!"

L'unico svantaggio che vede come subacqueo è che attualmente pochissimi altri conoscono il linguaggio dei segni: "Hanno scelto di conoscere solo pochi segnali manuali subacquei non ASL! Non riesco a comunicare con loro laggiù."

"È esattamente ciò che Thomas sta cercando di fare: colmare il divario tra due mondi. L'oceano è ancora uno dei luoghi meno esplorati della Terra e, onestamente, lo è anche il potenziale dei segnali manuali."

Convincere le persone sorde a dedicarsi alle immersioni non dovrebbe rappresentare un problema; Nyle ritiene che la sfida sia "più quella di incoraggiare i subacquei udenti non solo a dedicarsi alle immersioni subacquee, ma anche a seguire corsi con un istruttore sordo. Nessuno sa usare i gesti in modo intelligente sott'acqua meglio di noi".

Un facile scambio di opinioni sulla fermata

Ho visto Thomas Koch comunicare con i subacquei udenti sott'acqua senza difficoltà, usando gesti chiari e intuitivi che avevano un significato immediato. Credo che gli studenti udenti farebbero meglio a stare con i sordi!

Un ultimo punto: ho chiesto a Nyle se fosse rimasto sorpreso nello scoprire che i subacquei spesso si riferiscono al mondo sottomarino come a un luogo rumoroso. "Questa è una novità per me adesso "Non ne avevo idea!" risponde. "Ora devo addentrarmi in quella tana del Bianconiglio..."

Mani d'acqua Fondato nel 2010 da Thomas Koch, che nel frattempo è diventato Ambasciatore PADI, il centro immersioni PADI di Clearwater, in Florida, si rivolge a persone sorde e con problemi di udito e afferma di condurre tutti i suoi corsi e le sue immersioni subacquee utilizzando la lingua dei segni americana (ASL) per garantire l'accessibilità sia alle persone udenti che a quelle sorde.

