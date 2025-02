Steve Backshall è la star principale del Main Stage

Il pluripremiato presentatore televisivo Steve Backshall – oratore principale al VAI Spettacolo di immersioni a marzo – volgerà la sua attenzione a due animali preferiti dai subacquei: le balene e gli squali.

Un eroe d'azione, Steve ha esplorato alcuni dei luoghi più remoti del pianeta. Questo, unito alla sua impareggiabile conoscenza della fauna selvatica e del mondo naturale, lo rendono un affascinante oratore ospite.

Come uno dei presentatori più impegnati della televisione, forse meglio conosciuto per il suo fenomenale successo Mortale serie, Steve si esibirà sul Main Stage di Sydney insieme a personaggi del calibro di luminari dei tuffi Dawn Kernagis, Monty Halls, Andy Torbet, Rannva Joermundsson e Maria Bollerup.

Steve ha recentemente viaggiato attraverso l'Atlantico, il Pacifico e l'Oceano Indiano per le riprese Balena per Sky TV, un programma innovativo che segue le tracce delle nostre specie più iconiche e allo stesso tempo minacciate. Ha anche filmato Spedizione e Squalo per Sky TV ed è apparso in Il nostro pianeta che cambia per la britannica BBC One, un'ambiziosa serie di sette anni che ne documenta sei i pianeti ecosistemi più minacciati.

Prima di questo, per La terra perduta degli Jaguar, fece la prima scalata del Monte Upuigma in Venezuela, dormì sulla parete rocciosa verticale e sulla vetta trovò specie di animali sconosciute. Si è anche calato in corda doppia fino al fondo delle cascate Kaiteur in Guyana, nel paese delle meraviglie sottostante.

In La terra perduta del vulcano, Steve è stato il primo outsider ad entrare nel vulcano Monte Bosavi, dove il team ha scoperto ben 40 nuove specie, incluso il ratto più grande del mondo! Steve ha anche preso parte ad una brutale spedizione speleologica aprendo un nuovo passaggio nella Mageni Cave in New Britain.

Altre serie includono Spedizione ahimèka, dove fu quasi inghiottito dalle megattere e fu trascinato nelle viscere di un ghiacciaio, e Il cacciatore di veleni, dove ha sopportato le punture di centinaia di formiche proiettili (gli invertebrati che pungono più dolorosi del mondo) durante una cerimonia di iniziazione.

Altri film che ha realizzato includono Deserto St Kilda, Gran Bretagna estrema – Grotte, Tracker Springwatch, Alaska Live, Blue Planet Live e Mondi da scoprire con Steve Backshall.

Uno scrittore prolifico, il libro più recente di Steve, Deep Blue, è un mix di memorie, viaggiare, e scienze marine e ambientali che ci portano in un tour dei molti mondi della vita acquatica: dai deserti sottomarini e dalle foreste pluviali all'evoluzione di eroi oceanici come la tartaruga marina e il grande squalo bianco, fino al rapido declino dei mari polari bianchi e delle barriere coralline. Steve firmerà copie di Deep Blue subito dopo i suoi interventi in entrambi i giorni.

Come se ciò non bastasse, nel 2023, Steve ha mostrato un'immensa resilienza, determinazione, determinazione e ambizione di battere un nuovo record mondiale: il tempo più veloce nel remare lungo il Tamigi nel Regno Unito.

Gli interventi di Steve sul palco principale saranno:

Imparare a parlare "balena"

Stiamo entrando in un'epoca d'oro per quanto riguarda la comprensione del mondo delle balene e in un futuro prossimo in cui non solo potremo capire le balene, ma addirittura parlarne...

Gli squali sono più vecchi degli alberi

Incontri faccia a faccia con animali di ogni tipo, dai piccoli squali bianchi, alle tigri, ai tori e agli squali martello.

Il GO Diving Show

Il GO Diving Show – l’unica immersione per i consumatori e viaggiare spettacolo nel Regno Unito – torna al NAEC Stoneleigh l'1 e 2 marzo 2025, giusto in tempo per dare il via alla nuova stagione, e promette un fine settimana ricco di contenuti interattivi, educativi, stimolanti e divertenti.

Oltre al Main Stage, questa volta guidato dalla star televisiva, autore e avventuriero Steve Backshall, che fa un gradito ritorno al GO Diving Show dopo alcuni anni di assenza, insieme all'Aquanaut NEEMO addestrata dalla NASA e responsabile della ricerca scientifica presso DEEP Dawn Kernagis, il collega presentatore televisivo, autore e beniamino di sempre Monty Halls, il dott. Timmy Gambin, che parlerà del ricco patrimonio marittimo e bellico di Malta, e il dinamico duo di esploratori Rannva Joermundsson e Maria Bollerup, che parleranno della loro recente spedizione Buteng in Indonesia, ci sono di nuovo palchi dedicati alle immersioni nel Regno Unito, alle immersioni tecniche, fotografia subacquea e racconti ispiratori. Andy Torbet sarà di nuovo il presentatore del Main Stage, oltre a tenere una presentazione sulle sfide delle riprese di immersioni tecniche per programmi TV. Un elenco di tutti gli oratori, inclusi gli orari, può essere trovato qui.

Insieme ai palchi, ci sono una serie di elementi interattivi: la sempre popolare Grotta, la gigantesca piscina trydive, l'immersione immersiva in realtà virtuale con tecnologia di relitto, laboratori di apnea e esercitazioni di allineamento, zona di biologia marina e, novità del 2025, la possibilità di provare a mappare i relitti con la Nautical Archaeology Society e il loro "relitto" - il tutto disseminato tra una serie sempre crescente di stand di enti turistici, produttori, sul posto agenzie, resort, crociere subacquee, centri immersioni, rivenditori e molto altro.

Quest'anno vede anche il Concorso NoTanx Zero2Hero al centro della scena. Questa competizione, rivolta ai principianti dell'apnea, vedrà inizialmente 12 candidati sottoporsi sul posto con Marcus Greatwood e il team NoTanx a Londra a fine febbraio. Poi cinque finalisti selezionati gareggeranno al GO Diving Show nel weekend di marzo, incluse sessioni di apnea statica in piscina, per scoprire il vincitore assoluto, che otterrà un viaggio di una settimana al Marsa Shagra Eco-Village, per gentile concessione di Oonasdivers.

Biglietti in prevendita ora disponibili!

Acquista subito il tuo biglietto giornaliero per £17.50 + quota di prenotazione e preparati per un'esperienza educativa, emozionante e stimolante! Oppure, con così tanti relatori nei due giorni, più tutti i display interattivi e gli espositori da visitare, perché non farne un weekend e accaparrarti un biglietto di due giorni per £25 + spese di prenotazione?

Il biglietto giornaliero in biglietteria nel weekend dello spettacolo costerà 25 £, quindi prenotatelo in anticipo e risparmierete un po' di soldi!!

Sono disponibili anche biglietti a prezzi scontati per gruppi di oltre 10 persone, se si viaggia con i soci del proprio centro/club.

Prenota i biglietti sul sito web di Go Diving Show.

E come sempre, il prezzo del biglietto include il parcheggio gratuito. E i minori di 16 anni entrano gratis, quindi porta i bambini con te per una favolosa giornata in famiglia!