Steve Backshall si concentra sugli squali e sulle balene

Il presentatore televisivo pluripremiato Steve Backshall – oratore principale all'inaugurazione VAI Diving Show ANZ evento del 28-29 settembre – concentrerà la sua attenzione su due animali preferiti dai subacquei: le balene e gli squali.

Un eroe d'azione, Steve ha esplorato alcuni dei luoghi più remoti del pianeta. Questo, unito alla sua impareggiabile conoscenza della fauna selvatica e del mondo naturale, lo rendono un affascinante oratore ospite.

Come uno dei presentatori più impegnati della televisione, forse meglio conosciuto per il suo fenomenale successo Mortale serie, Steve apparirà sul palco principale di Sydney insieme a artisti del calibro di luminari della subacquea Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson e Pete Mesley.

Steve ha recentemente viaggiato attraverso l'Atlantico, il Pacifico e l'Oceano Indiano per le riprese Balena per Sky TV, un programma innovativo che segue le tracce delle nostre specie più iconiche e allo stesso tempo minacciate. Ha anche filmato Spedizione e Squalo per Sky TV ed è apparso in Il nostro pianeta che cambia per la britannica BBC One, un'ambiziosa serie di sette anni che ne documenta sei i pianeti ecosistemi più minacciati.

Shark con Steve Backshall è una serie rivelatrice che celebra la meraviglia degli squali e sfata il mito degli squali come semplici assassini a sangue freddo. Credito fotografico: Sky UK Limited_True to Nature

Prima di questo, per La terra perduta degli Jaguar, fece la prima scalata del Monte Upuigma in Venezuela, dormì sulla parete rocciosa verticale e sulla vetta trovò specie di animali sconosciute. Si è anche calato in corda doppia fino al fondo delle cascate Kaiteur in Guyana, nel paese delle meraviglie sottostante.

In La terra perduta del vulcano, Steve è stato il primo outsider ad entrare nel vulcano Monte Bosavi, dove il team ha scoperto ben 40 nuove specie, incluso il ratto più grande del mondo! Steve ha anche preso parte ad una brutale spedizione speleologica aprendo un nuovo passaggio nella Mageni Cave in New Britain.

Altre serie includono Spedizione ahimèka, dove fu quasi inghiottito dalle megattere e fu trascinato nelle viscere di un ghiacciaio, e Il cacciatore di veleni, dove ha sopportato le punture di centinaia di formiche proiettili (gli invertebrati che pungono più dolorosi del mondo) durante una cerimonia di iniziazione.

Altri film che ha realizzato includono Deserto St Kilda, Gran Bretagna estrema – Grotte, Tracker Springwatch, Alaska Live, Blue Planet Live e Mondi da scoprire con Steve Backshall.

Uno scrittore prolifico, il libro più recente di Steve, Deep Blue, è una miscela di memorie, viaggi e scienze marine e ambientali che ci porta in un tour dei molti mondi della vita acquatica: dai deserti sottomarini e le foreste pluviali all'evoluzione degli eroi dell'oceano come la tartaruga marina e il grande squalo bianco, fino lo stato in rapido declino dei mari bianchi polari e delle barriere coralline.

Come se ciò non bastasse, nel 2023, Steve ha mostrato un'immensa resilienza, determinazione, determinazione e ambizione di battere un nuovo record mondiale: il tempo più veloce nel remare lungo il Tamigi nel Regno Unito.

Gli interventi di Steve sul palco principale saranno:

Imparare a parlare "balena"

Stiamo entrando in un'epoca d'oro per quanto riguarda la comprensione del mondo delle balene e in un futuro prossimo in cui non solo potremo capire le balene, ma addirittura parlarne...

Gli squali sono più vecchi degli alberi

Incontri faccia a faccia con animali di ogni tipo, dai piccoli squali bianchi, alle tigri, ai tori e agli squali martello.

