Conservazione degli squali con Taylor Ladd-Hudson

L'ambientalista e conservazionista degli squali Taylor Ladd-Hudson sarà sul palco principale del Sydney VAI Diving Show ANZ a settembre si discuterà dell'importanza degli squali, delle minacce che rappresentano e di come convivere con loro.

Taylor, sedicenne della Sunshine Coast, è un'apneista, snorkelista, subacquea, membro della pattuglia del Noosa Surf Life-saving Club e surfista locale. Trascorre quasi tutto il suo tempo libero nell'oceano e collabora con organizzazioni come Sea Shepherd Australia, Envoy Foundation, Surfrider e vari gruppi locali di soccorso della fauna selvatica, oltre a collaborare con l'icona australiana Valerie Taylor per la creazione di aree marine protette lungo la costa orientale.

Dopo aver appreso delle minacce che gli squali devono affrontare, si è appassionata alla loro protezione e alla promozione della convivenza tra esseri umani e fauna marina. Tiene regolarmente conferenze nelle scuole e si consulta con i consigli locali e i ministri statali, proponendo alternative ai programmi di controllo degli squali del Queensland e del Nuovo Galles del Sud.

Solo nel 2024, Taylor ha parlato con oltre 3,000 studenti in più di 50 scuole, aiutando i giovani a comprendere il ruolo fondamentale che gli squali svolgono nella salute degli ecosistemi oceanici.

Attraverso la sua piattaforma social @taylor_x_ocean, ha raggiunto oltre 35 milioni di persone, educando e ispirando una nuova generazione a rispettare, proteggere e convivere con gli squali.

Il GO Diving Show si terrà al Sydney Showground il 6 e 7 settembre

Il GO Diving Show ANZ

Questo evento annuale, che si svolgerà quest'anno 6-7 settembre alla Area espositiva di Sydney al Parco Olimpico, ha lo scopo di mostrare il meglio del nostro mondo sottomarino a tutti, dai principianti che stanno pensando di dedicarsi alle immersioni o che hanno completato i loro corsi di livello base, ai subacquei avanzati, fino ai subacquei tecnici e ai veterani del CCR. subacquei.

Ci sono una serie di palchi: il palco principale, il Foto Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage e Tech Stage, che ospiteranno decine di relatori da tutto il mondo, oltre a una serie di funzionalità interattive adatte a grandi e piccini, dalle esperienze di immersioni VR, una piscina dimostrativa, una piscina di prova e molto altro ancora.

A circondare i palchi e le caratteristiche ci sarà un'ampia gamma di espositori, dagli enti turistici e tour operator ai resort, crociere subacquee, sul posto agenzie, rivenditori, produttori e organizzazioni di conservazione.

