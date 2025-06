Scuba Show torna con successo a Long Beach

I 38 paesith Lo Scuba Show si è svolto a Long Beach, in California, nel weekend del 31 maggio/1° giugno e, come si addice al più grande evento subacqueo per consumatori negli Stati Uniti, ha offerto un'ampia scelta di espositori, seminari ed elementi interattivi per subacquei di tutti i livelli di esperienza.

Migliaia di subacquei entusiasti si sono riversati al Long Beach Convention Centre per l'annuale Scuba Show – che torna nella sua sede spirituale dopo il breve trasferimento a Los Angeles dell'anno scorso – e c'era molto da fare per tenere impegnati tutti, dai subacquei principianti ai veterani esperti, per l'intero weekend.

Con centinaia di espositori, da agenzie di formazione, operatori turistici, enti del turismo e produttori di gioielli a produttori di attrezzature, barche da crociera, barche a noleggio, centri immersioni, rivenditori e resort – e molto, molto altro – i partecipanti avevano l'imbarazzo della scelta su chi incontrare. Lo Scuba Show era il luogo perfetto per scoprire nuove attrezzature, ottenere il prossimo brevetto subacqueo, pianificare la prossima avventura subacquea o dedicarsi allo shopping, il tutto in compagnia di appassionati con interessi simili. L'entusiasmo è stato palpabile per i due giorni, fin dall'apertura delle porte il sabato mattina, e quest'atmosfera amichevole e accogliente è continuata fino alla chiusura della fiera la domenica pomeriggio.

La vetrina dei nuovi prodotti è stata apprezzata dagli appassionati di attrezzature

L'evento è rinomato per la miriade di premi in palio durante il fine settimana, tra cui una lunga lista di premi a sorpresa, che spaziavano da soggiorni in resort e attrezzatura subacquea, a crociere in barca e molto altro. Le prime 25 persone che sabato si sono presentate allo stand di California Diving News con un attestato di partecipazione al Welcome Show mattutino – presentato come sempre da Greg Holt di Scuba Radio ogni mattina per intrattenere il pubblico prima dell'apertura delle porte – hanno potuto aggiudicarsi una torcia LED TEKNA Splash-Lite.

Sabato sera, durante la festa, si è tenuta una lotteria di beneficenza, il cui ricavato è stato interamente devoluto alla prestigiosa borsa di studio Zale Parry. A Ed Stetson è stato conferito lo Scuba Service Award 2025, in onore del suo servizio alla comunità subacquea. Stetson forma subacquei ricreativi, di ricerca e commerciali da oltre 45 anni ed è noto come organizzatore volontario di diversi tra i più grandi eventi no-profit a beneficio dei subacquei e del settore subacqueo, tra cui l'Hans and Lotte Hass Santa Barbara Underwater Film Festival e l'Ernie Brooks Santa Barbara Underwater Film Festival.

Ed Stetson riceve il premio da Leslie Leaney

Tanti seminari tra cui scegliere

Molti partecipanti hanno colto l'occasione per acquistare un pass con accesso completo, che ha dato loro la possibilità di assistere ad alcuni dei numerosi seminari che si svolgevano nelle sale situate direttamente sotto il padiglione principale della fiera. In totale, sei sale seminari hanno ospitato oltre 60 conferenze, presentazioni e dimostrazioni.

Questi spaziavano da discorsi sui siti di immersione della California e altri argomenti di interesse locale, a destinazioni globali, foto suggerimenti e consigli, sicurezza nelle immersioni, ampliamento delle proprie competenze e molto altro ancora.

Dale Sheckler presenta le immersioni in California

Tra i relatori del 2025 figurano Dan Orr, Dale Sheckler, Marty Snyderman, Mark Strickland, Bruce Sudweeks, Andy Sallmon e Alison Vitsky Sallmon, Karl Huggins, Brett Eldridge, Gretchen M Ashton, Jeffrey Bozanic e Charlotte Seid.

Interattività

Sebbene lo Scuba Show sia incentrato sugli stand degli espositori, il padiglione offre anche numerosi elementi interattivi a disposizione dei partecipanti. Tra questi, la piscina Trydive, aperta a chiunque dai 10 anni in su per provare l'esperienza subacquea in prima persona, l'imponente "Kelp Wall" lungo 40 metri (quante specie marine avete avvistato?), la vetrina dei nuovi prodotti con le ultime novità sul mercato per tutti gli appassionati di immersioni, il teatro immersivo Deco Dome che porta i partecipanti in un tour veloce di otto famose destinazioni subacquee, i camion per immersioni e le moto d'acqua del Dipartimento dello Sceriffo della Contea di Los Angeles e l'Art Zone, dove adulti e bambini possono dare sfogo alla propria creatività con Doreen Hann, direttrice artistica di California Diving News. Tatuaggi temporanei e un'enorme opera d'arte collaborativa erano all'ordine del giorno.

All'interno dell'immersivo Deco Dome

C'erano anche Foto Postazioni con ogni genere di oggetti di scena per quelle immagini perfette per Instagram, così come la famosa Shark Cage e il Pirate Dive Bar nella Deco Zone erano il posto dove incontrarsi con gli amici, sorseggiare una bevanda rinfrescante e riposare le gambe prima di "tuffarsi" di nuovo nell'area espositiva.

Foto La stazione, completa di oggetti di scena, è stata tenuta occupata per tutto il fine settimana

Passaggio del testimone

Lo Scuba Show è stato fondato nel lontano 1987 da Kim e Dale Sheckler, che hanno gestito con successo l'evento fino al 2011, quando hanno venduto l'evento – e California Diving News (che avevano lanciato nel 1984) – a Mark e Ginny Young, che hanno contribuito a far crescere l'evento fino a farlo diventare ciò che è oggi. Kim e Dale, e molti dei loro amici e parenti, continuano a fare volontariato allo Scuba Show ancora oggi, insieme ad amici e parenti di Mark e Ginny. È questo spirito caloroso e inclusivo che permea profondamente lo Scuba Show a tutti i livelli, ed è parte di ciò che spinge i partecipanti a tornare anno dopo anno.

Il prossimo anno Rork Media Limited, il dinamico team che sta dietro alle riviste globali Scuba Diver (Regno Unito, Nord America, Australia e Nuova Zelanda, e Germania) e agli apprezzati GO Diving Show nel Regno Unito e in Australia, prenderà in mano le redini dello Scuba Show e del California Diving News. Un'azienda a conduzione familiare con un piccolo e appassionato team di subacquei appassionati, Rork Media non vede l'ora di portare l'evento a livelli ancora più alti, con maggiore interattività e molto altro. Ci vediamo a Long Beach nel 2026!

Fotografie di Liz Marchiondo Imaging