Immersioni subacquee: lo sport estremo più allettante ma anche più spaventoso?

Tra i 20 "sport estremi", le immersioni subacquee sono quello che le persone vorrebbero provare di più ma non lo fanno, perché temono non solo i rischi, ma anche di mettersi in mostra.

Questa è la conclusione di un sondaggio condotto su 2,000 adulti nel Regno Unito dall'azienda di abbigliamento sportivo per il ciclismo Endura, parte di Pentland Brands. I concorrenti più prossimi di Scuba nell'elenco degli sport che le persone vogliono provare ma che si sentono inibite nel campionare sono il paracadutismo, il surf, il parapendio e l'equitazione. La preoccupazione principale di Endura, la mountain bike, si trova più in basso nell'elenco.

Nell'indagine, che potrebbe essere degna di nota per formazione agenzie, il 52% degli intervistati ha ammesso di non essere in grado di uscire dalla propria zona di comfort.

Uno su tre ha dichiarato di avere paura di provare un nuovo sport perché non vuole mettersi in imbarazzo, mentre quattro su dieci ritengono di essere "troppo vecchi" per iniziare.

Oltre un terzo (35%) ha affermato che le preoccupazioni di farsi male hanno ostacolato il tentativo di provare qualcosa di nuovo ed eccitante. Ciò ha portato quattro su 10 a desiderare di aver mantenuto l'atteggiamento "senza paura" del loro sé più giovane, ma hanno ritenuto che la loro ansia sociale nel provare cose nuove fosse peggiorata con l'avanzare dell'età.

Circa il 31% ritiene che sia più facile provare un nuovo sport per i minori di 18 anni, mentre il 34% dei genitori afferma che i propri figli sono più disposti a correre rischi di quanto non lo fossero loro.

Ansie sociali

Gli altri sport sono stati elencati in ordine decrescente: arrampicata, snowboard, deltaplano, vela, windsurf, rafting, mountain bike, arti marziali, motocross, sci di fondo, skateboard, surf su ghiaccio, arrampicata su ghiaccio, bouldering e BASE jumping.

La mancanza di familiarità con ciò che è coinvolto potrebbe spiegare il posizionamento di alcune delle voci più basse, e perché un passatempo come l'apnea non è rappresentato. E l'effetto dei costi relativi degli sport non si riflette nei risultati.

"Il motivo per cui provare qualcosa di nuovo può essere così scoraggiante è spesso radicato nelle ansie sociali: preoccupazioni di non adattarsi, di non avere l'attrezzatura giusta o di sentirsi troppo vecchi o inesperti", ha commentato il dott. Abdi Mohamed, psicologo senior del NHS.

“Queste ansie possono creare barriere significative, rendendo difficile per le persone fare il primo passo verso nuove esperienze. Adottando una mentalità positiva, i sentimenti di inadeguatezza e di insicurezza possono essere significativamente ridotti.

“Superare la paura dell’ignoto è un passo fondamentale per costruire la fiducia in se stessi, consentendo alle persone di abbracciare nuove sfide con un senso di appartenenza. Questo viaggio non solo favorisce la crescita personale, ma apre anche le porte a uno stile di vita più appagante e attivo”.

La ricerca è stata condotta in modo indipendente per endura di OnePoll.com

