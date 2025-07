Immersioni subacquee: un'industria da 20 miliardi di dollari

L'entità dei ricavi derivanti dalle immersioni subacquee ricreative è stata quantificata per la prima volta in uno studio internazionale e la cifra massima di oltre 20 miliardi di dollari (circa 15 miliardi di sterline) è considerata dagli autori un significativo incentivo economico per la conservazione dell'ambiente marino.

Lo studio ha inoltre rivelato quanto le immersioni subacquee siano oggi effettuate all'interno delle aree marine protette (AMP) e quanti professionisti delle immersioni siano originari dei paesi in cui lavorano.

Le immersioni subacquee contribuiscono all'economia globale ogni anno con un valore compreso tra 8.5 e 20.4 miliardi di dollari, afferma il biologo marino Octavio Aburto-Oropeza dello Scripps Institution of Oceanography dell'Università della California a San Diego, coautore dello studio. Si stima che questa attività sostenga fino a 124,000 posti di lavoro in 170 paesi.

Si dice che il nuovo studio fornisca la prima stima completa dell'impatto economico mondiale dell'industria subacquea, e fa parte di Atlas Aquatica, una Decennio oceanico delle Nazioni Unite progetto guidato da Aburto-Oropeza. I risultati, si spera, aiuteranno a organizzare il settore e a dargli maggiore voce politica in materia di conservazione.

Sebbene il turismo legato all'oceano sia già riconosciuto come una forza economica, il contributo specifico delle immersioni subacquee non era stato precedentemente esplorato su scala globale, affermano gli autori. Questa omissione ha reso difficile per i sostenitori della conservazione degli oceani citare i benefici economici delle immersioni subacquee.

"Si può navigare o fare surf sopra un oceano morto, ma i subacquei si accorgono se non ci sono pesci: è un'attività che dipende davvero dalla salute del sistema", sottolinea Fabio Favoretto, coautore dello studio, coordinatore di Atlas Aquatica e ricercatore post-dottorato presso Scripps. "Questo è positivo per la conservazione, perché rende i subacquei alleati".

Immersioni nelle Aree Marine Protette

Una maggiore tutela degli oceani può incrementare i ricavi delle immersioni, attraendo più subacquei disposti a pagare prezzi più elevati per incontrare la fauna marina più diversificata e numerosa offerta dalle misure di conservazione, come dimostrato da precedenti ricerche. La preferenza dei subacquei per le Aree Marine Protette (AMP) è inoltre supportata da dati che mostrano come circa il 70% di tutte le immersioni in mare avvengano in queste aree.

Nel 2021 Aburto-Oropeza e i suoi colleghi hanno pubblicato uno studio che ha rilevato che il turismo subacqueo in Messico genera 725 milioni di dollari all'anno, quasi quanto l'intera industria ittica del Paese.

Estendendo l'idea per esplorare i ricavi a livello globale, per il nuovo studio i ricercatori hanno compilato un elenco di oltre 11,500 operatori di immersioni in 170 paesi, utilizzando i dati di Google Maps e dell'agenzia di formazione subacquea PADI e convalidando il database con esperti locali. online Il sondaggio ha poi raccolto le risposte di 425 aziende provenienti da 81 Paesi.

Andrés Cisneros-Montemayor della Simon Fraser University in Canada ha guidato l'analisi economica, utilizzando queste risposte per calcolare il denaro speso direttamente per le attività di immersione e la spesa indiretta, come hotel, cibo e trasporti, da 9-14 milioni di subacquei ricreativi ogni anno in tutto il mondo.

Per estrapolare l'impatto economico globale è stata utilizzata una modellizzazione statistica. Da questa è emerso che la spesa diretta per le attività subacquee genera tra i 900 milioni e i 3.2 miliardi di dollari all'anno, mentre la cifra di 20.4 miliardi di dollari include anche la spesa indiretta.

Lo studio ha inoltre rivelato che l'80% dei dipendenti del settore subacqueo è residente a livello locale o nazionale e che gli operatori subacquei nutrono profonda preoccupazione per il degrado ambientale. La maggior parte di loro ha segnalato cambiamenti negativi nei siti di immersione visitati nell'ultimo decennio.

Alleati naturali

"A differenza delle attività turistiche di massa che possono danneggiare le comunità locali e gli ambienti marini, il turismo subacqueo, se gestito bene, può essere economicamente sostenibile, socialmente equo e ambientalmente sostenibile", afferma Anna Schuhbauer, autrice principale dello studio e scienziata specializzata in pesca presso l'Università della British Columbia.

“Grazie al loro interesse personale per gli ecosistemi sani e l'abbondante vita marina, gli operatori subacquei sono alleati naturali negli sforzi di conservazione.”

I ricercatori ora raccomandano la standardizzazione dei sistemi di monitoraggio nell'intero settore, l'inclusione formale degli operatori subacquei nelle decisioni di gestione marina e il riconoscimento dell'ecoturismo come componente centrale delle economie sostenibili basate sugli oceani o "blu".

Sostengono inoltre gli sforzi degli operatori subacquei per organizzarsi in cooperative con una voce politica unificata attraverso l'iniziativa Atlas Aquatica, che già supporta progetti pilota in Messico e Italia.

Hanno preso parte al progetto anche ricercatori della James Cook University (Australia), Marisol Plascencia de La Cruz del Centro (Messico), National Geographic Society, North-West University (Sudafrica), Ørsted (Danimarca), UC Santa Barbara, University of Pretoria (Sudafrica) e University of Washington. studio, appena pubblicato sulla rivista Cell Reports Sostenibilità.

