Scuba Diver North America numero 24 ora disponibile

Riepilogo delle notizie

L'esclusiva nave da ricerca FLIP salvata dalla discarica, Sea Bees lancia una crociera con possibilità di salire e scendere, Scuba Show collabora con GO Diving Show e muore l'esperto di immersioni in grotta Bill Gavin.

Indonesia

L'isola di Komodo è famosa per essere la casa della lucertola più grande del mondo, il drago di Komodo. Un incontro faccia a faccia con questi rettili giganti è senza dubbio un'esperienza da fare prima di morire, ma non è l'unica cosa che attrae i subacquei in questa regione dell'Indonesia, come spiega Walt Stearns.

Le isole della baia dell'Honduras

Conoscere la geografia e la geologia di un sito di immersione contribuisce sempre ad aumentare il piacere dell'esperienza, e Walt Stearns ha avuto modo di ricordare questo fenomeno durante la sua ultima visita a Roatan, la più grande delle Isole della Baia dell'Honduras.

Domande e risposte con Dawn Kernagis, prima parte

Chiacchieriamo con Dawn Kernagis, membro della Women Divers Hall of Fame, acquanauta NEEMO formata alla NASA e direttrice della ricerca scientifica presso il DEEP, sui motivi che la spingono a continuare a interessarsi al nostro pianeta blu e su cosa riserva il futuro alla vita sottomarina.

Fotografia Subacquea

Nel corso della sua carriera da fotografo professionista, Walt Stearns ha realizzato centinaia di immagini utilizzate in pubblicazioni nazionali e internazionali. Qui ne svela alcuni segreti.

Divers Alert Network

Gli ultimi suggerimenti e consigli dagli esperti DAN.

Filippine

Adrian Stacey esamina più da vicino una vera e propria storia di successo nella conservazione marina nelle Filippine, visitando l'isola di Apo, un'isola eterogenea e colorata, appena al largo della costa della provincia di Negros Oriental.

TECH: Atollo di Bikini, prima parte

Don Silcock dà il via a una serie di articoli sulla Mecca delle immersioni sui relitti, l'atollo di Bikini, iniziando con una panoramica dell'operazione Crossroads, dei suoi risultati devastanti e della persistente situazione di limbo in cui versano gli isolani nativi.

Cosa c'è di nuovo

Nuovi prodotti in arrivo sul mercato, tra cui lo smartwatch Fenix ​​8 di Garmin, che ora dispone di una modalità di immersione ricreativa fino a 130 piedi, nuove colorazioni per la pala dello Scubapro Seawing Supernova e la custodia per smartphone SeaLife SportDiver Ultra.

Prova extra

Il direttore editoriale Mark Evans valuta e recensisce il Seac Smart BCD, un tradizionale giaccadispositivo di controllo del galleggiamento di tipo -style, ma che abbia un bell'aspetto e svolga bene il suo compito.

#Chiedi a Marco

Diversi utilizzi per bobine, nitrox e regolatorie requisiti per il visto quando si è in crociera.