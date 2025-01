Il numero 93 di Scuba Diver è ora disponibile!

Fathoms Free launch campaign to save iconic Cornish dive boat Stingray, DiveLogs unveils its next-level online dive log, new liveaboards in Komodo and the Maldives, Alex Mustard named new president of BSoUP, and the passing of Hal Watts.

Domande e risposte mediche di DAN Europe

Il team di Divers Alert Network affronta il tema dell'otite del nuotatore e delle immersioni con l'herpes.

Maldive, seconda parte

Stuart Philpott continua il suo viaggio alla scoperta delle isole Maldive, questa volta fermandosi sull'"isola dei sub" di Vilamendhoo.

Domande e risposte con Yana Stashkevich

We chat to experienced technical CCR, cave, mine, and wreck diver Yana Stashkevich, and ask her about deep wreck fotografia, shooting in mines/caves, and being on expedition..

Vanuatu

Adrian Stacey, direttore di Scuba Diver Australia e Nuova Zelanda, scopre che l'isola di Espiritu Santo ha molto di più da offrire ai subacquei rispetto al relitto di fama mondiale della SS President Coolidge.

Scozia

Ross McLaren ha scattato inavvertitamente una fotografia che immortalava la vita marina mentre interagiva con i rifiuti prodotti dall'uomo, e questo lo ha portato a osservare l'ambiente circostante i suoi soggetti marini sotto una luce diversa.

Masterclass di senape

Alex Mustard offre alcuni saggi consigli per coloro che desiderano partecipare con le proprie immagini

ai miglioramenti fotografia concorsi.

Divers Alert Network

Tim Blömeke presenta il primo di una serie in tre parti sull'anidride carbonica, un elemento comune nelle emergenze subacquee.

Indonesia

Incontrare di persona un drago di Komodo è senza dubbio un'esperienza da non perdere, ma non è l'unica cosa che attrae i subacquei in questa regione dell'Indonesia centro-meridionale, come spiega Walt Stearns.

Inghilterra

Leigh Bishop torna su un piccolo e sconosciuto relitto che, pur non essendo famoso di per sé, ha un significato importante nella storia marittima.

Cosa c'è di nuovo

New products to market, including the DynamicNord RS Series drysuits, Fourth Element’s J2 neck snug, Santi Diving’s Bergen 2.0 base layer, XDEEP’s ‘Japanese Wave’ T-shirt, and the limited-edition Fourth Element Argonaut 3.0 ‘Pink’ muta stagna.

Prova extra

Editorial Director Mark Evans rates and reviews the feature-rich Ratio iX3M 2 GPS Tech+ computer da immersione, which boasts numerous innovative elements.

Diari da Camera

L'ultima puntata dei Chamber Diaries dalla Midlands Diving Chamber.