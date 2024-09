Immersioni in luoghi remoti, sicurezza a bordo e progetto di base del relitto della laguna di Truk

L'appassionato di immersioni sui relitti e straordinario fotografo subacqueo Pete Mesley terrà due imperdibili conferenze sul palco principale del museo di Sydney VAI Diving Show ANZ alla fine del mese.

La passione di Pete per le immersioni è iniziata nelle fredde acque inglesi oltre 33 anni fa. È qui che è nata la sua "Lust for Rust" e da allora in poi si è dedicato alla ricerca, al ritrovamento, alle immersioni e alla fotografia di relitti.

Con oltre 7,000 ore di esperienza in acqua in 29 paesi diversi, Pete lavora a tempo pieno nel settore delle immersioni dal 1991. Oltre ad essere un direttore di corso PADI, Pete è un istruttore di immersioni tecniche. istruttore Formatore. Pete è in particolare uno dei subacquei tecnici e istruttori più esperti dell'emisfero meridionale.

Pete ha molto successo viaggio subacqueo business Lust4Rust e Shock&Awe Big Animal Diving Excursions si concentrano sul portare subacquei esperti in luoghi di immersione specializzati in tutto il mondo. Luoghi come la Laguna di Truk, le Isole Salomone, l'atollo di Bikini, i Grandi Laghi, lo Sri Lanka, Palau, il Pacifico meridionale e la Nuova Zelanda.

La sua esperienza si estende anche al settore cinematografico e scientifico. Pete si è anche guadagnato una borsa di studio nell'ambito Explorers Club.

Un fotografo subacqueo ben pubblicato e di grande esperienza, Pete ha una voglia matta di trovare nuovi posti, nuovi relitti e avventure e documentarli. Il suo ultimo progetto è la modellazione 3D di tutti i relitti di Truk Lagoon nel Truk Lagoon Wreck Baseline Project. È a metà strada nella mappatura della più vasta gamma di relitti del mondo.

www.lust4rust.co

Gli interventi di Pete sul palco principale saranno:

Immersioni in luoghi remoti e sicurezza a bordo: cose essenziali da sapere!

Negli ultimi dieci anni si sono verificati moltissimi affondamenti di imbarcazioni da crociera subacquee. Troppi! Alcuni fatali. Perché? Esaminiamo quali domande porre agli operatori, per aiutarti a prendere una decisione informata se rischiare la vita con loro o meno. Esaminiamo possibili "campanelli d'allarme" su cosa cercare. Ti darò anche alcuni suggerimenti su come prepararti al meglio per i viaggi in località remote, sulle attrezzature di supporto vitale essenziali e sulla preparazione adeguata per non essere colto di sorpresa. Avendo assistito personalmente a un simile affondamento, ti racconterò come ho affrontato un simile evento.

Progetto di base del relitto della laguna di Truk

Con l'uso di tecniche di fotogrammetria, ci siamo prefissati di completare una baseline di modellazione 3D completa e completa di tutti i relitti immergibili della laguna di Truk (laguna di Chuuk). Ottenere questa baseline essenziale aiuterà a garantire il futuro di Truk, futurizzando la ricca storia dell'area anche molto tempo dopo che tutti i relitti si saranno disintegrati. Questa è solo la fase 1 del progetto. Una volta che tutti i relitti saranno modellati, il piano è di rimodellarli ogni cinque anni. Questo ci darà, si spera, maggiori informazioni per conoscere il tasso di degradazione dei relitti. Discuteremo delle fasi future per, si spera, aiutare a far crescere il turismo a Chuuk in futuro.

Il GO Diving Show ANZ

Questo evento annuale, che si svolgerà quest'anno 28-29 settembre alla Area espositiva di Sydney al Parco Olimpico, ha lo scopo di mostrare il meglio del nostro mondo sottomarino a tutti, dai principianti che stanno pensando di dedicarsi alle immersioni o che hanno completato i loro corsi di livello base, ai subacquei avanzati, fino ai subacquei tecnici e ai veterani del CCR. subacquei.

Ci sono una serie di palchi: il palco principale, il Foto Stage, Australia/Nuova Zelanda Stage, Inspiration Stage e Tech Stage - che ospiteranno dozzine di relatori da tutto il mondo, oltre a una serie di funzionalità interattive adatte a grandi e piccini, dalle esperienze di immersione in realtà virtuale, alle prove di immersione , una piscina dimostrativa, sirene e molto altro ancora.

A circondare i palchi e le caratteristiche ci sarà un'ampia gamma di espositori, dagli enti turistici e tour operator ai resort, crociere subacquee, formazione agenzie, rivenditori, produttori e organizzazioni di conservazione.

Il GO Diving Show UK 2024, giunto alla sua quinta edizione, ha attirato più di 10,000 partecipanti durante il fine settimana e si è esteso su un'area di 10,000 mq di spazio espositivo, e la variante australiana e neozelandese aspira a raggiungere questo livello nei prossimi anni.

L'ingresso al GO Diving Show ANZ inaugurale è completamente gratuito: registrati qui per ottenere i tuoi biglietti per quello che è senza dubbio l'evento subacqueo del 2024 in Australia. C'è un ampio parcheggio in loco e il luogo è facile da raggiungere con molte opzioni di trasporto, quindi segna subito le date in agenda e preparati per un fine settimana epico che celebra tutte le forme di immersione.