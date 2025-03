Michelle Cove, Rosemary Lunn e Anne Hasson – Introdotte nella Scuba Diving Hall of Fame 2025

Le candidate del 2025, Michelle Cove, Rosemary Lunn e Anne Hasson, ad entrare nella prestigiosa International Scuba Diving Hall of Fame (ISDHF), sono uniche in quanto è la prima volta che vengono ammesse solo donne.

Istituito dal Ministero del Turismo delle Isole Cayman nel 2000, l'ISDHF celebra i leader del settore subacqueo che hanno contribuito al successo della subacquea ricreativa in tutto il mondo attraverso l'innovazione e i progressi compiuti nelle aree del turismo subacqueo, progettazione dell'attrezzatura, sicurezza subacquea, inclusività, esplorazione, avventura, innovazione e altro ancora.

Tra i nuovi arrivati ​​di quest'anno ci sono Simone Melchoir-Cousteau (Francia) e Women Divers Hall of Fame (Stati Uniti d'America) come Early Pioneer, Michelle Cove (Bahamas), Anne Hasson (Stati Uniti d'America) e Rosemary E. Lunn (Regno Unito) come nuovi arrivati ​​e Hidy Yu Hiu-Tung (Hong Kong) come Trailblazer, una nuova categoria per l'ISDHF.

Si uniscono ad altre donne di spicco del settore nell'ISDHF, tra cui Jill Heinerth (2020), la dottoressa Eugenie Clark (2010) e Cathy Church (2008).

I nuovi arrivati ​​del 2025 saranno formalmente introdotti nella hall of fame durante una cerimonia che si terrà alle Isole Cayman il 20 settembre 2025.

I nuovi arrivati ​​quest'anno sono stati selezionati per il loro significativo contributo al settore delle immersioni:

Michelle Cove (Bahamas)

Michelle Cove ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo di Dive Bahamas di Stuart Cove in una delle più grandi attività di immersioni dei Caraibi. Ha ottenuto e ampliato le concessioni per sport acquatici e immersioni per importanti partner come Atlantis Resort, Baha Mar, Carnival Cruise Lines e club privati. Sotto la sua guida, l'azienda ha sviluppato una vasta gamma di offerte, tra cui SCUBA, SNUBA, SEA TREK, SUB (Submersible Underwater Bubble), snorkeling, sport acquatici e fotografia e video subacquei, rendendo accessibili ai visitatori di tutto il mondo esperienze oceaniche di livello mondiale.

Michelle, abile guida subacquea per gli squali, è da sempre una sostenitrice della sicurezza, dell'istruzione e della conservazione marina degli squali. La sua collaborazione con il PEW Environmental Group e il Bahamas National Trust ha portato alla creazione del Bahamas Shark Sanctuary nel 2011, il primo del suo genere nell'Atlantico. È stata anche una sostenitrice chiave nella sensibilizzazione e negli sforzi di eradicazione del pesce leone invasivo, nonché nella conservazione dei coralli, nell'implementazione di vivai e nelle iniziative di piantumazione per aiutare a ripristinare gli ecosistemi vitali della barriera corallina.

Michelle Cala

Michelle, PADI Open Water Scuba Instructor, ha fatto conoscere a innumerevoli subacquei la bellezza delle Bahamas, ispirando la salvaguardia dell'oceano. È stata fondamentale nella fondazione delle organizzazioni Ocean Watch Bahamas e Children on the Reef, focalizzate sull'educazione dei giovani delle Bahamas sull'oceano, promuovendo carriere nel settore degli sport acquatici e nella salvaguardia marina.

L'esperienza di Michelle si estende all'industria cinematografica e televisiva, dove ha addestrato numerose personalità televisive e cinematografiche a immergersi e ha lavorato come sommozzatrice di sicurezza, talento davanti alla telecamera e stuntman. Il suo lavoro include importanti produzioni come James Bond, Into the Blue, Flipper e progetti per Discovery Channel, National Geographic, BBC Natural History Unit, Food Network e History Channel.

Oggi, la società di Michelle, Resort Lifestyle Ltd, possiede e gestisce Albany and Lyford Cay Watersports, offrendo esperienze di immersioni, snorkeling e sport acquatici di prim'ordine alle Bahamas.

Anne Hasson (Stati Uniti d'America)

Gli sforzi pionieristici di Anne Hasson hanno rivoluzionato il settore delle immersioni subacquee liveaboard, lanciando il rinomato Cayman Aggressor nel 1984. In qualità di Vice President di Aggressor Adventures, Anne supervisiona i dipartimenti Reservations, Marketing e Advertising, mantenendo l'integrità e l'immagine del marchio e dell'identità aziendale dell'azienda, attiva da 41 anni. Oggi, Aggressor Adventures stabilisce nuovi standard per il turismo subacqueo e avventuroso in tutto il mondo.

Sotto la sua guida, Aggressor Adventures si è ampliata fino a includere 24 yacht per immersioni subacquee, lodge esclusivi, birdwatching e crociere fluviali, operando in località di prim'ordine come Bahamas, Belize, Isole Cayman, Galapagos, Egitto, Maldive e oltre.

Anna Hasson

Appassionata sostenitrice delle immersioni sostenibili, Anne promuove pratiche di viaggio ecosostenibili per proteggere gli ecosistemi marini in tutte le sedi Aggressor. È inoltre determinante nell'istituzione di elevati standard di servizio clienti, consolidando Aggressor Adventures come leader mondiale nel settore del turismo.

Anne è anche membro del consiglio di amministrazione della Sea of ​​Change Foundation, contribuendo alla conservazione globale, ed è stata inserita nella Women Divers Hall of Fame (2010).

Rosemary Lunn (Regno Unito)

L'investitura di Rosemary Lunn segna una pietra miliare storica: diventa la prima donna britannica a ricevere questo prestigioso onore.

Grazie ai suoi molteplici contributi e alla sua decennale esperienza, Rosemary ha svolto un ruolo fondamentale nel plasmare il settore delle immersioni ed è una stimata professionista, una prolifica giornalista, oratrice, educatrice, organizzatrice di eventi e una sostenitrice della sicurezza e della formazione in ambito subacqueo.

Istruttrice subacquea affermata, Rosemary è certificata come PADI IDC Staff Instructor, BSAC Advanced Instructor e subacquea Trimix e CCR, con una vasta esperienza di insegnamento nel Regno Unito e a livello internazionale.

La sua influenza si estende oltre le immersioni ricreative e tecniche: è la prima civile non militare e la prima subacquea donna ad entrare a far parte del Ministero della Difesa del Regno Unito come parte del Defence Diving Standards Team.

Rosmarino Lunn

Innovatrice nel campo delle immersioni tecniche, Rosemary è stata co-fondatrice del simposio sulle immersioni tecniche e avanzate EUROTEK, ha fondato TEKDiveUSA e ha coordinato il Rebreather Forum 3 per conto di AAUS, DAN e PADI.

Ha fatto parte del consiglio direttivo della Scuba Industries Trade Association (SITA) e fa parte del British Diving Safety Group (BDSG), dove continua a definire gli standard e le migliori pratiche del settore.

Il suo straordinario contributo le è valso riconoscimenti, tra cui l'SSI Platinum Diver Award, ed è membro associato della Women Divers Hall of Fame.

I primi pionieri

Simone Melchoir-Cousteau, francese, è ampiamente riconosciuta come la prima donna subacquea e acquanauta, nonché amata moglie e compagna del leggendario oceanografo Jacques-Yves Cousteau. Fu fondamentale nella sua co-invenzione dell'Aqualung, un'invenzione rivoluzionaria che trasformò le immersioni subacquee, presentandolo all'ingegnere e ai finanziamenti.

Ha avuto un ruolo determinante nell'acquisizione di Calypso, la famosa nave da ricerca della famiglia Cousteau, e ha svolto un ruolo chiave nelle operazioni in mare. Per la di Calipso prime spedizioni, vendette i gioielli di famiglia e le pellicce per acquistare carburante e strumenti di navigazione essenziali per la nave. Era conosciuta come 'La Bergere', la Pastorella, poiché svolse il ruolo di infermiera, psichiatra e madre dell'equipaggio composto esclusivamente da uomini per 40 anni.

Nel 1963, Simone ha fatto la storia diventando la prima donna acquanauta al mondo quando ha visitato l'habitat sottomarino Conshelf II nel Mar Rosso. La sua eredità di donna pioniera nelle immersioni subacquee e nell'esplorazione oceanica continua a ispirare generazioni di esploratori e ambientalisti in tutto il mondo.

Simone Melchoir Cousteau

La Women Divers Hall of Fame, con sede negli Stati Uniti, dedicata al riconoscimento e all'onore del contributo delle donne subacquee e al supporto della prossima generazione di subacquei, è una società d'onore professionale internazionale e senza scopo di lucro, i cui contributi dei membri abbracciano un'ampia gamma di settori, tra cui arti, scienza, medicina, esplorazione e tecnologia, archeologia subacquea, economia, media, formazione e istruzione, sicurezza, immersioni commerciali e militari, apnea e sport subacquei.



WDHOF ha introdotto la sua prima classe di 71 membri nel 2000, con alcune delle donne più influenti nella storia delle immersioni, come la dott. ssa Sylvia Earle, rinomata oceanografa, e la dott. ssa Eugenie Clark, famosa per essere la "Shark Lady", riconosciuta per i suoi contributi innovativi alla scienza e all'esplorazione marina. A partire dal 2024 ci sono 260 membri nella Hall, provenienti da 30 stati e territori degli Stati Uniti e da 22 paesi in tutto il mondo.

Donne Divers Hall of Fame

Trailblazer

Hidy Yu Hiu-Tung di Hong Kong è un'acclamata attrice e modella internazionale con oltre 19 anni di esperienza nelle immersioni subacquee, che unisce la sua passione per l'oceano a una carriera dinamica sotto gli occhi del pubblico. Come istruttrice certificata di immersioni subacquee, subacquea tecnica e subacquea in apnea, Hidy Yu non solo ha padroneggiato l'arte dell'esplorazione subacquea, ma è anche diventata una sostenitrice impegnata della conservazione marina.

Nel 2011 è stata nominata portavoce di Miss Scuba International, usando la sua influenza per sostenere la protezione degli ecosistemi marini. Il suo impegno per la difesa degli oceani si è rafforzato nel 2016, quando è diventata ambasciatrice per l'Asia Dive Expo (ADEX), dove continua a tenere discorsi avvincenti sulla conservazione marina a un pubblico internazionale.

Hidy Yu Hiu Tung

Hidy Yu intraprende azioni dirette per proteggere gli ambienti marini, guidando iniziative di pulizia delle reti fantasma a Hong Kong dal 2019. Nel 2023 è stata nominata Ghost Net Ambassador per ADEX Singapore e ha intrapreso una straordinaria pulizia non-stop dell'oceano di 23 ore a Sabah, evidenziando la sua dedizione agli sforzi tangibili di conservazione.

Il contributo di Hidy alla comunità subacquea e alla tutela dell'ambiente le è valso numerosi riconoscimenti prestigiosi, tra cui l'Industry Advocator Rising Star Award all'ADEX China nel 2018 e il NAUI Outstanding Service Award nel 2021.

Nel 2024, Hidy Yu ha co-fondato la Bling Bling Ocean Foundation, un'organizzazione impegnata a promuovere la conservazione degli oceani attraverso iniziative benefiche e sensibilizzazione educativa. Sfruttando la sua piattaforma come personaggio pubblico, sensibilizza continuamente su questioni ambientali critiche e organizza regolari attività di conservazione.