Mark Tozer parla delle "navi perdute" del porto di Darwin

Il subacqueo tecnico e ambientalista Mark Tozer parlerà delle "navi perdute" del porto di Darwin quando sarà sul palco tecnico del VAI Diving Show ANZ a Sydney a settembre.

Che piova o che ci sia il sole, Mark è sempre in giro a passeggiare lungo le coste dell'Australia Meridionale: il suo amore per l'oceano, che dura da una vita, è profondo. Cresciuto a Birkenhead, nell'Australia Meridionale, Mark trascorreva i fine settimana da bambino facendo snorkeling a Semaphore, accendendo una passione che da allora lo ha portato a oltre 8,000 immersioni in tutto il mondo.

Subacqueo esperto dal 1988, Mark esplora relitti profondi e siti misteriosi utilizzando rebreather avanzati, miscele di gas e una curiosità intrepida. Dai relitti della Seconda Guerra Mondiale nel porto di Darwin alle leggendarie profondità della laguna di Truk, alla SS President Coolidge di Vanuatu e a Palau, documenta la storia subacquea con precisione e cura.

La dedizione di Mark non si limita alle immersioni. È socio in affari della Rodney Fox Shark Expeditions con Andrew Fox, offrendo ai subacquei la possibilità di incontrare in sicurezza i grandi squali bianchi e supportando al contempo la ricerca fondamentale. Il suo impegno per la conservazione include la fondazione di Dive for Cancer nel 2013, che raccoglie fondi per il Cancer Council, e l'apertura del Rodney Fox & Mark Tozer Museum and Research Centre, un museo immersivo dedicato alla vita marina, al patrimonio subacqueo e all'educazione oceanica.

Nel 2022, Mark è entrato a far parte di Sharks and Rays Australia (SARA) in qualità di direttore, sostenendo gli sforzi per proteggere le specie marine più incomprese dell'Australia.

Che si tratti di guidare iniziative di conservazione, di immergersi con leggende come la dottoressa Sylvia Earle o di ispirare la prossima generazione di custodi degli oceani, Mark Tozer continua a trasformare la passione in azione, sia sott'acqua che sulla terraferma.

Il GO Diving Show ANZ

Questo evento annuale, che si svolgerà quest'anno 6-7 settembre alla Area espositiva di Sydney al Parco Olimpico, ha lo scopo di mostrare il meglio del nostro mondo sottomarino a tutti, dai principianti che stanno pensando di dedicarsi alle immersioni o che hanno completato i loro corsi di livello base, ai subacquei avanzati, fino ai subacquei tecnici e ai veterani del CCR. subacquei.

Ci sono una serie di palchi: il palco principale, il Foto Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage e Tech Stage, che ospiteranno decine di relatori da tutto il mondo, oltre a una serie di funzionalità interattive adatte a grandi e piccini, dalle esperienze di immersioni VR, una piscina dimostrativa, una piscina di prova e molto altro ancora.

A circondare i palchi e le caratteristiche ci sarà un'ampia gamma di espositori, dagli enti turistici e tour operator ai resort, crociere subacquee, sul posto agenzie, rivenditori, produttori e organizzazioni di conservazione.

