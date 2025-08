Mark Powell si concentra sulle sfide che l'addestramento subacqueo deve affrontare

L'istruttore tecnico, formatore e valutatore Mark Powell sarà sul palco ANZ / Inspiration presso VAI Spettacolo di immersioni a Sydney a settembre, per discutere di come la formazione non funzioni e di cosa possiamo fare per risolvere il problema.

Mark ha avuto la sua prima esperienza subacquea all'età di dieci anni, quando ha fatto un'immersione di prova in una piscina locale. Da quel momento in poi è rimasto affascinato. Ha imparato a immergersi nel 1987 e da allora non ha mai smesso di farlo. Ha fatto immersioni nel Mar Rosso, in Costa Rica, in Sri Lanka, in California, nel Golfo del Messico, in Medio Oriente, nella laguna di Truk, nell'atollo di Bikini, Caraibi e il Mediterraneo. Tuttavia, è più a suo agio nelle acque intorno al Regno Unito, dove si trovano alcuni dei migliori relitti da esplorare al mondo.

Mark è diventato istruttore nel 1994 e da allora insegna attivamente. Nel 2002, Mark ha fondato Dive-Tech, una struttura dedicata alle immersioni tecniche, con l'obiettivo di fornire corsi di addestramento di altissima qualità.

Mark è un valutatore di istruttori e formatori TDI/SDI, Direttore dello Sviluppo Globale e membro del Global Training Advisor Panel di TDI/SDI. Rappresenta inoltre TDI/SDI in diversi enti normativi internazionali come BSI, ISO e RSTC. Collabora regolarmente con diverse riviste specializzate in immersioni subacquee ed è relatore abituale a conferenze sulla subacquea in tutto il mondo.

Nel 2008, Mark ha pubblicato "Deco for Divers", una panoramica ampiamente acclamata sulla teoria e la fisiologia della decompressione. Questo testo è rapidamente diventato il testo di riferimento sull'argomento ed è consigliato da numerose agenzie di immersioni tecniche.

Nel 2019, Mark ha pubblicato un nuovo libro, Technical Diving – An Introduction.

Il GO Diving Show si terrà al Sydney Showground il 6 e 7 settembre

Il GO Diving Show ANZ

Questo evento annuale, che si svolgerà quest'anno 6-7 settembre alla Area espositiva di Sydney al Parco Olimpico, ha lo scopo di mostrare il meglio del nostro mondo sottomarino a tutti, dai principianti che stanno pensando di dedicarsi alle immersioni o che hanno completato i loro corsi di livello base, ai subacquei avanzati, fino ai subacquei tecnici e ai veterani del CCR. subacquei.

Ci sono una serie di palchi: il palco principale, il Foto Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage e Tech Stage, che ospiteranno decine di relatori da tutto il mondo, oltre a una serie di funzionalità interattive adatte a grandi e piccini, dalle esperienze di immersioni VR, una piscina dimostrativa, una piscina di prova e molto altro ancora.

A circondare i palchi e le caratteristiche ci sarà un'ampia gamma di espositori, dagli enti turistici e tour operator ai resort, crociere subacquee, sul posto agenzie, rivenditori, produttori e organizzazioni di conservazione.

