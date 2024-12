Beacon di localizzazione: '15 minuti che potrebbero salvarti la vita'

I subacquei che utilizzano i localizzatori personali (PLB) sono invitati a partecipare a una consultazione su una proposta della Guardia costiera volta a rendere più rapidi e semplici gli interventi di ricerca e soccorso in caso di scomparsa in mare, e a garantire che i propri dispositivi siano registrati.

La Maritime & Coastguard Agency (MCA) sta proponendo un aggiornamento che sottoporrebbe i PLB agli stessi requisiti di registrazione attualmente applicati ai radiofari di segnalazione della posizione di emergenza (EPIRB), utilizzati su alcune imbarcazioni.

I PLB trasmettono una posizione sulla stessa frequenza di 406 MHz degli EPIRB più grandi, ma sono progettati per essere indossati sul corpo anziché tenuti su un'imbarcazione o una zattera di salvataggio. Sono sempre attivati ​​manualmente.

La modifica richiederebbe ai subacquei e ad altri soggetti di registrare gratuitamente i loro PLB attuali e quelli nuovi presso l'MCA se devono essere utilizzati in qualsiasi ambiente marittimo, dal mare e dalla costa ai fiumi e ai laghi.

Identificare, verificare e localizzare

La registrazione significa che quando viene attivato un PLB, la Guardia costiera può utilizzare i dettagli per identificare, verificare e localizzare la persona in difficoltà e, a suo dire, inviare soccorsi in modo più rapido ed efficace in caso di emergenza.

"Spendere solo 15 minuti per registrare un PLB online potrebbe fare la differenza per essere trovati e recuperati in sicurezza da una situazione di pericolo di vita", afferma Linda Goulding, responsabile del registro dei beacon di soccorso e sicurezza del Regno Unito. "Basta registrare tutti i PLB 406 MHz esistenti e tutti quelli nuovi che acquisterai in futuro sul nostro pagina web self-service del cliente come fanno oggi le persone con i loro EPIRB.

"Assicurati di mantenere aggiornata la tua registrazione per garantire che le squadre di ricerca e soccorso possano trovarti in caso di emergenza."

Il pacchetto di aggiornamenti riflette anche i cambiamenti nella tecnologia ed estende gli obblighi di registrazione a vari tipi di imbarcazioni. In termini formali, aggiornare i requisiti di registrazione per gli EPIRB e introdurre nuovi requisiti di registrazione per i PLB significa sostituire i Merchant Shipping (EPIRB Registration) Regulations 2000 con i Merchant Shipping (EPIRB and PLB Registration) (Radiocommunications) (Amendment) Regulations 2025.

Alle persone viene chiesto di rispondere alla consultazione entro e non oltre il 30 gennaio 2025.

Anche su Divernet: TEST SUBACQUEO: Localizzatore personale GPS Nautilus LifeLine, DISPOSITIVO DI LOCALIZZAZIONE PERSONALE NAUTILUS LIFELINE Marine Rescue GPS, Immergersi come un professionista: quale attrezzatura di sicurezza portare?