Tecnico, speleologico e rebreather istruttore Lanny Vogel presenterà alcune storie, riflessioni e suggerimenti su come possiamo migliorare, concentrandosi su ciò che possiamo imparare dagli incidenti in grotta e tecnici quando salirà sul palco tecnico dell' VAI Spettacolo di immersioni marzo.

Lanny è il proprietario e il leader istruttore degli Inferi di Tulum (www.underworldtulum.com), un centro immersioni appositamente costruito nel cuore del paese delle grotte messicano con sistemazioni su misura per i subacquei. Si immerge da oltre 25 anni e ha ottenuto la qualifica di tecnico istruttore nel 2005.

È specializzato in immersioni in grotta, tecniche e con rebreather sul posto nelle splendide grotte messicane, è anche il fondatore del Cave Camp e fa parte del comitato per la sicurezza e la linea 'CREER' in Messico, un'organizzazione comunitaria che lavora per promuovere la sicurezza, la conservazione e la manutenzione di centinaia di chilometri di linee di grotte nella regione.

Prima di immergersi a tempo pieno, è stato comandante nella Royal Navy con alcuni ruoli interessanti in sottomarini, navi di superficie e operazioni a terra in Afghanistan e Iraq. Si unirà al istruttore squadra di www.thehumandiver.com all'inizio del 2025, attingendo all'esperienza di immersioni in grotta, alpinismo e alcuni interessanti ruoli di gestione del rischio militare e pianificazione strategica. Probabilmente è più felice quando va in scooter con un rebreather in una grotta epica e, quando non è in acqua, lo si può trovare più spesso con un libro in una mano e uno di un crescente branco di cani da salvataggio nell'altra.

Il GO Diving Show

Il GO Diving Show – l'unica fiera dedicata ai viaggi e alle immersioni per i consumatori nel Regno Unito – torna al NAEC Stoneleigh l'1 e 2 marzo 2025, giusto in tempo per dare il via alla nuova stagione, e promette un fine settimana ricco di contenuti interattivi, educativi, stimolanti e divertenti.

Oltre al Main Stage, questa volta guidato dalla star televisiva, autore e avventuriero Steve Backshall, che fa un gradito ritorno al GO Diving Show dopo alcuni anni di assenza, insieme all'Aquanaut NEEMO addestrata dalla NASA e responsabile della ricerca scientifica presso DEEP Dawn Kernagis, al collega presentatore televisivo, autore e favorito perenne Monty Halls e al dinamico duo di esploratori Rannva Joermundsson e Maria Bollerup, che parleranno della loro recente spedizione Buteng in Indonesia, ci sono di nuovo palchi dedicati alle immersioni nel Regno Unito, alle immersioni tecniche, fotografia subacquea e racconti stimolanti.

Insieme ai palchi, ci sono una serie di elementi interattivi: la sempre popolare Grotta, la gigantesca piscina trydive, l'immersione immersiva in realtà virtuale sui relitti, laboratori di apnea e esercitazioni di allineamento e, novità del 2025, la possibilità di provare a mappare i relitti con la Nautical Archaeology Society e il loro "relitto" - il tutto disseminato tra una serie sempre crescente di stand di enti turistici, produttori, sul posto agenzie, resort, crociere subacquee, centri immersioni, rivenditori e molto altro.

Quest'anno vede anche il Concorso NoTanx Zero2Hero al centro della scena. Questa competizione, rivolta ai principianti dell'apnea, vedrà inizialmente 12 candidati sottoporsi sul posto con Marcus Greatwood e il team NoTanx a Londra a fine febbraio. Poi cinque finalisti selezionati gareggeranno al GO Diving Show nel weekend di marzo, incluse sessioni di apnea statica in piscina, per trovare il vincitore assoluto, che otterrà un viaggio di una settimana al Marsa Shagra Eco-Village, per gentile concessione di Oonasdivers. Fai clic qui per registrarti e avere la possibilità di competere.

