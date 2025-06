Scopri la Grande Barriera Corallina Meridionale australiana con la Dott.ssa Elodie Camprasse

La Dott.ssa Elodie Camprasse è un'ecologa marina con la passione per le immersioni subacquee, fotografia subacquea e comunicazione scientifica, e parlerà della biodiversità della Grande Barriera Corallina Meridionale sul palco ANZ / Inspiration presso l' VAI Spettacolo di immersioni a settembre.

L'amore di Elodie per l'oceano e il suo desiderio di proteggere la vita marina nascono da quando, da adolescente, ha iniziato a praticare le immersioni subacquee. Dopo aver conseguito il dottorato di ricerca in ecologia degli uccelli marini presso la Deakin University, ha guidato iniziative per avvicinare le persone all'ambiente locale e promuovere la tutela del mondo marino.

Nell'ambito della sua ricerca, ha anche guidato l'implementazione di un programma scientifico cittadino volto a raccogliere dati sui misteriosi granchi ragno giganti e sui loro raduni annuali nella Grande Barriera Corallina Meridionale.

Elodie lavora anche come consulente ambientale e fa parte del prestigioso programma Homeward Bound, che mira a dare maggiori competenze e visibilità alle donne nei settori STEM per proteggere meglio il pianeta.

Elodie ha detto: "Circa il 70% degli australiani vive entro 50 km dalla Grande Barriera Corallina Meridionale. Eppure, pochissimi di noi ne conoscono la presenza, per non parlare della sua importanza e della sua fauna marina unica. Questa parte del mondo (la costa meridionale dell'Australia) ospita la maggior parte di specie che non si trovano in nessun'altra parte del mondo, e specie che mostrano comportamenti spettacolari, come l'accoppiamento delle seppie nell'Australia Meridionale, o la raccolta di granchi ragno in varie parti di Victoria, Tasmania e Australia Meridionale. Eppure, questa vita marina rimane poco studiata!

Immergetevi con me per scoprire le incredibili creature della Grande Barriera Corallina Meridionale e gli adattamenti che le rendono particolari e uniche. Sarete ispirati ad agire e contribuire a una maggiore comprensione di queste specie, contribuendo così a proteggerle meglio.

Il GO Diving Show ANZ

Questo evento annuale, che si svolgerà quest'anno 6-7 settembre alla Area espositiva di Sydney al Parco Olimpico, ha lo scopo di mostrare il meglio del nostro mondo sottomarino a tutti, dai principianti che stanno pensando di dedicarsi alle immersioni o che hanno completato i loro corsi di livello base, ai subacquei avanzati, fino ai subacquei tecnici e ai veterani del CCR. subacquei.

Ci sono una serie di palchi: il palco principale, il Foto Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage e Tech Stage, che ospiteranno decine di relatori da tutto il mondo, oltre a una serie di funzionalità interattive adatte a grandi e piccini, dalle esperienze di immersioni VR, una piscina dimostrativa, una piscina di prova e molto altro ancora.

A circondare i palchi e le caratteristiche ci sarà un'ampia gamma di espositori, dagli enti turistici e tour operator ai resort, crociere subacquee, sul posto agenzie, rivenditori, produttori e organizzazioni di conservazione.

