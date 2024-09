Join us for an exclusive screening of Diving Into The Darkness

We are delighted that the inaugural VAI Diving Show ANZ (28-29 September at Sydney Showground) will be kickstarted in fine fashion – with an exclusive screening on the Main Stage of the phenomenal award-winning documentary Diving Into The Darkness.

Join us at 9.45am at the Main Stage on the Saturday morning and prepare for one of the most outstanding documentaries I have watched in recent years (read my full review below). Even better, immediately after the showing, Jill Heinerth herself will be gracing the Main Stage to give an amazing presentation. Director No, Baghai will also be at the show, taking to the ANZ / Inspiration Stage on the Saturday afternoon.

Immergersi nell'oscurità

Review: Diving Into The Darkness

Mark Evans: Quando ne ho sentito parlare per la prima volta Immergersi nell'oscurità, Non vedevo l'ora di vederlo di persona, soprattutto perché è incentrato sulla mia amica e leggenda della subacquea Jill Heinerth. La sua storia meritava da tempo di essere mostrata, e ora che ho avuto l'opportunità di vederla in prima persona, posso confermare che il regista Nays Baghai ha superato se stesso con il documentario finale: merita davvero tutti i riconoscimenti che ha già ricevuto in breve tempo è stato rilasciato.

Il film ha già vinto il premio come miglior documentario al Santa Barbara International Film Festival di quest'anno e il premio Outstanding Excellence all'evento Documentaries Without Borders.

Uno dei più grandi speleologi viventi del mondo, l'esploratore canadese Heinerth è stato coinvolto in alcune delle spedizioni più impegnative e celebrate, dal rilevamento delle grotte più lunghe del mondo in Messico alla scoperta delle grotte di iceberg giganti in Antartide.

Still from Diving Into The Darkness

Accostabile ad alcune di queste epiche immersioni, raffigurate con clip e scatti d'archivio, il documentario di 96 minuti include interviste intime e flashback animati degli anni più giovani di Heinerth, aiutando a spiegare la sua motivazione nel prendere parte a sfide così estreme.

Più di 100 dei suoi amici sono morti negli abissi, ma lei sostiene che ogni avventura la avvicina sempre di più al diventare la donna che avrebbe voluto incontrare da bambina.

Ho sempre creduto che esistano due tipi di subacquei: quelli che amano le immersioni in grotta e quelli che non le amano, e io rientro fermamente in quest'ultima categoria. C'è sempre stato qualcosa nelle caverne che mi dà i brividi, e Diving Into The Darkness non ha fatto nulla per farmi cambiare idea!

Still from Diving Into The Darkness

Vedendo filmati straordinari di Jill che scivola senza sforzo attraverso sistemi di grotte decorati con stalattiti, stalagmiti e altre stranezze topografiche, con una visibilità straordinariamente chiara, devo dire che stavo iniziando a essere tentato solo un po'.

Ma poi altri segmenti, in particolare uno straziante momento di perdita in una grotta, filmato eccezionalmente bene da Nays e dal team (sapete benissimo che si tratta di una ricostruzione dell'incidente in questione, ma è così ben girato che il vostro cuore inizia a battere forte). man mano che vieni coinvolto nella situazione) – frena la mia momentanea follia e torno nella categoria dei subacquei "mi limiterò a relitti, pareti e scogliere"!

Jill Heinerth è un'oratrice accattivante se sei abbastanza fortunato da vederla sul palco, e il suo carisma e la sua personalità emergono dal film proprio come se fosse seduta proprio di fronte a te. A ciò si aggiungono le capacità di ripresa di Nays Baghai, che sicuramente sa come catturare scene epiche con la fotocamera. Questo è di gran lunga uno dei migliori documentari incentrati sulle immersioni che ho visto da molti anni.

Join us for an exclusive screening of Diving Into The Darkness 5

Il GO Diving Show ANZ

Questo evento annuale, che si svolgerà quest'anno 28-29 settembre alla Area espositiva di Sydney al Parco Olimpico, ha lo scopo di mostrare il meglio del nostro mondo sottomarino a tutti, dai principianti che stanno pensando di dedicarsi alle immersioni o che hanno completato i loro corsi di livello base, ai subacquei avanzati, fino ai subacquei tecnici e ai veterani del CCR. subacquei.

Ci sono una serie di palchi: il palco principale, il Foto Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage e Tech Stage, che ospiteranno decine di relatori da tutto il mondo, oltre a una serie di funzionalità interattive adatte a grandi e piccini, dalle esperienze di immersioni VR, una piscina dimostrativa e molto altro ancora.

A circondare i palchi e le caratteristiche ci sarà un'ampia gamma di espositori, dagli enti turistici e tour operator ai resort, crociere subacquee, formazione agenzie, rivenditori, produttori e organizzazioni di conservazione.

Il GO Diving Show UK 2024, giunto alla sua quinta edizione, ha attirato più di 10,000 partecipanti durante il fine settimana e si è esteso su un'area di 10,000 mq di spazio espositivo, e la variante australiana e neozelandese aspira a raggiungere questo livello nei prossimi anni.

L'ingresso al GO Diving Show ANZ inaugurale è completamente gratuito: registrati qui per ottenere i tuoi biglietti per quello che è senza dubbio l'evento subacqueo del 2024 in Australia. C'è un ampio parcheggio in loco e il luogo è facile da raggiungere con molte opzioni di trasporto, quindi segna subito le date in agenda e preparati per un fine settimana epico che celebra tutte le forme di immersione.