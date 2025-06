Come l'irrefrenabile Capitano Slate perse le dita

at

7: 00 am

Personaggio di spicco nel panorama subacqueo della Florida, il Capitano Spencer Slate ha vissuto molti cambiamenti nel corso degli anni. Ne parla con JOHN CHRISTOPHER FINE, che ha scattato le foto.

"Chi è Lloyd Bridges?" chiese innocentemente un giovane sub.

Il capitano Spencer Slate ha scattato una fotografia enormemente ingrandita della defunta stella di Caccia al mare giù dal muro dell'ufficio dietro il suo negozio di immersioni.

Per un attimo sembrò stranamente lamentoso, prima di rendersi conto che l'ottantenne Bridges con la barba bianca nella foto aveva recitato nella serie televisiva pionieristica sul sub Mike Nelson e le sue eroiche imprese, molto prima che il sub che aveva posto la domanda, o persino il giovane istruttore in piedi accanto a lui, nascesse.

Slate con una versione più giovane di se stesso e Lloyd Bridges, che aveva recitato in Sea Hunt 65 anni fa

"Sono stato invitato alla festa per l'ottantesimo compleanno di Lloyd Bridges", ha detto Slate ai giovani subacquei che ammiravano la foto di lui con Bridges. "Ho 80 anni. Lo dico a tutti. Mi piace il fatto che le persone anziane facciano ancora qualcosa", ha aggiunto, dopo aver spiegato per cosa era famoso Bridges.

Pochi chiamano Slate per nome. Gestisce la Captain Slate's Scuba Adventures nelle Florida Keys da 47 anni. Ha gestito attività subacquee da Key Largo per 33 anni e negli ultimi 14 ha continuato a gestire un centro immersioni con servizi completi, un centro didattico e una barca per immersioni da Tavernier.

Figura imponente

La fotografia del Capitano Slate accanto a Bridges testimonia la sua statura alta e robusta. Con i suoi 6 m, Slate svetta su Bridges e sulla maggior parte delle persone. Nato a Winston Salem, nella Carolina del Nord, si diplomò nel 3 e si arruolò nell'esercito americano, assegnato a un'unità di trasporto e rifornimento.

Dopo essersi laureato in amministrazione aziendale presso l'East Carolina University di Greenville, nella Carolina del Nord, Slate non vedeva l'ora di trasferirsi in Florida.

"Ho insegnato economia in una scuola superiore professionale a Jacksonville", mi racconta. "Ho conseguito il brevetto di istruttore subacqueo nel 1974 nell'ambito del programma nazionale di immersioni della YMCA di Jacksonville. Ho preso in carico il programma della YMCA nel 1978. Ho ottenuto il brevetto di capitano nel 1976."

Slate con la sua barca subacquea a Tavernier, Florida

Non c'è bisogno che io tenga il Capitano Slate sulla retta via. Le sue storie sono infinite: racconti di immersioni speciali, di persone interessanti che ha incontrato e di incidenti, alcuni dei quali preferirebbe non rendere pubblici, nonostante le evidenti cicatrici che lo dimostrano.

Ti stringerà la mano con la mano destra a cui mancano le dita e con quelle rimaste deformate dal morso di una murena che stava nutrendo.

Slate è stato seguito dalla leggenda dei tuffi di Keys, Steve Klem. "Klem era il 'Pifferaio Magico di Pennekamp Park'", racconta, aggiungendo: "Siamo diventati amici. Klem dava da mangiare alle creature. Mi ha detto che non si immerge d'inverno. Aveva 66 anni, quindi ho preso il suo posto".

Il programma "Creature Feature" di Slate ha attirato subacquei da tutto il mondo, che hanno voluto esplorare con lui l'oceano al largo delle Keys. Ci fu un momento di audacia in cui si metteva una sardina in bocca come offerta ai barracuda. ​​Le murene che nutriva con le mani si raggomitolavano intorno a lui e ai suoi subacquei, ingozzandosi di prelibatezze a base di pesce.

Banchi di pesci seguivano Slate sott'acqua, in attesa di aiuti. Erano i tempi in cui si insegnava ai subacquei che anche i feroci abitanti dell'oceano potevano essere domati con il cibo e una pacifica comprensione, nonostante l'onnipresente elemento di pericolo.

Fu quando una murena finì nel secchio del mangime di Slate che le cose andarono male. Senza rendersene conto, allungò la mano per prendere un pesce e le sue dita furono scambiate per un urlo.

Nonostante abbia infranto la regola insegnata in ogni corso di subacquea di "guardare ma non toccare", Spencer Slate è sopravvissuto e ha aiutato migliaia di subacquei a comprendere meglio la vita nell'oceano.

C'era un tempo in cui nutrire i pesci non era controverso

Fulmini

Un fulmine ha colpito il negozio di immersioni di Slate. Pioggia torrenziale ha colpito il mare, le strade sono state allagate. Butch Hendricks, presidente di Lifeguard Systems, era sceso per immergersi. Le condizioni dell'oceano erano agitate ed erano stati diramati avvisi per le piccole imbarcazioni.

Slate aveva la sua barca da sub The Lost Continent Pronti, con il Capitano Dillon pronto a intervenire. Hendricks chiamò per chiedere se le immersioni mattutine potessero essere rimandate al pomeriggio. Nessun problema. Questo diede a Slate l'opportunità di interagire con il giovane studente subacqueo e il suo istruttore e di raccontare storie.

"La Ark Royal era dentro", disse loro. "Era la principale portaerei della Gran Bretagna. Le condizioni erano peggiori di oggi. Ricevetti una chiamata dalla nave, mi chiesero se potevo portare i sommozzatori della Royal Navy al Spiegel Grove naufragio.

Ho detto loro che era agitato, con onde alte 8-10 metri. Hanno detto che era l'unica possibilità che avevano e che avevano la loro attrezzatura. Ho detto di sì. Sono arrivati ​​qui, in 10. Ho detto loro che sarebbe stato agitato. Sono saliti a bordo e hanno stivato i loro doppi serbatoi e l'attrezzatura. Era rischioso: onde alte 10 metri. L'oceano era così forte che quando ci siamo avvicinati al sito ho dovuto procedere al minimo.

Slate era seduto su una sedia girevole nel suo ufficio, con i piedi appoggiati al muro e gli occhi azzurri maliziosi, mentre raccontava la storia ai giovani subacquei.

Ho detto loro: "Preparatevi, non mi ormeggerò a una boa d'ormeggio. Cinque alla volta, saltate e scendete. Quando risalite, trovate una boa d'ormeggio qualsiasi e vi verrò a prendere".

"Sono risaliti, sono risaliti a bordo e hanno detto che era stata la migliore immersione che avessero mai fatto. Ero in mezzo a un fulmine. Accidenti, è stato un fulmine a ciel sereno. Ho un punto morto sulla barca. Ho guardato l'albero maestro e c'era un alone blu intorno – come lo chiamano, il fuoco di Sant'Elmo?

"Ho detto a tutti di non toccare niente di metallo. Ho avuto un sussulto quando ho dovuto afferrare il volante."

La campana Bibb

Ardesia con la campana della nave George M Bibb

La campana della nave della Guardia Costiera degli Stati Uniti George M. Bibb Si trova nell'aula del Capitano Slate. Quando il cutter fu dismesso e smontato prima di essere affondato insieme a una nave gemella come barriera corallina artificiale alle Keys, un conoscente di Slate acquistò la campana.

Come al solito, c'è una storia lì: "Ed Uditis aveva un'attività di antiquariato marino. Quando ha ricevuto la campana, mi ha detto che aveva qualcosa per me e mi ha chiesto se mi sarebbe piaciuto averla. Ho detto di sì, e lui mi ha dato questa campana, originariamente del Bibb. "

I subacquei a bordo della nave affondata ricordano con orgoglio i giorni in cui prestava servizio e la sua campana è ora conservata da un pioniere delle immersioni che continua a condividere la sua esperienza di insegnamento nelle Florida Keys.

Skip Dawson si immerge ancora utilizzando il bimotore Sea Hunt originale di Lloyd Bridges

Caccia al mare trasmesso tra il 1958 e il 1961. Il capitano Skip Dawson, tecnico riparatore della Slate, possiede le bombole doppie originali di Lloyd Bridges, quelle utilizzate nella serie, e si immerge con esse: un'altra leggenda vivente con il tipo di esperienza dentro e sotto gli oceani che si è guadagnata rispetto e ammirazione in tutto il mondo.

Le avventure subacquee del capitano Slate si trova sulla Highway 1, Tavernier al miglio 90.7 Oceanside.

