Trattieni il respiro…

Grazie a 25 anni di insegnamento, NoTanx ha messo insieme una sessione di respirazione ispirata all'apnea di 30 minuti e ne terrà una serie durante il fine settimana. VAI Spettacolo di immersioni marzo.

Marcus Greatwood e il suo team ti introdurranno ad alcuni concetti fondamentali per migliorare la tua respirazione, la tua consapevolezza e la tua concentrazione mentale.

Semplici cambiamenti, che puoi apportare alla tua routine quotidiana, possono avere un effetto straordinario sul tuo benessere personale.

In questa sessione, il team si concentrerà su:

Utilizzare il diaframma

Controllare il respiro

Concentrare la mente

Riduzione del consumo di O2

Ridurre il consumo di ossigeno consentirà di trascorrere più tempo in bombola durante le immersioni subacquee e più tempo sul fondo durante le immersioni in apnea, oltre a portare benefici alla salute nella vita di tutti i giorni.

Registrati online quioppure recatevi direttamente allo stand 143 e prenotatevi per i posti rimanenti.

Il GO Diving Show

Il GO Diving Show – l’unica immersione per i consumatori e viaggiare spettacolo nel Regno Unito – torna al NAEC Stoneleigh l'1 e 2 marzo 2025, giusto in tempo per dare il via alla nuova stagione, e promette un fine settimana ricco di contenuti interattivi, educativi, stimolanti e divertenti.

Oltre al Main Stage, questa volta guidato dalla star televisiva, autore e avventuriero Steve Backshall, che fa un gradito ritorno al GO Diving Show dopo alcuni anni di assenza, insieme all'Aquanaut NEEMO addestrata dalla NASA e responsabile della ricerca scientifica presso DEEP Dawn Kernagis, il collega presentatore televisivo, autore e beniamino di sempre Monty Halls, il dott. Timmy Gambin, che parlerà del ricco patrimonio marittimo e bellico di Malta, e il dinamico duo di esploratori Rannva Joermundsson e Maria Bollerup, che parleranno della loro recente spedizione Buteng in Indonesia, ci sono di nuovo palchi dedicati alle immersioni nel Regno Unito, alle immersioni tecniche, fotografia subacquea e racconti ispiratori. Andy Torbet sarà di nuovo il presentatore del Main Stage, oltre a tenere una presentazione sulle sfide delle riprese di immersioni tecniche per programmi TV. Un elenco di tutti gli oratori, inclusi gli orari, può essere trovato qui.

Insieme ai palchi, ci sono una serie di elementi interattivi: la sempre popolare Grotta, la gigantesca piscina trydive, l'immersione immersiva in realtà virtuale con tecnologia di relitto, laboratori di apnea e esercitazioni di allineamento, zona di biologia marina e, novità del 2025, la possibilità di provare a mappare i relitti con la Nautical Archaeology Society e il loro "relitto" - il tutto disseminato tra una serie sempre crescente di stand di enti turistici, produttori, sul posto agenzie, resort, crociere subacquee, centri immersioni, rivenditori e molto altro.

Quest'anno vede anche il Concorso NoTanx Zero2Hero al centro della scena. Questa competizione, rivolta ai principianti dell'apnea, vedrà inizialmente 12 candidati sottoporsi sul posto con Marcus Greatwood e il team NoTanx a Londra a fine febbraio. Poi cinque finalisti selezionati gareggeranno al GO Diving Show nel weekend di marzo, incluse sessioni di apnea statica in piscina, per trovare il vincitore assoluto, che otterrà un viaggio di una settimana al Marsa Shagra Eco-Village, per gentile concessione di Oonasdivers. Fai clic qui per registrarti e avere la possibilità di competere.

Biglietti in prevendita ora disponibili!

Acquista subito il tuo biglietto giornaliero per £17.50 + quota di prenotazione e preparati per un'esperienza educativa, emozionante e stimolante! Oppure, con così tanti relatori nei due giorni, più tutti i display interattivi e gli espositori da visitare, perché non farne un weekend e accaparrarti un biglietto di due giorni per £25 + spese di prenotazione? Sono disponibili anche prezzi per biglietti di gruppo per più di 10 persone se vieni con i soci del tuo centro/club. Prenota i biglietti sul sito web di Go Diving Show.

E come sempre, il prezzo del biglietto include il parcheggio gratuito. E i minori di 16 anni entrano gratis, quindi porta i bambini con te per una favolosa giornata in famiglia!