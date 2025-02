HMS Exmouth – registrare e ricordare

at 9: 53 am

L'istruttore tecnico Rich Walker salirà sul palco tecnico al VAI Spettacolo di immersioni a marzo per parlare della spedizione del 2024 al relitto dell'HMS Exmouth.

Il 21 gennaio 1940, l'HMS Exmouth venne silurato dall'U-22 a circa 20 miglia da Wick, nel Moray Firth, mentre scortava la Cyprian Prince da Aberdeen a Scapa Flow.

Affondò con tutti i 190 uomini a bordo.

Bob Baird e Kevin Heath identificarono una probabile posizione e, nel 2001, i subacquei dell'European Technical Diving Centre confermarono che il sito era l'HMS Exmouth. Nel 2002, fu designata sito controllato ai sensi del Protection of Military Remains Act del 1986.

Nel 2024, il MOD ottenne una licenza per immergersi nel sito e, nell'agosto del 2024, un team di subacquei si riunì per documentare il sito e rendere omaggio ai dispersi. Le immersioni si svolsero dalla MV Clasina e anche Kevin Heath di Lost in Waters Deep era a bordo per dirigere i rilievi sonar a scansione laterale.

Rich Walker e Jen Smith presenteranno una breve storia della HMS Exmouth, e poi mostreranno una combinazione di schizzi, video, fotografia e media fotogrammetrici per rivelare questa importante tomba di guerra al pubblico. Rich ha detto che spera che le persone presenti proveranno un po' della stessa riverenza che i subacquei hanno provato durante le immersioni e si uniranno a loro nel rendere omaggio al coraggioso equipaggio della HMS Exmouth.

Il GO Diving Show

Il GO Diving Show – l'unica fiera dedicata ai viaggi e alle immersioni per i consumatori nel Regno Unito – torna al NAEC Stoneleigh l'1 e 2 marzo 2025, giusto in tempo per dare il via alla nuova stagione, e promette un fine settimana ricco di contenuti interattivi, educativi, stimolanti e divertenti.

Oltre al Main Stage, questa volta guidato dalla star televisiva, autore e avventuriero Steve Backshall, che fa un gradito ritorno al GO Diving Show dopo alcuni anni di assenza, insieme all'Aquanaut NEEMO addestrata dalla NASA e responsabile della ricerca scientifica presso DEEP Dawn Kernagis, il collega presentatore televisivo, autore e beniamino di sempre Monty Halls, il dott. Timmy Gambin, che parlerà del ricco patrimonio marittimo e bellico di Malta, e il dinamico duo di esploratori Rannva Joermundsson e Maria Bollerup, che parleranno della loro recente spedizione Buteng in Indonesia, ci sono di nuovo palchi dedicati alle immersioni nel Regno Unito, alle immersioni tecniche, fotografia subacquea e racconti ispiratori. Andy Torbet sarà di nuovo il presentatore del Main Stage, oltre a tenere una presentazione sulle sfide delle riprese di immersioni tecniche per programmi TV.

Insieme ai palchi, ci sono una serie di elementi interattivi: la sempre popolare Grotta, la gigantesca piscina trydive, l'immersione immersiva in realtà virtuale sui relitti, laboratori di apnea e esercitazioni di allineamento e, novità del 2025, la possibilità di provare a mappare i relitti con la Nautical Archaeology Society e il loro "relitto" - il tutto disseminato tra una serie sempre crescente di stand di enti turistici, produttori, sul posto agenzie, resort, crociere subacquee, centri immersioni, rivenditori e molto altro.

Quest'anno vede anche il Concorso NoTanx Zero2Hero al centro della scena. Questa competizione, rivolta ai principianti dell'apnea, vedrà inizialmente 12 candidati sottoporsi sul posto con Marcus Greatwood e il team NoTanx a Londra a fine febbraio. Poi cinque finalisti selezionati gareggeranno al GO Diving Show nel weekend di marzo, incluse sessioni di apnea statica in piscina, per trovare il vincitore assoluto, che otterrà un viaggio di una settimana al Marsa Shagra Eco-Village, per gentile concessione di Oonasdivers. Fai clic qui per registrarti e avere la possibilità di competere.

Biglietti in prevendita ora disponibili!

Acquista subito il tuo biglietto giornaliero per £17.50 + quota di prenotazione e preparati per un'esperienza educativa, emozionante e stimolante! Oppure, con così tanti relatori nei due giorni, più tutti i display interattivi e gli espositori da visitare, perché non farne un weekend e accaparrarti un biglietto di due giorni per £25 + spese di prenotazione? I prezzi dei biglietti di gruppo per 10+ persone sono disponibili anche se vieni con i membri del tuo centro/club. Prenota i biglietti qui.

E come sempre, il prezzo del biglietto include il parcheggio gratuito. E i minori di 16 anni entrano gratis, quindi porta i bambini con te per una favolosa giornata in famiglia!