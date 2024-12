Hal Watts: La scomparsa del signor Scuba

Un altro titano statunitense delle immersioni estreme se n'è andato: Hal Watts è morto all'età di 88 anni a Ocala, Florida, il 7 dicembre. Si era ritirato dalle immersioni dopo una serie di otto ictus negli ultimi anni.

Watts si è fatto un nome grazie alle immersioni in aria profonda, anche se quando iniziò a praticare questo sport nei primi anni '1960 non c'era altra scelta per i subacquei amatoriali che volevano immergersi in profondità se non quella di farlo in aria e imparare a gestire l'immersione nel modo più sicuro possibile.

A tal fine Watts, che divenne noto come "Mr Scuba", è anche associato alla coniazione del detto più noto nello sport: "Pianifica la tua immersione – immergiti secondo il tuo piano".

Questo, dice, è stato semplicemente adattato dal motto che aveva sentito quando era un giovane pilota privato: "Pianifica il tuo volo – vola secondo il tuo piano.” Quando aveva iniziato a fare immersioni, era normale per i subacquei entrare in acqua senza scambiare una parola su cosa intendevano fare sott'acqua, disse una volta.

Piccolo annuncio, grande passo

Watts nacque il 10 giugno 1935 e scoprì le immersioni subacquee 20 anni dopo, mentre lavorava per il suo master alla John Marshall Law School di Atlanta, Georgia. Non seguì quella singola immersione fino a sei anni dopo, quando si era trasferito a Orlando, Florida. Notando un piccolo annuncio per attrezzatura subacquea usata su un giornale nel 1961, decise d'istinto di acquistarla.

Il venditore ha suggerito a Watts di leggere il Manuale di immersioni della Marina degli Stati Uniti prima di incontrarlo in una piscina dell'hotel per una dimostrazione pratica dell'attrezzatura. La sua prima immersione in acque libere con il kit fu a una profondità di circa 15 m il 22 febbraio 1962 a Crystal River, dove riferì di essere stato spaventato da un lamantino, ma a quel punto era ormai dipendente da questo nuovo sport.

Più tardi, nello stesso anno, aprì il suo negozio, Florida Diver's Supply (FDS), dove iniziò ad addestrare subacquei in grotta e, dal 1963, a rilasciare i primi brevetti FDS Cave Diver.

Nello stesso anno in cui fondò la scuola, il fondatore John Gaffney gli offrì anche l'incarico di direttore della formazione e primo istruttore di immersioni in acque libere per la National Association of Skin Diving Schools (NASDS), divenendo così l'unico istruttore di immersioni in grotta della NASDS.

Quel dicembre Watts effettuò quella che lui stesso definì la sua prima immersione profonda, a 75 m. Negli anni successivi il suo club specializzato di immersioni, il Forty Fathom Scubapros, avrebbe effettuato moltissime immersioni a quella profondità e oltre, in aria, in Florida.

Nel 1967 Watts stabilì un record mondiale ufficiale per le immersioni in aria profonda dopo aver raggiunto una profondità di 119 m, e nel 1970 stabilì un record di profondità in grotta di 127 m. Quell'anno pubblicò anche il primo manuale per istruttori per immersioni profonde a lungo raggio e commissionò a Ned DeLoach la produzione del film Immersione profonda a Wakulla Springs.

Avrebbe continuato ad allenare altri sei subacquei da record mondiale in aria profonda, tra cui sua figlia Scarlett, che stabilì un record femminile di 129 m nel 1999. Quell'anno il sub britannico Mark Andrews stabilì anche il record maschile di 158 m sotto la guida di Watts. Il suo vanto era che fino alla data del 9/9/99 aveva guidato 55 subacquei a raggiungere profondità comprese tra 100 m e 127 m in aria senza che si verificassero incidenti.

Presto alla festa

Nel 1969 Watts fu uno dei fondatori, insieme a Tom Mount e ad altri sei, della National Association for Cave Diving (NACD) con sede in Florida.

Ciò che era iniziato come Florida Divers Supply si era evoluto in quell'anno in Florida State Skindiving Schools (FSSS), con quattro sedi in Florida e una base caraibica a St Lucia. La FSSS rilasciava certificazioni Cave Diver dal 1970.

Hal Watts in ufficio

Nel 1988 cambiò il suo nome in Professional Scuba Association (PSA) e nel 1995 divenne internazionale come PSAI, un'agenzia che poteva vantare di essere nata quasi tre decenni prima di qualsiasi altra che avesse offerto certificazioni a livello di subacquei e istruttori sia nelle immersioni sportive ricreative che in quelle tecniche.

In qualità di istruttore formatore a lungo raggio per le agenzie PSAI, IANTD, NASE, NAUI, PDIC e TDI, Watts era qualificato per insegnare aria profonda, nitrox, nitrox a lungo raggio, trimix, rebreather, maschera facciale completa, muta stagna, grotta, caverna, DPV e penetrazione di relitti. Era un valutatore/certificatore di istruttori per NASE, PDIC e SSI, un istruttore PADI master scuba diver e un istruttore-formatore di rebreather per molte marche di CCR.

A Watts viene anche attribuita l'idea dell'erogatore octopus, da lui sviluppato in collaborazione con Scubapro e Sportsways.

Relitti di stelle

Nel 1990 Watts fu uno dei primi subacquei ricreativi a immergersi sulla famosa nave corazzata della Guerra Civile Monitorare al largo della costa della Carolina del Nord con Gary Gentile, Billy Deans e Steve Bielinda, e si è anche immerso a 75 metri di profondità Andrea Doria al largo di New York.

I relitti giapponesi nella laguna di Truk e il Lusitania transatlantico in Irlanda – contro ogni consiglio, addestrò il suo proprietario Gregg Bemis a effettuare con successo un'immersione di 90 metri sul relitto – completò la sua lista di relitti preferiti.

Watts ha ricevuto il premio SSI Platinum Pro Award con oltre 10,000 immersioni al suo attivo quando si è ritirato dalle immersioni, mantenendo la sua partecipazione in PSAI. Sommozzatore Il direttore editoriale Mark Evans ha trascorso quella che lui definisce una settimana divertente a bordo della Gatto acquatico una crociera subacquea alle Bahamas a metà degli anni 2000 con il famoso subacqueo e sua moglie Jan.

"Hal Watts era una vera leggenda nei circoli delle immersioni tecniche, detenendo numerosi Guinness dei primati per le immersioni profonde, ma era anche un vero gentiluomo ed era un piacere stargli accanto", afferma.

“Ricordo con affetto il ritorno dalle immersioni pomeridiane sul Gatto acquatico per scoprire Hal e Jan che oziavano sull'amaca sul ponte posteriore, il più delle volte con un piatto vuoto ricoperto di briciole di biscotti. In quel viaggio lo soprannominammo "Cookie Monster" per via della sua predilezione per i dolcetti gustosi!"

Hal Watts lascia la quinta moglie Jan, con la quale era sposato da 22 anni, le figlie Kirsten Stanford e Scarlett Watts, il nipote Ryan Stanford e il pronipote Wyatt.

