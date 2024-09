Lasciati ispirare e scopri di più sui migliori punti di immersione in Australia al GO Diving Show ANZ

L'avvicinarsi veloce VAI Diving Show ANZ, che si terrà al Sydney Showground dal 28 al 29 settembre e con ingresso GRATUITO, promette una serie di conferenze, esposizioni, mostre ed elementi interattivi informativi, educativi e divertenti, qualunque sia il tuo livello di esperienza subacquea. L'Inspiration / ANZ Stage è il luogo perfetto per scoprire di più sulle opportunità di immersione locali e lasciarsi ispirare da alcune fantastiche presentazioni.

Tra i relatori che si esibiranno sul palco Inspiration/ANZ ci sono:

Roni Ben-Ahron parlerà delle Filippine

Roni Ben Ahron

Roni Ben-Ahron, sostenitore del turismo sostenibile ed esperto del settore, sarà presente sul palco dell'Inspiration Stage VAI Diving Show ANZ a settembre mostrando l'incredibile diversità delle Filippine.

Fuggendo dal mondo aziendale in superficie per rifugiarsi in profondità, Roni ha trascorso gli ultimi 15 anni nel settore del turismo subacqueo. Avendo lavorato in sei paesi, sia in ruoli operativi che di vendita e marketing, si è innamorata delle immersioni nell'Asia-Pacifico. Dice: "È dove la diversità e i colori scaldano il cuore e brillano come un faro su come dovrebbe apparire l'oceano". Il suo obiettivo è promuovere pratiche di turismo subacqueo sostenibili che coinvolgano i subacquei di tutto il mondo.

L'incredibile diversità delle Filippine

Le Filippine sono una delle destinazioni subacquee più importanti del mondo. Situato nel cuore del Triangolo dei Coralli, potrai goderti la più grande biodiversità del mondo: vivaci barriere coralline, relitti, un'incredibile vita pelagica, creature rare e una topografia unica.

Scopri le principali destinazioni subacquee nelle Filippine, cosa puoi aspettarti di trovare in ciascuna e come puoi sperimentarle con Atlantis Dive Resorts e Liveaboards.

I consumatori oggi hanno una scelta; puoi scegliere il marchio in base a un insieme di valori che ritieni importanti. Gli sforzi ambientali, la sensibilizzazione della comunità e l’educazione sono importanti per te? Scopri come puoi avere un impatto durante le tue immersioni con Atlantis Resorts e Liveaboards!

Torrey Klett metterà in risalto il lavoro di Sea Shepherd in Australia

Torrey Klett / Pastore del Mare

Sea Shepherd Australia è un’organizzazione no-profit per la conservazione marina che opera direttamente in prima linea nella lotta contro l’inquinamento da plastica negli oceani; pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; strategie distruttive di gestione della vita marina; e altre minacce all’ecosistema oceanico e ai suoi abitanti.

Torrey Klett, Coordinatore del Capitolo di Sea Shepherd Sydney, presenterà le questioni relative alla conservazione marina che l'Australia e il mondo devono affrontare oggi durante l'ANZ/Inspiration Stage al VAI Diving Show ANZ a settembre e come possiamo realizzare cambiamenti significativi.

Torrey si è appassionata a perseguire gli sforzi di conservazione marina dopo il suo mandato come PADI Master Scuba Diver Trainer in Honduras. Crede che la conservazione sia una responsabilità di tutti e vuole che tu ti senta autorizzato a partecipare e a fare la differenza nella protezione degli oceani che amiamo così tanto.

Terry Cummins punterà i riflettori sulle immersioni al largo del Queensland

Terry Cummins

La famosa figura del settore Terry Cummins parlerà delle meraviglie delle acque del Queensland quando si recherà sul palco dell'ANZ al VAI Diving Show ANZ a settembre.

Il dottor Terrence (Terry) Cummins è il presidente di Dive Queensland e una figura di spicco nella comunità subacquea globale, nonché un noto fotografo subacqueo, scrittore e in passato dirigente senior di subacqueo formazione agenzie.

Terry attualmente fa parte di diversi comitati consultivi governativi e di ONG relativi alle immersioni, al turismo, alla legislazione e alla sostenibilità aziendale, e ha una lunga lista di premi e risultati prestigiosi, inclusa la nomina a Fellow dell'Explorers Club of New York e una "Medaglia dell'Ordine dell'Australia" per il suo contributo alle immersioni subacquee.

Immersioni sulla costa del Queensland

Terry ti porterà a fare un foto viaggio dal confine meridionale del Queensland all'estremo nord e include le magnifiche immersioni nella Grande Barriera Corallina e nel Mar dei Coralli. Affronterà e risponderà anche a domande sulle percezioni negative che esistono erroneamente in alcuni media riguardo alle condizioni della Grande Barriera Corallina, evidenziando al contempo i servizi unici forniti ai subacquei in visita dai membri del Dive Queensland.

Nays Baghai vi porterà dietro le quinte di Diving Into The Darkness, la cui proiezione apre lo spettacolo sabato

No, Baghai

Nays Baghai è un regista indipendente e un creativo subacqueo, e sarà sull'Inspiration Stage al VAI Diving Show ANZ a settembre.

Vive a Sydney, si è diplomato alla scuola nazionale di cinema australiana AFTRS e ha fatto il suo debutto cinematografico come regista. Discesa, ha vinto il Sydney Film Festival 2020 ed è ora in streaming su Amazon Prime ANZ.

Il suo secondo lungometraggio, Immergersi nell'oscurità, con la relatrice del palco principale Jill Heinerth, ha vinto il Festival internazionale del cinema di Santa Barbara del 2024. Questo fantastico film sarà proiettato al GO Diving Show ANZ sabato mattina per dare il via ai lavori.

Oltre al suo lungo lavoro come regista, direttore della fotografia e montatore, Nays ha anche vinto 30 premi per i suoi cortometraggi e fotografia lavoro. Il suo portafoglio clienti include Sony, Rolex, Deloitte, SBS, Scuba Diver Magazine, Tourism Australia e molti altri.

Come direttore della fotografia e fotografo subacqueo, Nays possiede un'ampia varietà di certificazioni subacquee che gli consentono di operare in ambienti impegnativi inaccessibili alle troupe cinematografiche tradizionali.

Rendere possibile l'impossibile: dietro le quinte di un'immersione nell'oscurità

Il pluripremiato regista Nays Baghai si tuffa nei segreti del suo pluripremiato documentario sulla leggendaria Jill Heinerth. In questa presentazione, Nays copre una vasta gamma di argomenti, tra cui:

L'immersione formazione necessari per portare a termine il progetto

I dettagli di documenti cinematografici complessi, tra cui sceneggiature, storyboard, diagrammi di ripresa e altro

L'elenco completo delle grotte e degli altri luoghi delle riprese subacquee

La serie infinita di sfide incontrate dal team

Il gigantesco processo di editing

I rischi e i vantaggi dei rebreather

I paralleli tra il cinema e la subacquea tecnica

Danny Charlton offre consigli per visitare l'Indonesia

Danny Charlton

Sto pensando di visitare l'Indonesia durante un'immersione vacanza? Allora assicurati di venire ad ascoltare i saggi consigli dell'Indonesia viaggio subacqueo guru Danny Charlton al VAI Diving Show ANZ a settembre.

Danny sarà presente sull'ANZ/Inspiration Stage offrendo molti suggerimenti e consigli utili su come visitare questo meraviglioso paese, che ospita alcune delle migliori immersioni del pianeta.

Danny ha conseguito una laurea in Studi sul turismo e ha lavorato per diversi anni in aziende americane prima di avventurarsi in Indonesia. Un contratto di un anno si è evoluto nell'incontro e nel matrimonio di Angelique e in una vita da espatriato permanente.

È appassionato di sviluppare talenti locali attraverso formazione e guida. Nel 2001 si è consultato con i proprietari del Lembeh Resort sullo sviluppo del prodotto e l'anno successivo ha aperto la concessione per le immersioni nel resort. Il prodotto Passport to Paradise è stato sviluppato in breve tempo, offrendo ai subacquei l'opportunità di esplorare a fondo il Nord Sulawesi.

Danny è in prima linea nello sviluppo delle strutture subacquee di Lembeh Resorts e Murex Resort secondo gli standard più elevati, con numerosi servizi.

James Hunter parlerà di archeologia subacquea

James Hunter

James Hunter è il curatore del patrimonio navale e dell'archeologia dell'Australian National Maritime Museum e terrà un'affascinante presentazione sull'ANZ/Inspiration Stage al VAI Diving Show ANZ a settembre.

James ha conseguito il dottorato di ricerca in archeologia marittima presso la Flinders University nel 2012 e il master in storia e archeologia storica presso l'Università della Florida occidentale nel 2001.

È stato coinvolto nel campo dell'archeologia storica e marittima per oltre due decenni e ha partecipato alle indagini su diversi siti di relitti di importanza internazionale negli Stati Uniti, tra cui il sottomarino della Guerra Civile Americana. HL Hunley e il naufragio di Emanuel Point, un galeone spagnolo naufragato nella baia di Pensacola, in Florida, nel 1559.

La ricerca di dottorato di James ha esplorato la storia e l'archeologia delle difese delle torpediniere utilizzate dalle marine coloniali e dalle prime marine nazionali di Australia e Nuova Zelanda. È stato nominato al museo nel gennaio 2015 e ha partecipato a molti dei suoi progetti di archeologia marittima, comprese le indagini sui relitti del primo sottomarino australiano AE1 in Papua Nuova Guinea, l'incrociatore leggero HMAS della Seconda Guerra Mondiale Perth (I) in Indonesia, e la ricerca e l'identificazione del luogo del relitto dell'HMB di James Cook Endeavour negli Stati Uniti.

Holly Wakely della Blue Horizon Diving cercherà di ispirare la prossima generazione di subacquei

Holly Wakely

immersione istruttore e la tour leader Holly Wakely sarà sull'ANZ / Inspiration Stage al VAI Diving Show ANZ a settembre, continuando la sua missione per ispirare più persone a dedicarsi alle immersioni.

All'età di 21 anni, Holly ha già completato oltre 2,000 immersioni ed è un Course Director PADI. Ma il suo viaggio è iniziato molto prima, all’età di quattro anni, quando ha scoperto per la prima volta il suo amore per il mondo sottomarino. La sua passione l'ha portata a pilotare il PADI Junior Esperto di immersioni programma. Holly ora ama insegnare immersioni a tutti i livelli, soprattutto ai bambini.

Il profondo amore di Holly per le immersioni va oltre l'insegnamento. Co-gestisce il Blue Horizon Diving YouTube canale, condividendo avventure subacquee e suggerimenti per tutti. Holly organizza e conduce anche viaggi subacquei in tutto il mondo.

Ama condividere la sua passione con gli altri come meglio crede. Il suo obiettivo è coinvolgere più persone nella comunità subacquea, compresi i bambini appassionati dell'oceano!

Da subacqueo giovanile a direttore di corso: coinvolgere la prossima generazione

Holly Wakely, un'ex giovane subacquea diventata direttrice del corso, condivide le strategie per coinvolgere la prossima generazione di subacquei attraverso diversi flussi di media. Il viaggio di Holly ha cambiato la sua identità come subacquea e come individuo. Il suo obiettivo è ispirare gli altri e supportare i giovani subacquei nel perseguire i loro viaggi individuali, costruendo una comunità subacquea inclusiva. Holly si mantiene impegnata con i giovani subacquei attraverso i social media come YouTube e TikTok e discute di come questi modellano il futuro della subacquea.

Il dott. Matias Nochetto di Diver Alert Network terrà delle presentazioni stimolanti e didattiche

Matias Nochetto

Il rispettato vicepresidente dei servizi medici di Diver Alert Network, il dott. Matias Nochetto, terrà delle presentazioni stimolanti e istruttive all'inaugurazione VAI Diving Show ANZ a settembre.

Il dottor Nochetto lavora al DAN dal 2006. È co-direttore del programma di formazione medica continua DAN-UHMS e membro della facoltà di numerosi corsi e programmi nazionali e internazionali di medicina subacquea.

È diventato un tuffo istruttore (1999) durante la facoltà di medicina, che lo ha portato a completare un assegno clinico e di ricerca triennale in medicina iperbarica e subacquea per unire le due passioni.

Lasciati ispirare e scopri di più sui migliori punti di immersione in Australia al GO Diving Show ANZ 10

Il GO Diving Show ANZ

Questo evento annuale, che si svolgerà quest'anno 28-29 settembre alla Area espositiva di Sydney al Parco Olimpico, ha lo scopo di mostrare il meglio del nostro mondo sottomarino a tutti, dai principianti che stanno pensando di dedicarsi alle immersioni o che hanno completato i loro corsi di livello base, ai subacquei avanzati, fino ai subacquei tecnici e ai veterani del CCR. subacquei.

Ci sono una serie di palchi: il palco principale, il Foto Stage, Australia/Nuova Zelanda Stage, Inspiration Stage e Tech Stage - che ospiteranno dozzine di relatori da tutto il mondo, oltre a una serie di funzionalità interattive adatte a grandi e piccini, dalle esperienze di immersione in realtà virtuale, alle prove di immersione , un pool dimostrativo e molto altro ancora.

A circondare i palchi e le caratteristiche ci sarà un'ampia gamma di espositori, dagli enti turistici e tour operator ai resort, crociere subacquee, formazione agenzie, rivenditori, produttori e organizzazioni di conservazione.

Il GO Diving Show UK 2024, giunto alla sua quinta edizione, ha attirato più di 10,000 partecipanti durante il fine settimana e si è esteso su un'area di 10,000 mq di spazio espositivo, e la variante australiana e neozelandese aspira a raggiungere questo livello nei prossimi anni.

L'ingresso al GO Diving Show inaugurale ANZ è completamente gratis