Ottieni una copia autografata di Deep Blue di Steve Backshall al GO Diving Show ANZ

La VAI Diving Show ANZL'oratore principale di sul palco principale è l'acclamato presentatore televisivo, naturalista e avventuriero Steve Backshall. È anche un affermato autore, avendo scritto diversi libri molto apprezzati, e firmerà il suo ultimo – Deep Blue: i miei viaggi nell'oceano – dopo i suoi discorsi.

Deep Blue: i miei viaggi nell'oceano

Fai un respiro profondo... Steve Backshall aveva nove anni la prima volta che vide uno squalo, mentre era in vacanza con la sua famiglia in Malesia. Fu l'inizio di un fascino duraturo per questi "signori del mare" e per la vita oceanica che li circondava.

La sua carriera come uno dei naturalisti ed esploratori più popolari al mondo lo ha portato in innumerevoli luoghi sottomarini, molti mai visti prima da altri. Ed è stato anche testimone del sorprendente declino della fortuna degli abitanti selvatici dei nostri oceani negli ultimi 50 anni.

Deep Blue è un libro che ha richiesto una vita per essere realizzato: una straordinaria miscela di memorie, viaggi e scienze marine e ambientali che ci porta in un indimenticabile tour dei tanti mondi della vita acquatica: dai deserti sottomarini e dalle foreste pluviali all'evoluzione di eroi oceanici come la tartaruga marina e il grande squalo bianco, dalla genesi della vita oceanica allo stato in rapido declino dei mari polari bianchi e delle barriere coralline. È sia una lettera d'amore ai nostri preziosi oceani che un grido di battaglia per ciò che dobbiamo fare per salvarli.

Sono disponibili solo 200 copie (100 con copertina rigida – $ 55, 100 con copertina morbida – $ 25) al GO Diving Show ANZ, quindi lo consigliamo vivamente pre-ordina per assicurarti la tua copiaI libri prenotati potranno essere ritirati presso la zona autografi durante gli orari designati, con priorità data a coloro che li hanno prenotati.

Il GO Diving Show ANZ

Questo evento annuale, che si svolgerà quest'anno 28-29 settembre alla Area espositiva di Sydney al Parco Olimpico, ha lo scopo di mostrare il meglio del nostro mondo sottomarino a tutti, dai principianti che stanno pensando di dedicarsi alle immersioni o che hanno completato i loro corsi di livello base, ai subacquei avanzati, fino ai subacquei tecnici e ai veterani del CCR. subacquei.

Ci sono una serie di palchi: il palco principale, il Foto Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage e Tech Stage, che ospiteranno decine di relatori da tutto il mondo, oltre a una serie di funzionalità interattive adatte a grandi e piccini, dalle esperienze di immersioni VR, una piscina dimostrativa e molto altro ancora.

A circondare i palchi e le caratteristiche ci sarà un'ampia gamma di espositori, dagli enti turistici e tour operator ai resort, crociere subacquee, formazione agenzie, rivenditori, produttori e organizzazioni di conservazione.

Il GO Diving Show UK 2024, giunto alla sua quinta edizione, ha attirato più di 10,000 partecipanti durante il fine settimana e si è esteso su un'area di 10,000 mq di spazio espositivo, e la variante australiana e neozelandese aspira a raggiungere questo livello nei prossimi anni.

L'ingresso al GO Diving Show ANZ inaugurale è completamente gratuito: registrati qui per ottenere i tuoi biglietti per quello che è senza dubbio l'evento subacqueo del 2024 in Australia. C'è un ampio parcheggio in loco e il luogo è facile da raggiungere con molte opzioni di trasporto, quindi segna subito le date in agenda e preparati per un fine settimana epico che celebra tutte le forme di immersione.