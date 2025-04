Come Rex Cowan ha personificato "l'età dell'oro" della caccia ai relitti nel Regno Unito

Rex Cowan, scomparso all'età di 97 anni, è stato acclamato come l'esploratore di relitti di maggior successo del Regno Unito, in particolare di relitti storici a profondità adatte alle immersioni subacquee. Ed è stata la storia marittima ad affascinarlo più delle immersioni in sé.

Cowan was born on 16 June, 1927 and brought up in north London. His father was a successful toy importer and he attended University College School before being evacuated to New York to live with relatives during World War Two. The family later moved to Los Angeles, where Cowan worked part-time at Paramount Studios in Hollywood.

Ritornato in Inghilterra, si unì alla RAF, ma le sue speranze di diventare pilota furono infrante dal suo daltonismo. Andò a fare la guardia ai prigionieri di guerra tedeschi.

After the war he studied law at King’s College London, and was also a Fulbright scholar at the University of Southern California to 1953 before becoming a criminal solicitor.

Nel 1967, tuttavia, decise di abbandonare quella che era stata una brillante carriera legale per dedicarsi alla caccia ai relitti difficili da trovare, anche se molti nell'ambiente dell'archeologia marittima lo avrebbero considerato una specie di fuorilegge.

Cowan had a holiday home in the Scilly Isles and, when asked to write about the Royal Navy’s discovery of the early 18th-century Associazione Il marinaio che era lì trovò il lavoro dei sommozzatori di relitti troppo impegnativo per resistergli.

Tuttavia, anziché diventare un subacqueo, organizzò squadre di immersione e supervisionò le operazioni dalla barca. Le sue spedizioni a bassa quota furono finanziate in parte tramite la vendita di manufatti comunemente trovati, mentre reperti storicamente interessanti e spesso preziosi furono donati ai musei.

Rex Cowan, left, with other wreck experts Peter McBride, Bridget Larn, Nick Rule, daughter Alex Cowan and Richard Larn at the Shipwreck Museum in Cornwall in 2021 (Mike Davey Photography)

Hollandia & Principessa Maria

La defunta moglie di Cowan, Zelide, sarebbe diventata anch'essa un'esperta di naufragi storici. Quando si imbatté in un resoconto del 1794 di una nave della Compagnia olandese delle Indie orientali (VOC), il Olanda, affondato al largo delle isole Scilly, misero insieme una squadra di subacquei nel tentativo di ritrovare il relitto, nonostante la forte concorrenza.

Il 42m, 32 cannoni fluente era stata varata nel 1742 e naufragò durante il suo viaggio inaugurale verso le Indie Orientali l'anno seguente a Gunner Rock, a ovest dell'isola di Annet. Con la nave andarono perduti 306 marinai, soldati e passeggeri e grandi quantità di monete commerciali.

La ricerca dei Cowans iniziò nel 1968, quando setacciarono gli archivi in ​​Inghilterra e nei Paesi Bassi e utilizzarono, cosa insolita per l'epoca, un magnetometro a protoni per cercare aree promettenti del fondale marino. Il relitto fu trovato nel settembre 1971 e recuperarono una grande quantità di monete d'argento, nonché cannoni di bronzo, mortai e altri manufatti.

Gli archeologi marittimi iniziarono presto a mettere in discussione i metodi di Cowan e il suo equilibrio tra conservazione archeologica e caccia al tesoro, ma Cowan era deciso a trovare altre navi olandesi delle Indie orientali. Sarebbe stato coinvolto nella scoperta di altre sette navi di questo tipo, tra cui la Principessa Maria, una grande nave della VOC naufragò nelle acque poco profonde al largo delle isole Scilly nel 1686.

Re Giacomo II aveva inviato dei soccorritori per recuperare le monete d'argento a bordo, negando in seguito agli olandesi di essere a conoscenza del naufragio, ma Cowan trovò altre monete, insieme a cannoni, legname della nave e molti manufatti.

Volante & Rooswijk

Nel 1981 il suo team ha scoperto il Volante (Cervo volante), completo di forzieri pieni di argento messicano e monete olandesi d'oro e d'argento e altri oggetti. Si stava dirigendo verso le Indie Orientali quando una burrasca combinata con una marea primaverile e un errore del pilota lo condusse su un banco di sabbia. Da lì scivolò e affondò a 18 metri con la perdita di tutto l'equipaggio.

Fu scoperta una mappa realizzata da soccorritori falliti dell'epoca, che fornì indizi a Cowan, anche se gli ci vollero quattro anni per localizzare il relitto e altri due per trovare le prime monete. I suoi sommozzatori stavano ancora recuperando forzieri nel 1992.

Fu anche nel 1981 che Cowan si lamentò in The Times, come registrato in Parlamento, che il governo britannico stava "imponendo ai subacquei impegnati nell'archeologia e nell'esplorazione subacquea il nuovo e autoritario insieme di regole contenute nel loro strumento statutario", riferendosi al Protection of Wrecks Act. Ha perso poche occasioni per sostenere il contributo che i subacquei amatoriali potevano dare all'archeologia marittima.

Un'altra nave della VOC, la Rooswijk, era affondato all'inizio del 1740 durante il suo secondo viaggio verso est su Goodwin Sands, ancora una volta senza superstiti noti.

Fu scoperto a una profondità di 25 metri da un subacqueo amatoriale nel 2004 e nell'estate dell'anno successivo una squadra guidata da Cowan recuperò segretamente gran parte del contenuto della nave, tra cui 1,000 lingotti d'argento e monete d'oro.

Una collezione di monete, alcune tagliate, ritrovate in seguito sul Rooswijk (progetto HE / #Rooswijk1740)

I reperti furono presentati a un rappresentante del governo olandese a Plymouth verso la fine del 2005, ma l'operazione di recupero portò ad ulteriori critiche sul fatto che le convenzioni internazionali sul patrimonio archeologico fossero state violate. Rooswijk è ora un sito di relitti protetto nel Regno Unito.

Tuttavia, al Rijksmuseum di Amsterdam venne dedicata una galleria per esporre i reperti VOC di Cowan, il quale rimase fermo nel sostenere che la sua caccia ai relitti non era motivata da interessi economici, ma dal suo amore per la storia e l'avventura.

E nel corso della sua carriera ha conquistato un certo numero di professionisti che hanno riconosciuto il suo contributo e la sua integrità. Ha fatto parte del comitato consultivo del governo britannico sui siti di relitti storici per 23 anni.

Per molti anni Cowan è stato tuffatore magazine’s Wrecks consultant alongside Kendall MacDonald, and would often call in with news of his latest exciting project – as well as to express his frustration with the less-sympathetic members of the maritime archaeological establishment, or rival private explorers if he felt that they were amateurish in their approach.

Cowan lived in Hampstead, where he was well-known as an author, broadcaster, magistrate and community character. At one point he suggested to the local satirical magazine Voce del villaggio di Hampstead che avrebbe suscitato scalpore in occasione della sua morte, avvenuta il 9 marzo.

La pubblicazione rispose affiggendo manifesti in quella parte del nord di Londra che proclamavano "Il re è morto - L'Hampstonia piange il suo amato monarca". Cowan lascia le sue tre figlie, Alex, Juliet e Annie e i loro figli.

