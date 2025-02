Expedition Buteng – cave systems, biodiversity and geopark aspirations

Instructor and technical diver Rannva Joermundsson, together with Maria Bollerup, will be gracing the Main Stage at the VAI Spettacolo di immersioni in March to showcase the ground-breaking Expedition Buteng.

First of its kind in Indonesia, Expedition Buteng brought together a diverse team of international and Indonesian divers, cavers, scientists, media professionals and heritage researchers to study and preserve the unique and stunning cave systems and geological landscapes and formations of Muna Island.

Project leads Rannva and Maria will share the story of Expedition Buteng, detailing the journey as it unfolded both in and beneath the Indonesian jungle, shedding light on the region’s incredible aquifer, biodiversity and its potential for future conservation efforts.

Originally from the Faroe Islands and now based in Cornwall, Rannva Joermundsson is Head of Sales for Fourth Element.

A diver since 2008, she is passionate about encouraging young people, particularly women, to enter the world of technical and cave diving.

Rannva co-founded Nixie Expeditions with Maria Bollerup, and together they were the project leads on the successful Expedition Buteng in Southeast Sulawesi, Indonesia in October 2024.

Rannva’s other projects include serving as Expedition Divemaster on a private expedition to Antarctica, which involved submarine and helicopter operations. She also took part in the 2021 Xunaan-Ha Expedition in Mexico, supported by Rolex’s Perpetual Planet Initiative.

More recently, Rannva joined the Darwin200 project, completing a transatlantic crossing on a tall ship and developing a coral transect project in Brazil. Finally, she served as Expedition Divemaster organising diving logistics for 30 people on a private expedition to Cocos and Galapagos in January 2025.

Rannva is a public speaker, member of the Explorers Club and serves on the Explorers Club Watch Committee, as well as being a Flag Carrier for WINGS Women in Discovery.

Maria Bollerup is a technical diving istruttore, un subacqueo con rebreather e un esploratore che ha attraversato il mondo come subacqueo professionista dall'età di 18 anni.

Essendo danese, la sua carriera subacquea è iniziata in Danimarca, dove il suo interesse per l'archeologia subacquea l'ha portata a immergersi in siti archeologici all'età di 16 anni, mappando e collezionando manufatti sui villaggi dell'età della pietra in collaborazione con i musei locali.

It is her passion for science, in combination with her dedicated career within the diving industry, that has led to her involvement in a range of scientific diving projects, including the cave exploration project the Spedizione Xunaan-Ha in Mexico in November 2021; a project which was supported by Rolex as part of its Perpetual Planet Initiative, and the successful Expedition Buteng in Southeast Sulawesi, Indonesia in October 2024.

Nella speranza di influenzare positivamente i futuri ambasciatori subacquei, Maria ha fondato e gestisce Immersioni Blue Venture; un commercio all'ingrosso viaggio subacqueo agenzia focalizzata sui giovani viaggiatori con lo zaino in spalla dall'Europa. Fornendo immersioni sicure e di alto livello sul posto standard presso stimolanti centri di immersione, tra subacquei giovani e inesperti dentro e fuori dai sentieri battuti, cerca di diffondere l'interesse per i nostri oceani e la loro conservazione.

In qualità di subacquea tecnica e sostenitrice delle immersioni basate sull'esplorazione, è stata scelta come ambasciatrice per la comunità globale Girls That Scuba, presente nel rebreather PADI sul posto materiali, selezionato come Team Diver per il Quarto Elemento ed eletto membro dell'Explorers Club.

Il GO Diving Show

Il GO Diving Show – l'unica fiera dedicata ai viaggi e alle immersioni per i consumatori nel Regno Unito – torna al NAEC Stoneleigh l'1 e 2 marzo 2025, giusto in tempo per dare il via alla nuova stagione, e promette un fine settimana ricco di contenuti interattivi, educativi, stimolanti e divertenti.

Oltre al Main Stage, questa volta guidato dalla star televisiva, autore e avventuriero Steve Backshall, che fa un gradito ritorno al GO Diving Show dopo alcuni anni di assenza, insieme all'Aquanaut NEEMO addestrata dalla NASA e responsabile della ricerca scientifica presso DEEP Dawn Kernagis, il collega presentatore televisivo, autore e beniamino di sempre Monty Halls, il dott. Timmy Gambin, che parlerà del ricco patrimonio marittimo e bellico di Malta, e il dinamico duo di esploratori Rannva Joermundsson e Maria Bollerup, che parleranno della loro recente spedizione Buteng in Indonesia, ci sono di nuovo palchi dedicati alle immersioni nel Regno Unito, alle immersioni tecniche, fotografia subacquea e racconti ispiratori. Andy Torbet sarà di nuovo il presentatore del Main Stage, oltre a tenere una presentazione sulle sfide delle riprese di immersioni tecniche per programmi TV.

Insieme ai palchi, ci sono una serie di elementi interattivi: la sempre popolare Grotta, la gigantesca piscina trydive, l'immersione immersiva in realtà virtuale con tecnologia di relitto, laboratori di apnea e esercitazioni di allineamento, zona di biologia marina e, novità del 2025, la possibilità di provare a mappare i relitti con la Nautical Archaeology Society e il loro "relitto" - il tutto disseminato tra una serie sempre crescente di stand di enti turistici, produttori, sul posto agenzie, resort, crociere subacquee, centri immersioni, rivenditori e molto altro.

Quest'anno vede anche il Concorso NoTanx Zero2Hero al centro della scena. Questa competizione, rivolta ai principianti dell'apnea, vedrà inizialmente 12 candidati sottoporsi sul posto con Marcus Greatwood e il team NoTanx a Londra a fine febbraio. Poi cinque finalisti selezionati gareggeranno al GO Diving Show nel weekend di marzo, incluse sessioni di apnea statica in piscina, per trovare il vincitore assoluto, che otterrà un viaggio di una settimana al Marsa Shagra Eco-Village, per gentile concessione di Oonasdivers. Fai clic qui per registrarti e avere la possibilità di competere.

Biglietti in prevendita ora disponibili!

Acquista subito il tuo biglietto giornaliero per £17.50 + quota di prenotazione e preparati per un'esperienza educativa, emozionante e stimolante! Oppure, con così tanti relatori nei due giorni, più tutti i display interattivi e gli espositori da visitare, perché non farne un weekend e accaparrarti un biglietto di due giorni per £25 + spese di prenotazione? Sono disponibili anche prezzi per biglietti di gruppo per più di 10 persone se vieni con i soci del tuo centro/club.

E come sempre, il prezzo del biglietto include il parcheggio gratuito. E i minori di 16 anni entrano gratis, quindi porta i bambini con te per una favolosa giornata in famiglia!