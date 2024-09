Dr. Matt Carter – Relitti fantasma del Pacifico blu

L'archeologo marino, sostenitore dell'oceano e subacqueo tecnico Dr. Matt Carter sarà sul palco tecnico al VAI Diving Show ANZ a Sydney alla fine del mese.

Dal 2003 ha lavorato a progetti di archeologia subacquea in 13 paesi diversi, dallo scavo di un relitto fenicio di 2,800 anni fa in Spagna alla guida di spedizioni per la modellazione 3D delle flotte fantasma dell'atollo di Bikini e della laguna di Chuuk.

Nel 2009, Matt ha ricevuto la borsa di studio Australasian Rolex Scholarship della Our World-Underwater Scholarship Society (OWUSS), grazie alla quale è stato introdotto all'uso dei rebreather per le immersioni scientifiche. Da allora, è diventato un pioniere nell'uso del CCR e della fotogrammetria per l'archeologia marina, specializzandosi nel rilevamento e nella valutazione dei relitti della seconda guerra mondiale in Australia e nel Pacifico.

Matt è un International Fellow e vincitore del premio EC50 dell'Explorers Club, ex vicepresidente dell'Australasian Institute for Maritime Archaeology (AIMA) e rappresentante della Nuova Zelanda presso l'ICOMOS International Committee on Underwater Cultural Heritage (ICUCH). È stato anche un presentatore specializzato nella serie televisiva Coast: New Zealand, uno spin-off della serie britannica prodotta dalla BBC Coast, ed è un esperto in materia per le Nazioni Unite, l'International Union for the Conservation of Nature (IUCN), il Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP) e il governo australiano.

Matt, che da oltre un decennio coniuga immersioni scientifiche, commerciali e tecniche, ora è direttore della ricerca per la Major Projects Foundation, impegnandosi a proteggere gli ecosistemi marini, le culture e i mezzi di sussistenza minacciati dall'inquinamento dei relitti della Seconda guerra mondiale nel Pacifico blu.

L'intervento di Matt al GO Diving Show ANZ sarà:

I relitti fantasma del Blue Pacific

Il GO Diving Show ANZ

Questo evento annuale, che si svolgerà quest'anno 28-29 settembre alla Area espositiva di Sydney al Parco Olimpico, ha lo scopo di mostrare il meglio del nostro mondo sottomarino a tutti, dai principianti che stanno pensando di dedicarsi alle immersioni o che hanno completato i loro corsi di livello base, ai subacquei avanzati, fino ai subacquei tecnici e ai veterani del CCR. subacquei.

Ci sono una serie di palchi: il palco principale, il Foto Stage, Australia/Nuova Zelanda Stage, Inspiration Stage e Tech Stage - che ospiteranno dozzine di relatori da tutto il mondo, oltre a una serie di funzionalità interattive adatte a grandi e piccini, dalle esperienze di immersione in realtà virtuale, alle prove di immersione , un pool dimostrativo e molto altro ancora.

A circondare i palchi e le caratteristiche ci sarà un'ampia gamma di espositori, dagli enti turistici e tour operator ai resort, crociere subacquee, formazione agenzie, rivenditori, produttori e organizzazioni di conservazione.

Il GO Diving Show UK 2024, giunto alla sua quinta edizione, ha attirato più di 10,000 partecipanti durante il fine settimana e si è esteso su un'area di 10,000 mq di spazio espositivo, e la variante australiana e neozelandese aspira a raggiungere questo livello nei prossimi anni.

L'ingresso al GO Diving Show ANZ inaugurale è completamente gratuito: registrati qui per ottenere i tuoi biglietti per quello che è senza dubbio l'evento subacqueo del 2024 in Australia. C'è un ampio parcheggio in loco e il luogo è facile da raggiungere con molte opzioni di trasporto, quindi segna subito le date in agenda e preparati per un fine settimana epico che celebra tutte le forme di immersione.