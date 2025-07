Divers Alert Network presenta gli stagisti del 2025

Divers Alert Network (DAN) è orgogliosa di presentare i suoi stagisti del 2025: Sam Crenshaw, Tyler Horton, Anna Krylova e Samantha Nosalek.

Il programma di tirocinio DAN è stato avviato nel 1999 per offrire a candidati qualificati una preziosa esperienza nella ricerca sulla sicurezza subacquea. Sebbene il programma sia ancora orientato alla ricerca, il suo ambito si è ampliato nel corso degli anni fino a includere progetti incentrati su altri aspetti della missione del DAN: aiutare i subacquei che necessitano di assistenza medica di emergenza e promuovere la sicurezza subacquea attraverso la formazione. Oggi, i tirocinanti DAN partecipano a una vasta gamma di attività, tra cui lavoro sul campo, studi di laboratorio, sensibilizzazione, sviluppo di programmi di formazione e altri progetti che promuovono la sicurezza subacquea.

Sam Crenshaw È tenente della Guardia Costiera degli Stati Uniti e Divemaster. Ha conseguito una laurea in ingegneria navale presso la Texas A&M Maritime Academy presso la Texas A&M University di Galveston. La carriera di Sam nella Guardia Costiera ha incluso l'ispezione di navi commerciali a Filadelfia e nel New Jersey, l'indagine su incidenti marittimi a Baton Rouge e la partecipazione a un programma di formazione specializzato nel settore marittimo, incentrato sulle indagini sugli incidenti subacquei e snorkel condotti dalla Guardia Costiera. Ha scelto di collaborare con DAN nell'ambito di questo programma per comprendere meglio le complessità degli incidenti subacquei e promuovere gli interessi comuni di sicurezza e salvataggio della Guardia Costiera degli Stati Uniti e di DAN.

Tyler HortonOriginaria dell'Indiana, Tyler si è laureata all'Università di Dayton nel 2022 con una laurea triennale in biologia e specializzazioni minori in neuroscienze e spagnolo. Dopo la laurea, ha ricoperto il ruolo di direttrice esecutiva di un'organizzazione internazionale no-profit per la salute pubblica, dedicata allo screening precoce e alla prevenzione del cancro al seno e alla cervice uterina. Ha poi trascorso un anno da sola viaggiando con lo zaino in spalla in giro per il mondo, spuntando dalla lista dei desideri e innamorandosi delle immersioni subacquee lungo il percorso. Tyler è entusiasta di unire la sua passione per il mondo sottomarino e la sicurezza con la sua esperienza nella ricerca scientifica, partecipando al programma di tirocinio di ricerca DAN quest'estate.

Anna Krylova È una scienziata marina che si interessa di ecologia comportamentale, conservazione e narrazione innovativa. Nel 2024 ha conseguito un Master in biologia marina presso la Northeastern University, dove ha studiato le dinamiche di foraggiamento delle megattere lungo la costa californiana per la sua tesi. Durante il dottorato, Anna ha iniziato a dedicarsi fotografia subacquea ed è diventata una subacquea scientifica dell'AAUS, esplorando diversi ecosistemi in Massachusetts, Panama, Washington e California. In precedenza, ha conseguito una laurea triennale in biologia marina con una specializzazione in fotogiornalismo alla Northeastern University, conducendo ricerche sul mimetismo delle seppie presso il Marine Biological Laboratory e affinando le sue competenze nella ricerca e nella narrazione visiva. È desiderosa di sviluppare le sue competenze di marketing durante il suo tirocinio per contribuire a rafforzare il legame tra il pubblico e i nostri oceani.

Samantha Nosalek È al secondo anno presso l'Università della Carolina del Nord a Chapel Hill, dove sta conseguendo una laurea in ingegneria biomedica presso il Dipartimento Congiunto di Ingegneria Biomedica Lampe. È una Divemaster NAUI con certificazioni in procedure avanzate di nitrox e decompressione, e fa volontariato presso SEAKERS, un'organizzazione subacquea no-profit con sede nella sua città natale, Concord, nella Carolina del Nord. Non vede l'ora di costruire solide basi sui principi fondamentali della ricerca subacquea durante il suo tirocinio.