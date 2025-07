David Strike presenta storie ammonitrici per gli appassionati di tecnologia

L'icona delle immersioni tecniche David Strike intratterrà e istruirà i visitatori del Tech Stage presso il VAI Spettacolo di immersioni a Sydney a settembre, con ulteriori racconti ammonitori per gli appassionati di tecnologia.

Certificato come subacqueo nel 1961, con un background che comprende i settori delle immersioni militari, commerciali, scientifiche e tecniche, esperto e qualificato nelle immersioni a circuito aperto e chiuso e nelle attrezzature per immersioni in superficie, David Strike, residente in Australia, è un ex istruttore subacqueo e formatore di istruttori certificatore, nonché un collaboratore editoriale regolare su argomenti correlati alle immersioni per pubblicazioni di immersioni di tutto il mondo.

Organizzatore di numerosi eventi subacquei di fama mondiale, con particolare attenzione alle immersioni tecniche, ha ricevuto diversi premi "Industry Recognition", l'ADEX "Lifetime Achievement Award" ed è membro dell'Explorers Club di New York.

Il GO Diving Show ANZ

Questo evento annuale, che si svolgerà quest'anno 6-7 settembre alla Area espositiva di Sydney al Parco Olimpico, ha lo scopo di mostrare il meglio del nostro mondo sottomarino a tutti, dai principianti che stanno pensando di dedicarsi alle immersioni o che hanno completato i loro corsi di livello base, ai subacquei avanzati, fino ai subacquei tecnici e ai veterani del CCR. subacquei.

Ci sono una serie di palchi: il palco principale, il Foto Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage e Tech Stage, che ospiteranno decine di relatori da tutto il mondo, oltre a una serie di funzionalità interattive adatte a grandi e piccini, dalle esperienze di immersioni VR, una piscina dimostrativa, una piscina di prova e molto altro ancora.

A circondare i palchi e le caratteristiche ci sarà un'ampia gamma di espositori, dagli enti turistici e tour operator ai resort, crociere subacquee, sul posto agenzie, rivenditori, produttori e organizzazioni di conservazione.

