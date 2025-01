Immersioni comunitarie: i club della Cornovaglia hanno bisogno di aiuto

È stato lanciato un appello per ottenere assistenza finanziaria per quello che si dice sia l'unico centro immersioni del Regno Unito che offre club di immersioni comunitari e corsi di abilità in acqua sia per bambini che per adulti con disabilità.

Immersioni dal punto panoramico in Cornovaglia è un centro immersioni SSI che offre anche corsi standard e di specialità PADI. Claire Jones, co-direttrice di una società di pubbliche relazioni con sede a Truro, è entrata a far parte di Viewpoint come direttrice e assistente istruttore l'anno scorso e afferma che lei e il suo team hanno lavorato per creare e gestire club regolari per persone di tutte le età nelle aree di St Austell e Truro.

"Sta andando così bene che è irreale", dice. "Abbiamo avuto bambini neurodiversi che sono usciti completamente dal loro guscio e sono passati da zero a eroi usando le immersioni come mezzo per una migliore salute mentale. Ha anche un effetto positivo sulla famiglia allargata.

Esercizi subacquei in piscina

"Abbiamo una schiera di fantastici istruttori qualificati nei requisiti di accesso per disabili, e anche volontari che sono progrediti con noi fino al livello professionale per fornire assistenza".

Attualmente Viewpoint gestisce un gruppo in piscina per bambini a partire dagli otto anni in una sera infrasettimanale e un club subacqueo principale nei fine settimana per tutti, dai più giovani qualificati fino agli anziani.

Un giovane tirocinante

Entrambi i club sono gestiti a costo, dice Jones, con subacquei professionisti e ricreativi che offrono volontariamente il loro tempo. Hanno organizzato esercizi e lezioni che coprono aspetti quali immersioni alla cieca, scenari di immersioni in grotta, protezione della barriera corallina e sessioni di esperienze di snorkeling, "tutto mirato a dare a un bambino o a un adulto l'opportunità di acquisire sicurezza nelle nostre acque e nei nostri mari.

"Partecipiamo a Dive Against Debris, insegniamo ecologia marina e lavoriamo per un ambiente marino migliore e più pulito", afferma Jones.

Utilizzo del black-out maschere

Per consentire ai club di espandersi, Viewpoint ha avviato un crowdfunding da novembre nella speranza di raccogliere 8,000 £. La maggior parte di questa cifra andrebbe a fornire un nuovo compressore d'aria. "Da quando il nostro si è rotto, abbiamo fatto fatica a riempire qualche cilindro pronto per il lavoro e abbiamo finito per fare un viaggio di andata e ritorno di 24 miglia per riempirli", afferma Jones.

Le donazioni servirebbero anche a pagare un piccolo numero di cilindri aggiuntivi, BC, lavagne e tessere identificative per i pesci, dice, oltre a coprire le spese della piscina e la flessibilità di fornire abbonamenti agevolati per le famiglie a basso reddito. Il fondo ha inizialmente raccolto £ 1,645, ma è scomparso nelle ultime settimane.

"I nostri subacquei professionisti qualificati e i volontari disabili sono pronti a partire", afferma Jones. "Chiunque può fare immersioni e vorremmo fornire loro il posto in cui imparare". La pagina GoFundMe può essere trovato qui.

