Lesioni comuni da immersione, incidenti subacquei remoti e la hotline DAN

Lo stimato vicepresidente dei servizi medici di Diver Alert Network, il dottor Matias Nochetto, darà ispirazione e presentazioni educative alla cerimonia inaugurale VAI Diving Show ANZ (che si terrà al Sydney Showground il 28 e 29 settembre).

Dr Nochetto became a certified diver in 1994 and an SSI istruttore in 1999. He completed his medical formazione in 2001 at Universidad de Buenos Aires (UBA), in Argentina. He later enrolled in a three-year clinical and research fellowship in hyperbaric and diving medicine in Mexico City.

With a background in toxicology and an interest in marine life, he was invited to lecture for a DAN-UHMS CME course in Cozumel in late 2001. Since then, he started working part-time with DAN, offering lectures, formazione events, translating formazione programmes, and promoting DAN’s mission throughout South America and the Caribbean.

Dott. Matias Nochetto

Nel 2006 gli è stato offerto un incarico a tempo pieno presso la sede centrale della DAN a Durham, nella Carolina del Nord, dove si trova dal 2007.

Oggi il dott. Nochetto è il vicepresidente dei servizi medici presso DAN, dove gestisce la spina dorsale del Divers Alert Network. Guida un team di paramedici, infermieri e dottori in quattro continenti che gestiscono oltre 3,500 chiamate di emergenza in cinque lingue e circa 5,000 richieste mediche all'anno in tutto il mondo.

Presso DAN, lavora anche con un team per sviluppare e implementare vari programmi medici DAN a diversi livelli, dai profani ai professionisti sanitari.

Nochetto è co-direttore del corso di medicina subacquea DAN-UHMS, attualmente il programma CME più longevo del suo genere, che forma dottori in medicina subacquea dal 1982. È spesso docente ospite in corsi e programmi di medicina subacquea a livello internazionale.

He authored and co-authored several articles, scientific publications, and formazione programmes for DAN and other institutions or organizations. He is also a member of DAN’s Institutional Review Board since its conception in 2010.

Lesioni comuni da immersione, incidenti subacquei remoti e la hotline DAN

Non perdetevi il seminario DAN sulla salute e sicurezza nelle immersioni, presentato dal dott. Matias Nochetto, sul palco ANZ/Inspiration, domenica 29 settembre dalle 1:XNUMX.

Il dott. Nochetto, vicepresidente dei servizi medici del DAN, parlerà degli infortuni subacquei più comuni (sintomi, primo soccorso, trattamento), degli incidenti subacquei in luoghi remoti (sfide ed esempi di casi) e della hotline di emergenza del DAN.

Questo sarà sicuramente un seminario interessante e stimolante, che tu sia un principiante delle immersioni, un subacqueo esperto o un veterano esperto delle immersioni tecniche.

Il GO Diving Show ANZ

Questo evento annuale, che si svolgerà quest'anno 28-29 settembre alla Area espositiva di Sydney al Parco Olimpico, ha lo scopo di mostrare il meglio del nostro mondo sottomarino a tutti, dai principianti che stanno pensando di dedicarsi alle immersioni o che hanno completato i loro corsi di livello base, ai subacquei avanzati, fino ai subacquei tecnici e ai veterani del CCR. subacquei.

Ci sono una serie di palchi: il palco principale, il Foto Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage e Tech Stage, che ospiteranno decine di relatori da tutto il mondo, oltre a una serie di funzionalità interattive adatte a grandi e piccini, dalle esperienze di immersioni VR, una piscina dimostrativa e molto altro ancora.

A circondare i palchi e le caratteristiche ci sarà un'ampia gamma di espositori, dagli enti turistici e tour operator ai resort, crociere subacquee, formazione agenzie, rivenditori, produttori e organizzazioni di conservazione.

Il GO Diving Show UK 2024, giunto alla sua quinta edizione, ha attirato più di 10,000 partecipanti durante il fine settimana e si è esteso su un'area di 10,000 mq di spazio espositivo, e la variante australiana e neozelandese aspira a raggiungere questo livello nei prossimi anni.

L'ingresso al GO Diving Show ANZ inaugurale è completamente gratuito: registrati qui per ottenere i tuoi biglietti per quello che è senza dubbio l'evento subacqueo del 2024 in Australia. C'è un ampio parcheggio in loco e il luogo è facile da raggiungere con molte opzioni di trasporto, quindi segna subito le date in agenda e preparati per un fine settimana epico che celebra tutte le forme di immersione.