Alla ricerca dei coralli da una nave olandese – Darwin 200

Unisciti a Maria Bollerup e Rannva Joermundsson sul palco principale del VAI Spettacolo di immersioni a marzo per un viaggio a bordo del veliero olandese Osterschelde, vecchio di 100 anni, che sta intraprendendo un viaggio di due anni intorno al mondo, seguendo le orme di Charles Darwin.

Mentre scienziati e Darwin Leader salivano a bordo della nave in nome della conservazione e dell'istruzione, Maria e Rannva erano a bordo come subacquei scientifici, impegnati nello sviluppo e nella conduzione delle esplorazioni coralline del viaggio.

Attraversando la Polinesia francese, Maria vi porterà a immergervi sotto alle coltivazioni di perle nel bel mezzo del nulla (letteralmente!) e a misurare i coralli nel canale più frequentato dagli squali del mondo, condividendo una storia sulla resilienza e la speranza per le nostre barriere coralline.

Attraversando l'Oceano Atlantico, Rannva racconterà la storia dello sviluppo del programma e vi ispirerà attraverso il viaggio Darwin 200, concludendo con un'immersione su alcuni coralli davvero insoliti.

Maria Bollerup è una subacquea tecnica istruttore, un subacqueo con rebreather e un esploratore che ha attraversato il mondo come subacqueo professionista dall'età di 18 anni.

Essendo danese, la sua carriera subacquea è iniziata in Danimarca, dove il suo interesse per l'archeologia subacquea l'ha portata a immergersi in siti archeologici all'età di 16 anni, mappando e collezionando manufatti sui villaggi dell'età della pietra in collaborazione con i musei locali.

È la sua passione per la scienza, unita alla sua carriera dedicata nel settore delle immersioni, che l'ha portata a essere coinvolta in una serie di progetti di immersioni scientifiche, tra cui il progetto di esplorazione delle grotte Spedizione Xunaan-Ha in Messico nel novembre 2021; un progetto sostenuto da Rolex nell'ambito della sua Perpetual Planet Initiative, e la spedizione di successo di Buteng nel sud-est di Sulawesi, in Indonesia, nell'ottobre 2024.

Nella speranza di influenzare positivamente i futuri ambasciatori subacquei, Maria ha fondato e gestisce Immersioni Blue Venture; un commercio all'ingrosso viaggio subacqueo agenzia focalizzata sui giovani viaggiatori con lo zaino in spalla dall'Europa. Fornendo immersioni sicure e di alto livello sul posto standard presso stimolanti centri di immersione, tra subacquei giovani e inesperti dentro e fuori dai sentieri battuti, cerca di diffondere l'interesse per i nostri oceani e la loro conservazione.

In qualità di subacquea tecnica e sostenitrice delle immersioni basate sull'esplorazione, è stata scelta come ambasciatrice per la comunità globale Girls That Scuba, presente nel rebreather PADI sul posto materiali, selezionato come Team Diver per il Quarto Elemento ed eletto membro dell'Explorers Club.

Originaria delle Isole Faroe e ora residente in Cornovaglia, Rannva Joermundsson è responsabile delle vendite per Fourth Element.

Subacquea dal 2008, la sua passione è incoraggiare i giovani, in particolare le donne, ad avvicinarsi al mondo delle immersioni tecniche e speleologiche.

Rannva ha co-fondato Nixie Expeditions con Maria Bollerup e insieme sono stati i responsabili del progetto di successo Expedition Buteng nel sud-est di Sulawesi, in Indonesia, nell'ottobre 2024.

Altri progetti di Rannva includono il servizio come spedizione Esperto di immersioni in una spedizione privata in Antartide, che ha coinvolto operazioni sottomarine ed elicotteri. Ha anche preso parte alla spedizione Xunaan-Ha del 2021 in Messico, supportata dalla Perpetual Planet Initiative di Rolex.

Più di recente, Rannva si è unita al progetto Darwin200, completando una traversata transatlantica su una nave alta e sviluppando un progetto di transetto corallino in Brasile. Infine, ha prestato servizio come Expedition Esperto di immersioni organizzazione logistica delle immersioni per 30 persone in una spedizione privata a Cocos e Galapagos nel gennaio 2025.

Rannva è un'oratrice pubblica, membro dell'Explorers Club e fa parte dell'Explorers Club Watch Committee, oltre a essere una portabandiera di WINGS Women in Discovery.

Il GO Diving Show

Il GO Diving Show – l’unica immersione per i consumatori e viaggiare spettacolo nel Regno Unito – torna al NAEC Stoneleigh l'1 e 2 marzo 2025, giusto in tempo per dare il via alla nuova stagione, e promette un fine settimana ricco di contenuti interattivi, educativi, stimolanti e divertenti.

Oltre al Main Stage, questa volta guidato dalla star televisiva, autore e avventuriero Steve Backshall, che fa un gradito ritorno al GO Diving Show dopo alcuni anni di assenza, insieme all'Aquanaut NEEMO addestrata dalla NASA e responsabile della ricerca scientifica presso DEEP Dawn Kernagis, il collega presentatore televisivo, autore e beniamino di sempre Monty Halls, il dott. Timmy Gambin, che parlerà del ricco patrimonio marittimo e bellico di Malta, e il dinamico duo di esploratori Rannva Joermundsson e Maria Bollerup, che parleranno della loro recente spedizione Buteng in Indonesia, ci sono di nuovo palchi dedicati alle immersioni nel Regno Unito, alle immersioni tecniche, fotografia subacquea e racconti ispiratori. Andy Torbet sarà di nuovo il presentatore del Main Stage, oltre a tenere una presentazione sulle sfide delle riprese di immersioni tecniche per programmi TV.

Insieme ai palchi, ci sono una serie di elementi interattivi: la sempre popolare Grotta, la gigantesca piscina trydive, l'immersione immersiva in realtà virtuale con tecnologia di relitto, laboratori di apnea e esercitazioni di allineamento, zona di biologia marina e, novità del 2025, la possibilità di provare a mappare i relitti con la Nautical Archaeology Society e il loro "relitto" - il tutto disseminato tra una serie sempre crescente di stand di enti turistici, produttori, sul posto agenzie, resort, crociere subacquee, centri immersioni, rivenditori e molto altro.

Quest'anno vede anche il Concorso NoTanx Zero2Hero al centro della scena. Questa competizione, rivolta ai principianti dell'apnea, vedrà inizialmente 12 candidati sottoporsi sul posto con Marcus Greatwood e il team NoTanx a Londra a fine febbraio. Poi cinque finalisti selezionati gareggeranno al GO Diving Show nel weekend di marzo, incluse sessioni di apnea statica in piscina, per trovare il vincitore assoluto, che otterrà un viaggio di una settimana al Marsa Shagra Eco-Village, per gentile concessione di Oonasdivers. Fai clic qui per registrarti e avere la possibilità di competere.

Biglietti in prevendita ora disponibili!

Acquista subito il tuo biglietto giornaliero per £17.50 + quota di prenotazione e preparati per un'esperienza educativa, emozionante e stimolante! Oppure, con così tanti relatori nei due giorni, più tutti i display interattivi e gli espositori da visitare, perché non farne un weekend e accaparrarti un biglietto di due giorni per £25 + spese di prenotazione? Sono disponibili anche prezzi per biglietti di gruppo per più di 10 persone se vieni con i soci del tuo centro/club. Prenota i biglietti sul sito web di Go Diving Show.

E come sempre, il prezzo del biglietto include il parcheggio gratuito. E i minori di 16 anni entrano gratis, quindi porta i bambini con te per una favolosa giornata in famiglia!