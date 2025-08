Prima e dopo il 2000: come è cambiata la sicurezza subacquea

at 10: 52 am

A volte può sembrare che l'attività subacquea si evolva a un ritmo glaciale, ma mentre fattori come attrezzature e addestramento migliori ci hanno reso più sicuri nel tempo, altri, come la demografia e le caratteristiche dei subacquei, hanno presentato una serie di sfide completamente nuove.

In un nuovo studio statistico, il dott. John Lippmann, esperto medico specializzato in immersioni subacquee, ha analizzato e confrontato i decessi causati dalle immersioni subacquee in Australia nell'ultimo quarto del XX secolo con quelli del primo quarto del XXI, per individuare i cambiamenti avvenuti.

Si stima che almeno 57,000 australiani si immergano ogni anno, insieme ai numerosi turisti stranieri che visitano il continente per immergersi, soprattutto nel Queensland. La subacquea non ha registrato una crescita così rapida tra gli australiani come in altre popolazioni del mondo, afferma il Dott. Lippmann; il numero di brevetti di livello base sembra aver raggiunto il picco a cavallo tra gli anni '1980 e '90.

Lo studio del Dott. Lippmann si basa sulle informazioni sui decessi correlati alle immersioni subacquee tratte dal database dell'Australasian Diving Safety Foundation, da lui gestito, e Sistema nazionale di informazione coronaricae tiene conto della polizia, dei testimoni e Post mortem rapporti.

Più subacquee

Il 1972 è stato scelto come punto di partenza per lo studio perché è stato l'anno in cui è iniziata la segnalazione formale e regolare dei decessi subacquei in Australia. Nel primo periodo, dal 1972 al 1999, si sono verificati 236 decessi, mentre nel periodo più breve, dal 2000 al 2021, i decessi sono stati 194.

Il numero medio annuo di vittime è aumentato leggermente tra i due periodi, passando da 8.4 a 8.8. Nel 21° secolo si è registrato un aumento delle vittime subacquee (dal 17 al 24%), perché a quell'epoca le donne praticavano più immersioni.

L'agenzia di formazione PADI afferma che il 33% delle sue certificazioni nel primo periodo erano destinate alle donne, rispetto al 39% nel secondo, quindi, se non altro, le donne sono statisticamente sottorappresentate tra i decessi, afferma il dott. Lippmann.

Di particolare rilievo è il fatto che l'età media dei decessi dovuti a immersioni subacquee sia aumentata considerevolmente tra i periodi considerati, da 33 a 47 anni, con l'invecchiamento della popolazione subacquea. La percentuale di vittime tra gli over 45 è aumentata dal 24 al 57%.

Si è registrato un costante aumento dell'età delle vittime per l'intero mezzo secolo, con un incremento di circa cinque anni ogni decennio. Questo era coerente con l'invecchiamento dei subacquei di lunga data e con l'attrazione di una popolazione più ampia e spesso anziana verso questa attività, e quindi con una maggiore presenza di patologie legate all'età, con le relative implicazioni per la sicurezza subacquea.

Il numero di patologie invalidanti di natura cardiaca coinvolte in incidenti mortali è più che raddoppiato (dal 12 al 26%) nel periodo successivo, poiché i subacquei invecchiavano e tendevano a diventare più obesi, con un numero di decessi probabilmente maggiore rispetto alla popolazione generale.

Un altro sondaggio del Dott. Lippmann riportato da Divernet all'inizio di quest'anno è emerso che due terzi delle vittime degli oltre 300 decessi causati da snorkeling e apnea in Australia in questo secolo erano sovrappeso o obesi e quasi la metà di loro presentava condizioni di salute preesistenti che li avrebbero predisposti a incidenti correlati ad aritmie cardiache.

Allenamento migliore

All'inizio del periodo 1972-99, l'addestramento per i subacquei era meno formalizzato. Di conseguenza, nel periodo successivo, si registrarono meno decessi tra subacquei non certificati (5%, in calo rispetto al 20%) o tra coloro che erano in fase di addestramento (6%, in calo rispetto all'8%).

Il numero di subacquei che muoiono da soli sott'acqua si è in qualche modo ridotto nel XXI secolo. Nel periodo precedente, l'21% delle vittime si era imbarcato in immersione in solitaria e solo il 11% delle vittime era stato accompagnato da un compagno durante l'incidente mortale. La metà di coloro che si erano imbarcati con un compagno si era separata prima dell'incidente e il 17% durante lo stesso (altri incidenti non sono stati segnalati).

Tra gli incidenti del XXI secolo, il 21% dei subacquei era partito da solo, il 12% era con un compagno quando è morto e il 27% si era separato da lui prima e il 40% durante l'incidente mortale.

Gli incidenti dovuti a mancanza di gas sono diminuiti in una certa misura tra i periodi, dal 30 al 25%. Un probabile fattore che ha contribuito a questo fenomeno è stato il miglioramento dei manometri, mentre la graduale introduzione dei BC a partire dai primi anni '1970 avrebbe contribuito a ridurre gli incidenti di annegamento primario (dal 47 al 36%).

Abbandono del peso

I decessi correlati alla cintura di zavorra e al GAV sono diminuiti tra i periodi, anche se non di molto. Nel periodo precedente, il 13% delle vittime aveva abbandonato la cintura di zavorra e il 23% aveva gonfiato o parzialmente gonfiato il GAV, sebbene dei 34 subacquei che lo avevano fatto, solo quattro avessero abbandonato anche la cintura di zavorra. Soprattutto nella prima parte del primo periodo, 57 vittime non avevano utilizzato affatto il GAV.

Nel periodo successivo, il 17% dei decessi aveva abbandonato i propri pesi e 44 subacquei (32%) sono stati trovati con giubbotti di salvataggio gonfiati o parzialmente gonfiati, 11 dei quali avevano anche abbandonato i propri pesi. Tutte le vittime, tranne tre, utilizzavano un giubbotto di salvataggio.

I numeri relativi all'ammaraggio "restano decisamente troppo bassi e suggeriscono che questa azione potenzialmente salvavita non sia ancora sufficientemente radicata", afferma il Dott. Lippmann. "Un addestramento adeguato e un successivo rinforzo periodico sono necessari per rendere automatiche tali azioni nel caso in cui un subacqueo rischi di perdere conoscenza sott'acqua".

Fattori predisponenti

I principali fattori predisponenti (PF) nei decessi durante il periodo precedente sono stati l'inesperienza (40%), la scarsa pianificazione (33%), l'attrezzatura (30%) e la salute (24%), afferma il Dott. Lippmann. La variazione maggiore nei PF tra i due periodi è stata l'aumento dei fattori correlati alla salute, dovuto principalmente all'età avanzata dei subacquei, ma anche alla dieta e all'attività fisica.

I principali problemi di pianificazione riguardavano la decisione di immergersi in condizioni avverse come mare mosso, forti correnti o mareggiate, scarsa visibilità e acqua molto fredda. La decisione di partire da soli o di separarsi probabilmente contribuì alla morte di 35 persone.

Il difetto più frequente dell'attrezzatura era la mancanza di un BC (soprattutto nei primi anni) o l'uso di un dispositivo difettoso. Altri problemi, in ordine decrescente, includevano il sovrappeso, regolatore o guasti alle valvole delle bombole, mute assenti o troppo strette, manometri difettosi o assenti e smarrimento fini.

Il mancato rispetto delle linee guida in grotte fangose o relitti ha causato 10 decessi nel periodo precedente. I guasti alle apparecchiature erano quelli che più probabilmente causavano annegamenti primari e, in misura minore, barotraumi polmonari/embolie gassose arteriose.

I fattori di rischio correlati alla salute sono stati identificati nel 24% dei decessi tra il 1972 e il 99 e hanno probabilmente contribuito direttamente al 18%. I fattori correlati al cuore sono stati identificati in 30 decessi, due terzi dei quali riguardavano cardiopatia ischemica (IHD) grave e spesso non diagnosticata.

PF del XXI secolo

Le PF correlate alla salute sono diventate le più comuni nel periodo successivo, identificate nel 53% delle vittime e probabilmente contribuendo direttamente al 40% dei decessi, per lo più cardiopatie cardiache e altri problemi cardiaci.

Delle 163 vittime di cui è stato registrato l'indice di massa corporea, il 43% è stato classificato come obeso o gravemente obeso (nel periodo precedente era meno probabile che venisse registrato l'indice di massa corporea).

Nel periodo successivo, l'inesperienza è stata una probabile causa del 30% dei decessi, mentre l'inadeguatezza della pianificazione ha interessato almeno il 29% dei casi, anche in questo caso principalmente la partenza in condizioni avverse, l'immersione in solitaria o l'accordo di separarsi.

Problemi preesistenti alle apparecchiature sono stati identificati nel 21% dei decessi del XXI secolo. I principali responsabili sono stati i manometri delle bombole imprecisi, seguiti da manometri difettosi. regolatori, sovrappeso lordo, BC difettosi, valvole delle bombole che perdono, bombole configurate in modo errato/regolatore combinazioni, miscele di gas errate o contaminazione e sensori CCR difettosi.

Al giorno d'oggi gli incidenti legati alle attrezzature sono più spesso dovuti a scarsa manutenzione o scarsa familiarità, afferma il dott. Lippmann.

Il fattore età

"Sebbene non vi sia stato un aumento significativo nella media annuale dei decessi tra il periodo 1972-1999 e quello 2000-2021, si è registrato un aumento sostanziale nell'età delle vittime e nella percentuale di donne", conclude.

"L'aumento della disponibilità di formazione e l'uso diffuso di giubbotti di salvataggio e manometri per bombole nel tempo hanno probabilmente contribuito a ridurre gli episodi di annegamento primario.

Tuttavia, l'aumento dell'età dei partecipanti, combinato con fattori legati alla dieta e all'attività fisica, si accompagna a una maggiore prevalenza di malattie cardiache e obesità, con conseguente aumento della frequenza di decessi correlati a cause cardiache. Una migliore educazione sanitaria e una migliore sorveglianza, soprattutto per i subacquei più anziani, sono essenziali per ridurre tali decessi.

“Inoltre, una migliore pianificazione delle immersioni, che comprenda la scelta dei siti di immersione e la valutazione delle condizioni prevalenti e potenziali, nonché sistemi di coppia più rigorosi, esperienza incrementale e protocolli di emergenza integrati per l'emersione, dovrebbero ridurre i decessi, soprattutto tra i subacquei meno esperti.”