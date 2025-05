Risveglia i tuoi sensi all'Anthony's Key Resort

Sappiamo tutti che le immersioni hanno un valore zen e infondono una sensazione di calma e relax, ma perché non portare tutto questo a un livello superiore con un ritiro immersivo che unisce immersioni subacquee e snorkeling alla pratica dello yoga, inclusa un'esclusiva sessione subacquea?

Situato ai margini della barriera corallina mesoamericana, il consolidato Il resort chiave di Anthony è da decenni la destinazione ideale per i subacquei in cerca del perfetto connubio tra bellezze naturali e attività coinvolgenti.

A conduzione familiare, il resort di nove acri vanta una gamma di sistemazioni uniche, dai bungalow fronte mare con vista mozzafiato sui Caraibi, ai rifugi appartati in collina che promettono privacy e tranquillità. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto, minifrigo e macchina per il caffè. Non troverete telefoni o TV nelle camere, il che significa che potrete davvero allontanarvi dallo stress della vita quotidiana.

Vista aerea dell'Anthony's Key Resort

Hai fame? Puoi assaporare i sapori delle isole al rinomato Ankor Seafood Grill, che serve tre deliziosi pasti à la carte al giorno, con piatti appetitosi tra cui aragosta appena pescata, dentice e la costata di manzo, specialità dello chef, il tutto servito direttamente in riva al mare.

Hai sete? Inizia la giornata con i baristi del Coast Coffee, all'interno della hall principale dell'AKR, che offrono una selezione di chicchi di caffè di alta qualità, di provenienza locale, e possono prepararti la tazza perfetta, oltre a tè e deliziose bevande ghiacciate. È anche un'ottima fuga pomeridiana.

L'AKR Pool Bar è il luogo ideale per rinfrescarsi con un cocktail dissetante. E se volete fare un tuffo, non dovrete nemmeno uscire dalla piscina!

L'invitante Pool Bar è uno dei tre bar dell'Anthony's Key Resort

Durante il giorno e la sera, gli ospiti possono scegliere tra altri due invitanti bar: il Frangipani Bar and Lounge e l'Ankor Bar. È disponibile un'ampia selezione di bevande, da birre, vini e liquori, ad alcuni dei cocktail esclusivi del resort. Luoghi perfetti per concludere una giornata all'insegna di tutto ciò che l'AKR ha da offrire.

Abbiamo parlato di alloggio, cibo e bevande, ma se volete usare l'Anthony's Key Resort come base per avventurarvi nelle meraviglie sottomarine di Roatan, per esplorare alcune delle attrazioni principali di quest'isola caraibica o semplicemente per rilassarvi e allontanarvi dallo stress e dalle tensioni della vita quotidiana, il resort ha tutto ciò che fa per voi.

Vai ad esplorare…

Le acque della laguna del resort sono calme e tranquille quasi tutto l'anno, e il kayak o il paddleboard sono un modo fantastico per trascorrere una mattina o un pomeriggio. Potete fare una piacevole pagaiata intorno al resort o dirigervi a Bailey's Key per trovare una spiaggia tranquilla dove fare una siesta.

Se ne avete abbastanza dell'acqua salata, potete comunque rinfrescarvi con un tuffo nella piscina interrata d'acqua dolce di Anthony's Key, lunga 30 x 60 metri. Con una profondità di 4 metri, è perfetta per fare qualche vasca o semplicemente per rilassarsi dopo una giornata di avventure.

Trascorri un po' di tempo a Maya Key

Potete anche dirigervi verso il rifugio privato sull'isola di Maya Key. Qui potrete passeggiare negli splendidi giardini dell'isola, curati con cura, o esplorare il santuario degli animali, completo di amichevoli scimmie cappuccine, uccelli esotici e felini della giungla, tutti autoctoni della zona, mentre le acque turchesi delle spiagge private e del molo rappresentano un'irresistibile esca per lo snorkeling. Quando siete pronti a rilassarvi, potete rilassarvi sul ponte di 5,000 metri quadrati, che ospita anche un'invitante piscina da 70,000 litri.

Immersioni

L'Anthony's Key Resort è classificato come uno dei migliori resort per immersioni da oltre 50 anni, quindi, che tu stia facendo il tuo primo pinna Che tu voglia fare un passo nel mondo delle immersioni (AKR è il luogo ideale per ottenere la tua certificazione di livello base), ampliare le tue competenze di immersione o semplicemente esplorare le acque al largo di Roatan, l'Anthony's Key Resort Dive Shop è il posto che fa per te.

Il centro gestisce una flotta di moderne imbarcazioni subacquee Pro 42 e Pro 48 (le più grandi dell'isola), e ci sono ben 35 diversi siti di immersione raggiungibili in 30-51 minuti di navigazione. Sono disponibili tre immersioni giornaliere in barca, oltre a due immersioni notturne a settimana, e sono previste anche uscite di snorkeling programmate regolarmente durante tutto il giorno su un'imbarcazione dedicata di XNUMX metri.

L'Anthony's Key Resort gestisce una flotta di barche da immersione

Le acque di Roatan hanno una temperatura media di circa 80 °C tutto l'anno e, insieme all'eccellente visibilità, questo le rende un luogo sublime per i subacquei. Tra i siti più popolari figurano il relitto di El Aguila, lungo 230 metri, che, dopo l'affondamento nel 1989, fu recuperato e portato a Roatan da AKR nel 1997 e affondato a 100 metri di profondità come barriera corallina artificiale – offre ancora ottime immersioni nonostante sia stato colpito dall'uragano Mitch; il relitto dell'Odyssey, un altro relitto del programma di barriera corallina artificiale di AKR, lungo 300 metri, uno dei più grandi relitti dell'isola e ora riposa a 120 metri al largo della costa settentrionale; e, naturalmente, la famosa immersione con gli squali dell'Anthony's Key Resort, dove gli ospiti possono ammirare da vicino diversi squali della barriera corallina caraibica.

Il Dive Shop offre un'ampia scelta di attrezzature a noleggio, così non dovrai preoccuparti di trasportare la tua attrezzatura se non vuoi; inoltre, l'AKR ospita anche Cornerstone Medical Services e una camera iperbarica, per garantire ulteriore tranquillità agli ospiti che amano le immersioni.

Oppure rilassati…

Se il relax è la parola chiave della tua vacanza, l'Ixora Spa vanta due sale massaggi, una sala per il viso e una sala dedicata alla cura delle unghie, dove potrai scegliere tra un'ampia gamma di massaggi, bendaggi per tutto il corpo, trattamenti per il viso e pedicure/manicure.

E niente rilassa la mente più di un po' di shopping, e puoi sfogliare i regali Seaside in loco e Foto per gioielli fatti a mano, magliette, cartoline, occhiali da sole e molto altro ancora.

Paddleboarding all'Anthony's Key Resort

Immergersi o rilassarsi: perché non fare entrambe le cose?

Ad agosto potrai dedicarti alle immersioni e trovare un modo per rilassarti durante il ritiro yoga speciale della durata di una settimana.

Il ritiro yoga (23-30 agosto 2025) include sette notti in un bungalow in collina o in riva al mare, tre pasti al giorno, immersioni o snorkeling, incontro con i delfini, varie attività di gruppo (cerchi di benvenuto e di chiusura, cene di gruppo e incontri serali), un'escursione a Maya Key e una serie di sessioni di yoga, tra cui yoga all'alba, yoga con paddleboard e un'esperienza di yoga subacquea unica nel suo genere.

Il pacchetto include anche trasferimenti di andata e ritorno dall'aeroporto, cocktail di benvenuto e orientamento, kayak e paddleboard gratuiti e Wi-Fi gratuito nelle camere e nelle aree comuni.

I prezzi partono da $ 1,282 per un Hill Superior Bungalow e da $ 1,457 per un Key Superior Bungalow. I prezzi si intendono a persona, in camera singola o doppia, e non includono le tasse.

Ritiro yoga all'Anthony's Key Resort

Linda Sue Dingel

Linda è una direttrice di corso PADI e DAN istruttore Istruttrice con oltre 45 anni di esperienza di viaggi e immersioni in tutto il mondo e più di 3,500 immersioni registrate, porterà sull'isola la sua competenza e la sua passione per l'esplorazione, condividendo intuizioni e ispirazione con gli altri subacquei.

Linda è nel Guinness dei primati per due eventi con Dixie Divers a Deerfield Beach, in Florida: la più lunga catena umana sott'acqua (2018) e la più grande pulizia subacquea (2019).

È stata l'ex direttrice delle operazioni subacquee presso il primo centro immersioni degli Stati Uniti, Dive N Surf, a Redondo Beach, California.

Terri e Linda Sue insieme in un'immersione all'Anthony's Key Resort

Terri Zimmerman

Terri è una yoga certificata istruttore, e metterà a disposizione la sua esperienza con un approccio olistico che integra posture fisiche, tecniche di respirazione e consapevolezza. Le lezioni personalizzate di Terri migliorano il benessere generale e integrano la nostra connessione con la natura, sia sopra che sotto la superficie dell'acqua.

È nota per le sue lezioni di Vinyasa Flow, vivaci e dinamiche, intervallate da intervalli di movimenti di rafforzamento muscolare, che lasciano gli studenti ispirati e spensierati.

Terri insegna anche Yin e lezioni di yoga per principianti, il che significa che tutti gli studenti si divertono sul tappetino e allo stesso tempo si sentono stimolati, consentendo a tutti i livelli di esperienza di entrare in contatto con la pratica yoga.

Fotografie di Walt Stearns e AKR Foto Roatan