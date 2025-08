Sforzi australiani per la conservazione marina

L'amministratore delegato dell'Australian Marine Conservation Society, Paul Gamblin, sarà sul palco ANZ/Inspiration a Sydney VAI Spettacolo di immersioni a settembre e parlerà di vari aspetti della conservazione australiana.

Dopo essere rimasto affascinato dalla costa dell'Australia Occidentale e dalla barriera corallina di Ningaloo da adolescente e aver fatto volontariato nella ricerca sulle tartarughe negli anni '1990, Paul è stato portavoce della campagna originale per Ningaloo nei primi anni 2000 (in cui l'AMCS ha svolto un ruolo chiave) che ha promosso la protezione e ha ottenuto l'inserimento nell'elenco del Patrimonio dell'umanità.

Paul ha poi guidato il lavoro del WWF Australia per proteggere le barriere coralline e le isole al largo delle coste australiane dallo sfruttamento petrolifero e del gas, e ha fatto parte degli sforzi congiunti che hanno forgiato la strategia di conservazione del Kimberley e il più grande sistema di aree marine protette al mondo, nelle acque federali australiane (e in Antartide). Lavorando in Europa con il WWF International, Paul è stato l'ideatore della campagna per sensibilizzare i leader di tutto il mondo sull'urgente necessità della conservazione degli oceani e sul nesso climatico.

Prima di assumere il ruolo di CEO, Paul era il direttore WA presso AMCS e ha guidato l' Proteggi Ningaloo campagna per proteggere il magnifico Golfo di Exmouth, Ningaloo dall'industrializzazione, e ha lavorato su una serie di priorità oceaniche, naturali e climatiche a livello nazionale e dell'Australia Occidentale.

Il GO Diving Show si terrà al Sydney Showground il 6 e 7 settembre

Il GO Diving Show ANZ

Questo evento annuale, che si svolgerà quest'anno 6-7 settembre alla Area espositiva di Sydney al Parco Olimpico, ha lo scopo di mostrare il meglio del nostro mondo sottomarino a tutti, dai principianti che stanno pensando di dedicarsi alle immersioni o che hanno completato i loro corsi di livello base, ai subacquei avanzati, fino ai subacquei tecnici e ai veterani del CCR. subacquei.

Ci sono una serie di palchi: il palco principale, il Foto Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage e Tech Stage, che ospiteranno decine di relatori da tutto il mondo, oltre a una serie di funzionalità interattive adatte a grandi e piccini, dalle esperienze di immersioni VR, una piscina dimostrativa, una piscina di prova e molto altro ancora.

A circondare i palchi e le caratteristiche ci sarà un'ampia gamma di espositori, dagli enti turistici e tour operator ai resort, crociere subacquee, sul posto agenzie, rivenditori, produttori e organizzazioni di conservazione.

