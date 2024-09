Oltre 30 stelle pronte per il GO Diving Show ANZ

Il inaugurale VAI Diving Show ANZ, che si terrà il 28 e 29 settembre al Sydney Showground presso l'Olympic Park, si propone di mostrare il meglio del mondo sottomarino a tutti: da coloro che hanno completato i corsi base o che ci stanno ancora pensando, fino ai subacquei tecnici e con rebreather più esperti e avanzati.

Il GO Diving Show del Regno Unito ha attirato più di 10,000 partecipanti e ha coperto 10,000 m² di spazio espositivo nel suo quinto anno a marzo 2024. La nuova versione per Australia e Nuova Zelanda aspira a raggiungere questo livello nei prossimi anni e sembra destinata a partire alla grande. Inoltre, l'ingresso è completamente gratuito.

Tra le numerose attrazioni ci sono 31 presentatori di immersioni, tutti degni di essere ascoltati da quei visitatori che possono essere ovunque contemporaneamente. PALCO PRINCIPALE troverete alcuni dei più grandi nomi del settore: Steve Backshall, Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson, Pete Mesley e, come maestro di cerimonia, Anthony Gordon.

Steve Backhall

L'eroe d'azione Steve ha esplorato alcuni dei luoghi più remoti del pianeta, indossa con leggerezza la sua impareggiabile conoscenza della fauna selvatica e del mondo naturale ed è uno dei presentatori più impegnati in TV, forse più noto per il suo fenomenale successo Mortale serie.

Di recente ha viaggiato attraverso gli oceani Atlantico, Pacifico e Indiano per filmare Balena, avendo già fatto Spedizione e Squalo per Sky TV, ed è apparso in Il nostro pianeta che cambia per la BBC: un'ambiziosa serie di sette anni che documenta sei degli ecosistemi più minacciati del pianeta.

I film passati includono Wilderness St Kilda, Gran Bretagna estrema – Grotte, Alaska Live, Blue Planet Live e Mondi sconosciuti. Scrittore prolifico, il libro più recente di Steve è Deep Blue – e di recente ha stabilito un record mondiale per il tempo impiegato a pagaiare lungo il Tamigi.

Jill Heinerth

Più persone hanno camminato sulla Luna di quante ne abbiano visitate molti dei luoghi che Jill Heinerth ha esplorato sulla Terra. Dalle pericolose immersioni tecniche nelle profondità delle grotte al nuoto attraverso i giganteschi iceberg antartici, applica spesso le sue competenze in collaborazione con climatologi, archeologi, biologi e ingegneri in tutto il mondo.

Jill ha realizzato programmi televisivi pluripremiati per CBC, National Geographic e BBC, ha svolto attività di consulenza cinematografica, ha prodotto documentari indipendenti e si è impegnata a favore dell'esplorazione, della conservazione sottomarina, del cambiamento climatico e della protezione delle risorse idriche.

Prima Explorer-in-Residence della Royal Canadian Geographical Society, è stata la prima a ricevere la medaglia Sir Christopher Ondaatje per l'esplorazione e ha vinto borse di studio da numerose istituzioni prestigiose, tra cui l'Explorers Club, che le ha conferito il premio William Beebe per l'esplorazione oceanica.

Il libro di memorie più venduto di Jill si intitola Nel Pianeta e il nuovo documentario Immergersi nell'oscurità: non cedere mai alla paura getta ulteriore luce sulla sua straordinaria vita, così come la sua apparizione al Go Diving ANZ.

Dottor Richard 'Harry' Harris

Richard "Harry" Harris ha lavorato in tutto il mondo nei settori dell'anestesia, delle immersioni e della medicina aeronautica, e la sua passione per le immersioni in grotta, che risale agli anni '1980, lo ha portato in giro per il mondo.

L'interesse per le indagini sugli incidenti e le attività di ricerca e soccorso è un tema ricorrente: è noto il suo ruolo chiave nell'estrazione della squadra giovanile di calcio thailandese dal sistema Tham Luang nel 2018.

Harry ha un interesse particolare per la pianificazione, la logistica e la fisiologia che stanno alla base dell'esplorazione sicura di grotte profonde e relitti. Appassionato fotografo e videografo subacqueo, ora sta anche costruendo una carriera nei film documentari.

Lisa Parkinson

Uno staff PADI IDC istruttore, apneista istruttore-allenatrice, speleosub e stuntman subacquea, Liz è cresciuta in Sudafrica e si è trasferita negli Stati Uniti grazie a una borsa di studio per il nuoto.

Quando la sua carriera di nuotatrice finì, si dedicò alle immersioni subacquee e all'apnea, concentrandosi sul lavoro sugli squali e sulla loro conservazione. Con sede a Los Angeles, lavora con enti come Shark Angels e PADI Aware, raccogliendo fondi e istruendo le persone sulla conservazione degli squali e degli oceani.

Per il cinema e la TV lavora sia davanti che dietro la telecamera, doppiando gli attori e formazione per le prestazioni subacquee.

Pete Mesley

Pete ha iniziato a fare immersioni nel 1990, è passato a tempo pieno nel 1991 e si è dedicato alla ricerca, alla ricerca, alle immersioni e alla fotografia di relitti in tutto il mondo, con oltre 6,000 ore di esperienza in acqua in circa 30 paesi. Direttore di corso PADI, è uno dei più esperti subacquei tecnici dell'emisfero australe. istruttore-formatori.

Pete ha guidato e partecipato a numerose spedizioni su relitti profondi, gestisce un viaggio-immersione un'attività che porta subacquei esperti in luoghi di immersione specializzati e ha trascorso gli ultimi tre decenni a perfezionare le sue immagini di light painting a lunga esposizione. È stato anche attivamente coinvolto nella ricerca scientifica sulle immersioni.

Antonio 'Gordo' Gordon

Gordo è un regista di documentari con oltre due decenni di esperienza professionale nella produzione e nelle riprese di tutto, dal primo team di soccorso sherpa al mondo sul monte Everest, al ciclismo su lunghissime distanze, all'esplorazione oceanica da parte di nuovi subacquei.

È anche la forza trainante dietro una campagna Aliquam e Next Generation per promuovere le immersioni tra i più giovani. Oltre a parlare del suo lavoro, le abilità di MC di Gordo saranno sotto i riflettori mentre dirigerà il Main Stage al Go Diving ANZ.

+ altre 3 fasi

Oltre al palco principale, altri tre palchi ospiteranno altri 25 relatori di alto livello provenienti da tutto il mondo, che discuteranno di temi di immersione ispirazionali e specificamente australiani e neozelandesi, immersioni tecniche e fotografia subacqueaEcco la formazione attuale:

ANZ / FASE DI ISPIRAZIONE: Nays Bagai, Rohni Ben-Ahron, Danny Charlton, Terry Cummins, Deborah Dickson-Smith, James Hunter, Torrey Klett, Matias Nochetto, Holly Wakeley

FASE TECNICA: Kerrie Burrow, Dott. Matt Carter, John Garvin, Jill Heinerth, John Kendall, Mike Mason, Yana Stashkevich, David Strike, Patrick Widmann

PHOTO PALCOSCENICO: Con: Talia Greis, Brett Lobwein, Nigel Marsh, Craig Parry, Nicolas Remy, Mike Scotland, Don Silcock, Matty Smith

Funzionalità interattive + display

I visitatori della fiera troveranno anche una serie di funzionalità interattive pensate per soddisfare le esigenze di grandi e piccini, dalle esperienze di immersioni in realtà virtuale alle immersioni di prova; una piscina dimostrativa per una vasta gamma di attrezzature, dai supporti laterali ai droni subacquei e ai rebreather; apneisti, sirene e molto altro.

Attorno ai palchi e alle caratteristiche ci sarà una vasta gamma di espositori, dagli enti turistici e tour operator ai resort, alle navi da crociera, formazione agenzie, rivenditori, produttori e organizzazioni per la conservazione.

Registrati per biglietti gratuiti

Steve Backshall al GO Diving Show

In loco è disponibile un ampio parcheggio e il Sydney Showground è facilmente raggiungibile, con numerose opzioni di trasporto.

L'ingresso al Go Diving Show inaugurale è completamente gratuito, quindi se pensi di essere in zona nel weekend del 28/29 settembre, registrati qui per acquistare i biglietti per l'evento di immersioni più importante dell'Australia nel 2024!

