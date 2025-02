Suggerimenti per fotografare i pesci mandarino

Avere il meglio della migliore fotocamera subacquea che il denaro può comprare non è la chiave per ottenere ottimi scatti di pesci mandarino (Synchiropus Gorgeousus). Si tratta di usare quello che hai e sapere come usarlo.

Su una DSLR o Mirrorless (full frame o APSC), l'obiettivo preferito è un Macro da 50 a 60 mm. Per un Quattro Terzi, una macro da 30 a 45 mm dovrebbe essere tutto ciò di cui hai bisogno poiché puoi avvicinarti abbastanza. Gli obiettivi Marco con una lunghezza focale maggiore faranno il lavoro, ma non avrai la stessa profondità di campo nemmeno a F/32.

In questo scenario, le impostazioni della mia fotocamera sono spesso impostate come segue:

Velocità dell'otturatore: da 1/125 a 1/200 di secondo

Apertura: da F/19 a F/22

ISO: inizia da 200. Se i tuoi flash faticano un po' a raggiungere l'F-stop selezionato, aumenta l'ISO a 400.

Potenza stroboscopica: ¾ di potenza è un buon obiettivo poiché avrai bisogno di una velocità di riciclo rapida.

Back Focus: se la tua custodia è dotata di pulsante o leva di back focus, imposta la fotocamera per utilizzarlo. In questo modo, mentre segui il pesce attraverso il mirino, tieni l'indice sull'otturatore, con il pollice sul pulsante back focus per seguire autonomamente il pesce e mantenerlo a fuoco.

Due pesci mandarino maschi (Synchiropus splendidius) che si squadrano per un possibile combattimento.

Se la messa a fuoco automatica del tuo sistema non ha la massima capacità di seguire rapidamente la messa a fuoco anche su soggetti che si muovono lentamente in condizioni di scarsa illuminazione, preimposta la messa a fuoco su qualcosa delle dimensioni di un tuo mignolo che si adatti comodamente all'inquadratura. In questo modo, dovresti solo spostarti leggermente verso l'interno o verso l'esterno per mantenere a fuoco qualcosa come un pesce mandarino. Sì, è vecchia scuola, ma è così che veniva fatto anche prima dell'autofocus.

Prima che il sole tramonti, dovresti individuare il punto migliore in cui sistemarti e ridurre al minimo i tuoi movimenti per evitare di agitare il fondale e/o spaventare i pesci. I pesci mandarino sono tipicamente timidi.

Da lì, tieni d'occhio il pesce mandarino più grande e grasso che riesci a trovare e segui dove va.

Scatto con una Nauticam Nikon D850 e 60mm Macro. Impostazioni della fotocamera: 1/180 sec. a f/22, ISO 200. Luce fornita da una coppia di flash Retra impostati su manuale con livello di potenza a 25.

A questo punto l’illuminazione è fondamentale. Come la maggior parte dei piccoli pesci che sono molto attivi dal crepuscolo alle ore buie della notte, ai pesci mandarino non piace avere una luce bianca puntata su di loro. L'uso di luci pilota con la sola funzione di luce bianca molto probabilmente manterrà i piccoli pesci nel corallo smorzando il loro comportamento naturale.

Per essere molto meno invadenti, è preferibile utilizzare una luce pilota con modalità rossa, o almeno una che può essere dotata di un filtro rosso nella parte anteriore, poiché i pesci mandarino se ne prenderanno molta meno attenzione permettendoti di vedere e seguire efficacemente i loro movimenti.

Se sei riuscito a trovare il posto giusto in cui trovarti prima che il dramma inizi a svolgersi, non dovresti aver bisogno di spostarti da quel punto poiché i comportamenti di corteggiamento dei pesci mandarino tenderanno a funzionare in una direzione più verticale. Sapere questo in anticipo ti aiuta a tracciare meglio il pesce attraverso il visore.

Mandarinfish are broadcast spawners; both the eggs and sperm are released simultaneously into the water column to be carried away in the currents

Tieni presente che quando i pesci mandarino stanno per accoppiarsi, si solleveranno trenta centimetri o più sopra il corallo. Per raggiungere il culmine dell'azione devi essere paziente e aspettare che raggiungano l'apice della loro ascesa. A questo punto sono spesso troppo collegati per separarsi prima che avvenga effettivamente l'accoppiamento. Questo è il momento di iniziare a fare l'iniezione, poiché il rilascio degli ovuli e dello sperma all'unisono non durerà più di 2 o 3 secondi. Da lì, il finale è segnato dalla loro improvvisa ritirata nel corallo.

Buone riprese.