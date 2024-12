Muore a 66 anni il regista di documentari naturalistici Stone

La regista britannica di documentari naturalistici Vicky Stone è morta il 17 novembre, all'età di 66 anni. Era stata la collaboratrice di lunga data con il marito Mark Deeble in molti celebri documentari di storia naturale, inizialmente girati principalmente sott'acqua, anche se più spesso in superficie negli ultimi anni.

La coppia ha vissuto e lavorato insieme in Cornovaglia e in location a lungo termine, principalmente nell'Africa orientale; si ritiene che i loro film siano stati proiettati in più di 140 paesi e visti da più di 600 milioni di persone.

I film di Deeble & Stone hanno vinto anche più di 100 premi internazionali, tra cui sei Wildlife Oscar e un Emmy, per l'arte e la narrazione. La loro produzione più recente, The Elephant Queen del 2020, è stato il primo lungometraggio ad essere acquistato e distribuito da Apple e ha vinto il premio Cinema for Peace.

"Per quasi 45 anni siamo stati inseparabili, insieme quasi ogni ora di ogni giorno, ogni settimana, ogni mese", ha affermato Deeble il giorno dopo la morte della moglie. "Abbiamo viaggiato lontano e ci siamo librati in alto perché eravamo una squadra.

"Vicky era determinata, leale e schietta e, sotto sotto, profondamente creativa. Faceva accadere le cose. Non essendo mai stata una che cercava la ribalta, lasciava che il suo lavoro, i nostri film, parlassero da soli."

Esposizione delle seppie

Dopo aver conseguito un master al Royal College of Art, la Stone ha intrapreso la sua carriera con Deeble nel 1983, quando hanno realizzato il loro primo film insieme, Yndan An Fala – Valle sotto il mare.

Distribuito a livello internazionale da Survival Anglia nel 1984, questo documentario premiato sull'estuario Fal della Cornovaglia ha segnato la prima volta in cui l'accoppiamento e la deposizione delle uova delle seppie sono state filmate in acque britanniche. Si dice che il lavoro sia stato determinante nell'impedire la costruzione di un porto per container nell'estuario.

Noto all'epoca per aver trattato il mondo sottomarino allo stesso modo di quello di superficie in termini di fotografia e costruzione delle sequenze, il film segnò l'inizio di una collaborazione ventennale con Survival Anglia.

La coppia, non solo esperti subacquei ma anche piloti, si è poi trasferita nell'Africa orientale per girare delle riprese per la BBC Ecco i draghi (1990) sui coccodrilli del Nilo, e un altro film premiato intitolato pesce diavolo, basato su polpi giganti. Si dice che questi due documentari abbiano ottenuto cifre di ascolto insolitamente alte.

Titoli successivi inclusi Un piccolo pesce in acque profonde (sui ciclidi del lago Tanganica, realizzato nel 1996); Racconto delle maree: la iena e il saltafango, 1998, incentrato sulla vita marina costiera nel remoto Kenya settentrionale, e in seguito Le maree di Kirawira, su un fiume che subisce inondazioni stagionali improvvise nel Serengeti (2019).

Programmi di sensibilizzazione

Specializzati in film scritti, diretti, girati e prodotti da loro stessi, Deeble e Pietra di solito vivevano sul set, nella boscaglia, con piccole squadre per circa due anni per ciascuna delle loro produzioni, crescendo insieme a loro i loro due figli, Freddy e Jacca.

La coppia ha sempre sostenuto che il loro lavoro è sempre stato guidato dalla conservazione e dalla passione per il mondo naturale. Hanno creato programmi di sensibilizzazione e istruzione attorno ai film traducendoli nelle lingue locali, fornendo diritti di trasmissione gratuiti ai paesi in cui sono stati realizzati e collaborando con gruppi di conservazione locali.

Vicky Stone ha perso la vita dopo una lotta di due anni contro il cancro. "È morta serenamente a casa, guardando le scogliere e l'oceano che tanto amava", ha detto Deeble.

