Gli scatti subacquei dei modelli sono appena entrati in fase di deco

Un fotografo è rientrato nei libri dei record con la sua modella felicemente de-raffreddata, dopo un recente servizio fotografico a 50 metri di profondità, e STEVE HAINING è ben lungi dall'aver finito. Parla con Steve Weinman della barzelletta subacquea che si è trasformata in un tecnico

Ciò che è iniziato come uno "scherzo" durante la pandemia di Covid si è ora trasformato in un'immersione subacquea tecnica completa con servizio fotografico di modelle e, con il supporto di un team tecnico della Florida, il fotografo professionista canadese Steve Haining e la modella Ciara Antoski si sono saldamente affermati come detentori di record mondiali Guinness.

Il loro ultimo servizio fotografico subacqueo più profondo si è svolto sul ponte della Idro Atlantico naufragato al largo di Pompano Beach in Florida il 19 dicembre ed è stato verificato da GWR la scorsa settimana, l'8 gennaio.

Antoski era stato il modello di apnea sul modesto e originale 6.4 m di profondità di Haining record mondiale sparare nel 2021. Non era una sub abbastanza esperta per fare da modella al suo secondo record due anni dopo ha iniziato a sparare a 30 metri, ma da allora le sue immersioni, sia in apnea che con autorespiratore, hanno fatto molta strada.

Per l'ultimo record, il subacqueo tecnico statunitense Wayne Fryman è stato responsabile della sicurezza e dell'approvvigionamento d'aria di Antoski, e il suo nome appare anche sulla GWR encomio.

La nuova profondità record è di 49.8 m e il tempo di immersione complessivo è stato di 52 min 14 sec. Per contare come servizio fotografico da record mondiale, GWR ora stabilisce un tempo minimo di fondo di 15 minuti con allestimento di produzione completo. Qualsiasi tempo inferiore è una semplice fotografia.

Per Antoski l'immersione di dicembre è stata notevolmente più calda rispetto alle precedenti riprese record. Haining e il suo team avevano reso la vita dura al modello utilizzando siti freddi dei Grandi Laghi, ma i termini del record non stabiliscono che la misurazione con ipotermia sia un requisito.

"Non c'è bisogno di andare più a fondo"

Steve Haining non è solo un fotografo subacqueo, ma anche un importante fotografo professionista, direttore della fotografia e regista di film di superficie. Ha iniziato fotografando musicisti rock, atleti e altre celebrità prima di passare al lavoro pubblicitario e alla fotografia paesaggistica artistica.

Steve Haining

Il record del 2021 era nato durante il Covid, quando aveva scherzato con il suo team sulla possibilità di svolgere incarichi in superficie indossando attrezzatura subacquea per rispettare le norme canadesi sulla salute e la sicurezza. "La profondità non è mai stata l'intenzione originale di quel primo record", afferma. "Era più un luogo che ho sempre voluto esplorare e fotografare, e si è scoperto che era a quella profondità".

La posizione era la WL Wetmore relitto nel lago Huron, ma la storia ha preso piede solo nell'estate del 2023, incluso Divernet, che ha continuato a monitorare i successivi tentativi di infrangere questo oscuro ma intrigante record.

Nel novembre 2023, quando la squadra si è spinta quasi cinque volte più in profondità, a 30 metri, per mezz'ora sul lago Huron Niagara II relitto, la modella seminuda era la sub professionista Mareesha Klups, coordinatrice della sicurezza in immersione e donatrice d'aria dal primo servizio fotografico. Questa volta Antoski era il suo mentore di modellazione.

In seguito Haining aveva raccontato Divernet che a meno che non abbia sentito parlare di "un posto incredibile per sparare a 120 piedi (36 m) o più in condizioni molto più calde, non credo di aver bisogno di andare più in profondità!"

Ma altri subacquei erano naturalmente interessati a contestare il record, e si scopre che Haining aveva già deciso di continuare con un approccio più tecnico subito dopo l' Niagara II sparare.

"Vediamo fin dove possiamo spingerci" (Steve Haining)

"Alla fine è stato: vediamo fin dove possiamo spingerci", dice. "Il primo record è stato una specie di incidente, ma ha dato il via a questa cosa in cui tutti dicevano: 'Oh, potrei farlo anch'io!' Quando abbiamo fatto quello a 100 piedi (30 m), sembrava che per gran parte della comunità di subacquei fosse una corsa verso il fondo a 130 piedi (40 m).

"C'erano persone che si tuffavano in aria fino a 130 piedi (39 m), ma quando scendevano erano già alla loro NDL, quindi sparavano per sei o sette minuti e poi risalivano a tutta velocità solo per battere il tempo.

"Eravamo tipo, è bello che la gente voglia provarci, ma alzeremo un po' di più l'asticella. Siamo sempre così impegnati, viaggiamo tutti, ma era una conversazione che avremmo avuto".

Gli sfidanti

Il record mondiale Guinness è stato infatti reimpostato a 40.2 metri nelle acque più calde delle Bahamas il mese successivo al tentativo di Haining di tuffarsi a 30 metri, nonostante l'immersione in sé fosse controversa.

Il subacqueo e apneista canadese Kim Bruneau ha collaborato con la fotografa cilena Pia Oyarzun per modello in apnea sul canale Commerciante di mare petroliera. La profondità massima del relitto era di circa 26 m, ma la prua sporgeva su un dislivello. La maggior parte del tempo è stata spesa sul relitto, scendendo solo a 40 m per un po' di tempo per sparare da sotto.

Alla fine il record fu verificato, ma allo stesso tempo la Guinness chiarì le sue condizioni per eventuali tentativi futuri.

Un'altra offerta segnalato lo scorso agosto su Divernet ha coinvolto l'apneista austriaca Christin Gerstorfer e il fotografo belga Filip Blommaert, che hanno scelto come set la struttura artificiale per immersioni Deepspot, chiusa in Polonia, a 45.4 m dal fondo in acqua a 34°C. Tale affermazione non è stata convalidata da GWR.

Haining e sua moglie Molly hanno una casa a Orlando, Florida, che gli consente di raggiungere la costa in un'ora per fare immersioni, a meno che non voglia approfittare delle opportunità delle grotte e delle sorgenti interne. Si era collegato con la scuola di immersioni locale e con la sede del trimix Diver dell'isolae il suo team erano ansiosi di aiutarlo a esplorare nuove strade organizzando un servizio fotografico per modelli che avrebbe comportato la decompressione.

"Così avevo questo gruppo di subacquei molto più esperti di me che sono diventati miei amici. Stiamo facendo immersioni con ingresso negativo su relitti con molta corrente e roba del genere, e ho iniziato ad allenarmi con loro per questo servizio fotografico."

Meno impegnativo termicamente del lago Huron ma comunque freddo con l'elio (Steve Haining)

Ciara (pronunciato sierra) Antoski si è presto unita a questo passaggio alla tecnologia. Normalmente avrebbe cercato di fare immersioni subacquee ricreative ovunque andasse per il suo lavoro di modella ed era già una subacquea più avanzata di quanto non fosse stata nel 2021. "Ha incontrato la gente di Isla Divers e ha trascorso diversi mesi con loro facendo il suo trimix IANTD e l'estensione di gamma e tutte quelle cose.

"Quindi ci stavamo già preparando quando abbiamo visto che questa ragazza a Montreal [Bruneau] aveva battuto il nostro record. Abbiamo pensato, potremmo semplicemente provarci subito e spingerla fuori, ma daremo un po' di tempo". Nonostante Haining avesse detto in precedenza di essere rilassato e di accogliere le sfide al record, il suo istinto competitivo era chiaramente entrato in azione.

L'idro Atlantico

Mentre lui e Antoski lavoravano per ottenere la certificazione IANTD Advanced Recreational Trimix, il team prese in considerazione la questione della location.

"C'è un relitto chiamato Arabia nei Grandi Laghi è piuttosto profondo, quindi abbiamo pensato che sarebbe stato un posto fresco e buio per un'altra sfida", dice Haining. "Ma poi abbiamo pensato che per tutti noi in muta stagna o umida la temperatura non ha importanza finché non si fa la sosta di decompressione, ma avremmo solo dato al modello più dolore oltre a tutto il resto.

"Ho iniziato a guardare le Florida Keys, ma volevo un relitto che fosse relativamente intatto - e il Idro Atlantico è un vero relitto." La draga da 90 metri, costruita nel 1905, è affondata mentre veniva trainata per il recupero nel 1987 e si trova ben a nord delle Keys al largo di Boca Raton.

"Si è trovato proprio nel posto giusto. Ce ne sono un paio di altri profondi laggiù, ma ti mettono proprio nella corrente del Golfo, quindi abbiamo scelto questo perché sembra molto bello ma è anche un viaggio più sicuro."

Ray Marciano di Isla Divers sarebbe stato il subacqueo addetto alla sicurezza di Haining ed era ben equipaggiato per assistere nella pianificazione perché conosceva il Idro Atlantico così bene. "Era la prima volta che, nel fare queste registrazioni, avevo un esperto del sito di immersione specifico che poteva davvero aiutarmi", dice Haining.

Marciano avrebbe utilizzato un rebreather, così come un altro subacqueo di Isla, Doug Vanderbilt, pronto a intervenire nel caso in cui Fryman dovesse lanciarsi o Haining avesse avuto bisogno di ulteriore supporto. Avrebbe anche aiutato a installare l'assortimento di torce da speleologia utilizzate come luci di segnalazione per riportare il colore sulla pelle di Antoski.

"Quando scendiamo, lei ha le informazioni" (Steve Haining)

Mareesha Klups, che si prendeva una pausa dal lavoro di stuntman cinematografico, questa volta sarebbe stata la sommozzatrice di soccorso, osservando da profondità senza deco nel caso in cui fosse necessario un rapido intervento di emergenza. Essendo stata sia fornitrice d'aria che modella, insegnò a Fryman tutto ciò che aveva bisogno di sapere come supporto diretto di Antoski.

"Abbiamo fatto un sacco di immersioni di prova nelle due settimane precedenti al tentativo", dice Haining. L'acqua agitata ha ritardato il servizio fotografico di un giorno fino al 19 dicembre, quando lui e Marciano hanno fatto un'immersione di ricognizione semi-rimbalzante al mattino. Questa era la sua prima volta sul Idro Atlantico.

Sul relitto

Si sono legati al relitto e hanno messo alcune bombole di ossigeno sulla cima. Uno squalo tigre era lì in giro, anche se nell'immersione pomeridiana avrebbero visto poco più di qualche barracuda.

"Si trattava semplicemente di vedere le parti della struttura che avevo visto in tutte le foto", dice Haining. "C'erano parti del relitto che erano state le mie prime scelte ma erano crollate, il che deve essere accaduto subito dopo l'uragano". Questo è stato l'uragano Milton, lo scorso ottobre.

Il piano originale era di sparare verso poppa con la timoneria sullo sfondo, ma era parzialmente crollata lateralmente, lasciando un sacco di detriti. "Non c'era un punto in cui avrei potuto davvero piazzarla lì, quindi siamo saliti verso prua sul lato sinistro e quello è diventato lo scatto principale, con parte di quella struttura che spuntava dietro di lei."

La temperatura dell'acqua era di 24°C, il che sarebbe stato mite per Antoski dopo i 7°C del Lago Huron. "Quando abbiamo trovato il punto per quell'immersione di ricognizione, ho potuto mostrarle in una foto dove saremmo stati: questo è lo sfondo, la mia macchina fotografica ha questa luce, quindi fai attenzione, concentrati su questo lato del tuo corpo perché scatterò in questo modo.

"Quando scendiamo, lei ha le informazioni e sa già come posare bene, il che rende il tutto molto più facile per me."

Per le riprese, Haining ha utilizzato una macchina fotografica Fujifilm X-H2S con un obiettivo grandangolare: "Sott'acqua scatto sempre in modo ampio per ottenere più struttura sullo sfondo", con luci Light & Motion e un Ikelite come backup.

I gas erano abbastanza semplici. "Il piano originale era di usare nitrox da 32 a 100 piedi (30 m) e passare a 21/21 per le riprese, quindi cambiare sulla via del ritorno per avere il 100% di O 2 a 20 piedi (6 m), ma alla fine abbiamo semplicemente eliminato il nitrox e siamo andati a 21/21 per tutto il percorso."

Gelatina di benvenuto

L'immersione iniziò male per Haining. Mentre faceva il suo ingresso negativo, il collegamento della camband sul suo sidemount si ruppe. Mentre si metteva a tracolla la macchina fotografica e cercava di ripararla, una medusa di passaggio gli punse la mano. Vanderbilt vide tutto e cercò di raggiungerlo per aiutarlo, ma Haining aveva rimesso insieme tutto quando raggiunse la cima del relitto.

Dopodiché, il servizio fotografico è andato liscio come l'olio. Antoski indossava due 80 in alluminio sulla schiena per salire e scendere e aveva 7 kg di pesi sulla cintura nascosta. "Era la quantità perfetta, perché se guardi il video ci sono momenti in cui la vedi sollevarsi con un respiro profondo ma il peso la riporta comunque giù. Sembra facile ma non lo è."

"Non andiamo al prossimo posto?" (Steve Haining)

Haining aveva pianificato di spostarsi dalla posizione iniziale a una seconda dall'altro lato del relitto, dotata di un telaio della porta intatto, ma dopo aver ottenuto le foto di cui aveva bisogno ha deciso di non farlo.

"Avevamo il giubbotto di salvataggio di Ciara molto lasco, senza cinghia inguinale, perché doveva riuscire a liberarsene molto velocemente, quindi la questione era: dovevamo rimetterlo su, visto che respirava molto, e guidarla dall'altra parte prima di dover tornare al centro della barca, dove l'avevamo ormeggiata?

"Avremmo perso 15 minuti solo per portarla lì e prepararci, quindi ho pensato: continuiamo a girare in questo punto.

"Siamo andati ben oltre il tempo necessario e Ciara si stava divertendo un mondo. Mentre stavamo concludendo, la si può vedere nel video mentre chiede: 'Non andiamo al prossimo posto?'

"Quando le abbiamo detto che avremmo fatto un'ultima immersione prima di risalire, ha chiesto: 'Perché avete annullato l'immersione?' Non credo che si fosse resa conto di quanto tempo fosse rimasta laggiù.

“L'ultima O 2 deco è durata circa 16 minuti e abbiamo aspettato che tutti se ne andassero tranne Ciara, perché lei indossava il vestito e quando respiri elio hai freddo. Quindi non appena se ne è andata, l'hanno lasciata salire."

Studio nel cielo

"Alla fine, la giornata è sembrata facile", dice Steve Haining. "È stata la prima volta nella storia che un servizio fotografico è avvenuto oltre il limite di non decompressione: non una fotografia, ma luci di scena e una modella senza autorespiratore, quindi è davvero fantastico.

"L'asticella è stata fissata qui e siamo stati i primi a spingerla così lontano, quindi è fantastico avere un record definitivo. Sembra che abbiamo iniziato una competizione davvero fantastica".

Quindi è tutto? Non c'è esitazione: "Ho parlato con Isla Divers di sfidare il nostro stesso record, non dirò fino a che punto, ma in modo significativo. Se qualcun altro lo batte ora è fantastico perché so quanto lavoro è stato per noi. Ci sono voluti mesi di pianificazione, ancora più mesi di allenamento e prove, quindi se lo meriteranno".

Per il momento, per Haining si tratta solo di divertirsi facendo immersioni nelle Florida Keys con i ragazzi di Isla, portando con sé una macchina fotografica non più grande o più fastidiosa di una GoPro.

Ma in passato aveva anche menzionato una sfida "ad alta quota" e, quando glielo chiedo, mi sembra che Ciara Antoski sia la forza trainante di questo percorso ascendente.

Il suo fidanzato vola con il parapendio e lei ha l'ambizione di fare la modella sospesa, con Haining e la sua macchina fotografica su un paramotore e una troupe di luci sui loro, allestendo uno "studio nel cielo" per stabilire il record più alto di servizio fotografico per modelle.

"Ho detto che se fossero riusciti a capirlo, sarei stato d'accordo e ci saremmo provati", mi racconta Haining. "La Guinness ha chiesto: 'Vogliamo provare sia il record più alto che quello più basso?'

"Sono sempre pronto per una sfida, ma dal punto di vista logistico so cosa significa stare sott'acqua, non so molto di cosa significhi cadere dal cielo!"

Anche su Divernet: Superare i limiti del servizio fotografico per un nuovo record mondiale, Il record mondiale di immersione con il modello refrigerato è cinque volte più profondo, “Le sirene si divertono”: il record di profondità dell’immersione con modello scende a 40 metri, Immersione da record mondiale: a 45 metri in un tubo caldo