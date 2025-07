Le foto delle Maldive celebrano il mese delle immersioni femminili dell'OBLU

Ad aprile di quest'anno Divernet ha inviato foto-il giornalista Richard Aspinall all'atollo di Malé Nord delle Maldive per provare le esperienze subacquee disponibili durante il soggiorno presso il resort OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO e utilizzando il suo centro immersioni TGI Maldives.

Divernet ha inaugurato una mostra dei risultati ottenuti fotografia in concomitanza con la celebrazione del PADI Women's Dive Day 2025 il 19 luglio, un evento esteso dal resort a un intero mese dedicato alle immersioni per donne, con una serie di esperienze incentrate sulle immersioni subacquee e sul benessere.

foto-Gallery è stata utilizzata anche come piattaforma educativa per subacquei e amanti dello snorkeling sui modi per proteggere le barriere coralline, afferma il resort. La mostra è stata inaugurata da sette giornaliste internazionali e TGI Maldive responsabile operativo Greta Marcelli.

(OBLU NATURA Helengeli di SENTIDO)

Con sede nei confini scozzesi, Richard Aspinall ha una formazione in ecologia e biologia della conservazione e ha lavorato nella conservazione della fauna selvatica e nella gestione del patrimonio.

Dalle affascinanti murene e maestosi squali pinna bianca ai vivaci vortici di dentici blu e pesci balestra pagliaccio, le sue fotografie offrono una vivida finestra sui fiorenti ecosistemi corallini che circondano Helengeli, come si può vedere nel suo Divernet articolo Perché non mi stanco mai delle Maldive, apparso per la prima volta a giugno.

(OBLU NATURA Helengeli di SENTIDO)

Contributo eccezionale

L'anno scorso il resort OBLU Helengeli è diventato il primo destinatario di PADIha ricevuto il premio Outstanding Contribution to Female Diving quando ha accolto 10 giornaliste provenienti da tutto il mondo per scoprire le immersioni subacquee nell'ambito del Women's Dive Day 2024, che ha ispirato il Women's Dive Month.

"C'è qualcosa di magico in Helengeli", afferma il direttore generale del resort, Alain Trefois. "La vita marina è incredibile e l'energia di questo luogo è unica. Questa mostra, realizzata con cura dal nostro team, cattura magnificamente questo spirito, combinando la meraviglia dell'oceano con un senso di empowerment.

“Estendiamo i nostri più sentiti ringraziamenti a Richard Aspinall e Divernet per le loro straordinarie immagini e per la collaborazione nel dare vita a questa mostra."

(OBLU NATURA Helengeli di SENTIDO)

OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO è un resort a 4 stelle con 153 ville e suite sulla spiaggia e sull'acqua in otto categorie. I subacquei possono link qui per prenotare direttamente e usufruire di uno sconto del 20%.

COLORI DI OBLU, parte di Atmosphere Hotels & Resorts, copre quattro resort delle Maldive: OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO, OBLU SELECT Lobigili, OBLU SELECT Sangeli e OBLU XPERIENCE Ailafushi.

