Jenny Stock si tuffa nell'avventura Legoland

at 9: 55 am

Jenny Stock, la regina Fotografo subacqueo britannico dell'anno, si è immerso a 3 metri di profondità nel Legoland Windsor Resort per filmare il completamento del restauro del suo sottomarino Lego City Deep Sea Adventure.

La popolare attrazione riaprirà dopo i lavori di ristrutturazione sabato 15 febbraio, in concomitanza con le affollate vacanze scolastiche di metà semestre.

It features some 450 fish of 50 species, such as Pablo the blackchin guitarfish, Homer the Southern sting ray and Squeak the zebra shark, all present on the day. Lego displays including a giant polipo, brightly coloured crabs and a giant treasure chest.

Pablo il pesce chitarra dal mento nero

Diver with giant polipo

La vasca oceanica contiene 1.2 milioni di litri d'acqua e ci è voluta una settimana di funzionamento continuo per riempirla, salarla e riscaldarla.

Stock ha immortalato le scene mentre l'acquariofilo capo Rosie David aggiungeva gli ultimi ritocchi ai modelli dal design intricato. Ci sono volute 2,190 ore (91 giorni) ai costruttori di mattoncini per costruirli, utilizzando un totale di 240,000 mattoncini.

"Da bambino sono sempre stato affascinato dalle creature sottomarine e dagli incredibili mondi nascosti sotto la superficie del mare", racconta Stock.

L'acquariofilo capo Rosie David con monete e granchi allo scrigno del tesoro

Homer la razza del sud

"Ho colto al volo l'occasione di collaborare con il Legoland Windsor Resort per la ristrutturazione di Deep Sea Adventure, perché si sposa perfettamente con la mia passione per la vita marina, la creatività e il mio desiderio di condividere questa meraviglia con gli altri.

"L'attrazione offre un'opportunità unica per bambini e famiglie di saperne di più sulle creature marine e sul loro ambiente in modo coinvolgente e interattivo, consentendo loro di sperimentare creature che altrimenti non avrebbero avuto la possibilità di vedere".

Jenny Stock si mette al lavoro

Legoland Windsor Resort fa parte di un gruppo di nove parchi a tema per famiglie sparsi in tutto il mondo, che offrono giostre interattive, attrazioni, spettacoli dal vivo, laboratori di costruzione e scuole guida.

Ci sono diverse opzioni per le visite, compresi i pernottamenti, ma l'ingresso giornaliero ha un prezzo a partire da £29 a persona ed è gratuito per i bambini di altezza inferiore a 90 cm (3 piedi). Le prenotazioni devono essere fatto in anticipo online.

