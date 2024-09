Colin Doeg: scomparsa del veterano della fotografia subacquea

L'illustre pioniere britannico è morto all'età di 96 anni, lasciando un'eredità a fotografia subacquea che è difficile sopravvalutare, dice STEVE WARREN

Nato il 23 gennaio 1928, Colin Doeg era un giovane reporter durante la Seconda guerra mondiale e si dedicò al giornalismo a tempo pieno dopo aver completato il servizio militare in Egitto.

Dopo un'immersione di prova in Francia nei primi anni '1960, vide immediatamente l'opportunità di vendere foto subacquee e articoli di approfondimento alla stampa nazionale. Così, al suo ritorno a casa, si unì alla filiale londinese del British Sub-Aqua Club e iniziò a fare immersioni subacquee. lezioni.

A quel tempo, quando Aqualunging aveva appena dieci anni, era già un affermato fotografo terrestre, con un interesse particolare per la fotografia di sport competitivi.

Con l'allora presidente del BSAC Mike Busuttilli e altri due subacquei, Colin formò un consorzio che avrebbe trasportato il loro gommone e il motore fuoribordo lungo sentieri tortuosi per esplorare le acque al largo delle coste britanniche, all'epoca inesplorate.

In quanto fotografo subacqueo specializzato in pellicole, Colin sviluppava i negativi sotto tela nei campeggi.

Oltre a fornire le sue foto a giornali e riviste, entrò nel settore emergente fotografia subacquea competizioni organizzate da riviste subacquee e club di immersioni, tra cui le conferenze fondate da Brighton & Worthing BSAC nel 1959 che fiorirono fino alla fine degli anni '80 dopo la partnership con tuffatore rivista.

Sulla linea: Copertura per tritone (che in seguito divenne tuffatore) nel 1965

Merlano bambino, 1966

La comunità dei subacquei era ancora molto piccola e i fotografi subacquei ne costituivano una piccola minoranza. Erano anche disconnessi gli uni dagli altri, sparsi per tutto il Regno Unito, ma un errore fortuito avrebbe cambiato tutto.

Immagini sbagliate

Dopo una gara, quando le fotografie vennero restituite, Colin ricevette per errore quelle di un altro concorrente. Ottenne l'indirizzo di quel fotografo e si assunse l'onere di consegnargliele a mano.

L'altro entrante aprì la porta d'ingresso, i due cominciarono a parlare e, a quanto si dice, erano così assorti che ore dopo erano ancora fuori in veranda.

L'altro subacqueo era Peter Scoones, all'epoca tipografo a Fleet Street ma destinato a diventare uno dei migliori e più premiati direttori della fotografia subacquea per la televisione della sua generazione.

I due uomini si misero a portare il fotografia subacquea comunità insieme. Nel 1967 hanno co-fondato la Società britannica dei fotografi subacquei nella loro città natale, Londra, e la BSoUP diede inizio a un periodo di innovazione duraturo, il cui successo fu riconosciuto in tutto il mondo.

Peter, insieme ai primi membri Tim Glover e Geoff Harwood, che all'epoca lavoravano entrambi per Kodak, introdusse soluzioni ingegneristiche innovative per migliorare le custodie subacquee, le ottiche e i flash dell'epoca.

I pionieri riuniti: Geoff Harwood, Tim Glover, Mike Busuttilli, Phil Smith e Colin Doeg al London International Dive Show nel 2014

Ciò è stato fondamentale per superare i problemi di visibilità molto bassa e luce fioca comuni alle immersioni britanniche. Senza le loro innovazioni tecniche, i progressi creativi che hanno portato avanti l'arte delle fotografia subacquea non sarebbe stato possibile.

Sebbene i membri del BSoUP fossero ferocemente competitivi, paradossalmente erano anche entusiasti di condividere idee per il bene collettivo. Colin era uno di quelli che scriveva spesso per passare consigli duramente conquistati ad altri attraverso rubriche su riviste di immersioni.

Nel 1972 Kendall McDonald fu affiancato da Colin, Peter, Geoff, Tony Baverstock, Phil Smith e John Lythgow nella stesura congiunta Osservazione dei pesci e Fotografia per aiutare gli altri a progredire.

Osservazione dei pesci e Fotografia

Colin ha mantenuto lo slancio come fotografo subacqueo competitivo fino a quando un attacco di herpes zoster non lo ha costretto a una pausa negli anni '1980. A quel punto aveva accumulato un'impressionante collezione di medaglie, vincendo persino il titolo di Underwater Photographer of the Year a Brighton nel 1968.

Ciò che ha reso quel risultato così significativo è stato il fatto che in una competizione internazionale Colin aveva vinto con uno scatto portfolio esclusivamente in acque britanniche. Questo si è aggiunto al fatto di essere stato nominato Fotografo dilettanteFotografo sportivo dell'anno.

Il fotografo subacqueo dell'anno 1968 riceve il premio dal presidente del BSAC Harry Gould

Colin è stato il primo a fotografare uno squalo elefante in natura. Ha anche lavorato a stretto contatto con il suo vecchio amico David Bellamy su un progetto di ricerca sulle alghe e ha fatto parte del comitato principale della Marine Conservation Society per diversi anni, così come del gruppo South-east MCS negli anni '90.

L'ecologo e personaggio televisivo David Bellamy con Colin Doeg (Steve Warren)

Dopo aver lasciato il giornalismo per dedicarsi alle pubbliche relazioni, ha avuto un ruolo determinante nella creazione dei famosi spot pubblicitari degli scimpanzé PG Tips per il marchio di tè Brooke Bond.

Colin si riunì anche con Kendall, lui stesso giornalista, per una promozione per Brooke Bond nel 1974. "The Sea – Our Other World" era una campagna di marketing che incoraggiava le vendite di tè inserendo una delle 50 figurine in ogni scatola.

In ogni scatola di PG Tips erano incluse delle carte da collezione dedicate alle immersioni: qualcuno è mai riuscito a riceverle tutte e 50?

Ogni carta riguardava un pezzo di storia delle immersioni e potevano essere raccolte in un album da 5 penny contenente ulteriori informazioni di base sulle immersioni e un messaggio pubblicitario per il BSAC, con cui Colin aveva una lunga collaborazione, anche se le sue pratiche non sempre si adattavano alle sue inclinazioni di fotografo subacqueo. Fu lui a fornire la foto di copertina per il manuale del club del 1970.

Manuale BSAC del 1970 con copertina di Colin Doeg La guida Guinness alla vita sottomarina

Nel 1975 Colin fu assunto come consulente tecnico per la versione in lingua inglese di La guida Guinness alla vita sottomarina dai subacquei francesi Christian Petron e Jean-Bernard Lozet.

Nel 1997 ha co-fondato Visions in the Sea fotografia subacquea conferenza. Si è tenuta annualmente per 10 anni, con Colin come presentatore, accogliendo presentatori famosi come David Doubilet, Kurt Amsler, Amos Nachoum, Alex Mustard, Tom Peschak, Michael AW e Douglas David Seifert.

David Doubilet firma il suo libro Faccia di pesce per Colin, i cui articoli di fotografia subacquea cita come fonte di ispirazione personale (Warren Williams)

Nel 2002 Colin è stato insignito del premio inaugurale Visions in the Sea Award per i suoi contributi eccezionali alla fotografia subacquea e al Dive Show del 2017 Paul Rose gli ha conferito un tuffatore Magazine Premio alla carriera.

Colin Doeg con il premio alla carriera da Diver al Birmingham Dive Show del 2017 (Steve Warren)

Per celebrare questo riconoscimento, il cameraman subacqueo Dan Beecham, noto per sequenze come quella del carango mangiatore di uccelli in Blue Planet 2, ha scritto: "Quando ripenso alle sfide che visionari come te devono aver dovuto affrontare, mi sento pervaso da un'enorme invidia per non aver fatto parte di quei giorni di scoperta e innovazione, ma anche, naturalmente, da apprezzamento.

"Semplicemente non saremmo dove siamo oggi, in termini di produzione di immagini e film di storia naturale, se non fosse per tutta l'ingegnosità, l'assunzione di rischi e la determinazione della vostra generazione di pionieri. In un modo molto concreto, siete e sarete sempre parte della linfa vitale che forma la nostra conoscenza collettiva della creazione di immagini subacquee".

Colin Doeg taglia il nastro per inaugurare una mostra di fotografia subacquea formazione ambientato nell'Essex nel 2009 (Steve Warren)

A gennaio, il presidente della BSoUP, Nur Tucker, ha conferito a Colin il premio "Lifetime Service to Underwater Photography" a nome della società.

Premio BSoUP Lifetime Service to Underwater Photography 2024 (Nur Tucker)

Annunciando la notizia della sua morte ai soci, Nur ha scritto: "Colin è stato una figura pionieristica nella comunità della fotografia subacquea, noto per la sua passione, dedizione e contributi all'arte e alla scienza di catturare le meraviglie sotto le onde con le attrezzature da lui costruite. La sua leadership presso BSoUP ha contribuito a dare forma all'organizzazione e ha ispirato innumerevoli fotografi".

Sempre pronto ad aiutare Nicky Martinez con il doppio tubo di Colin Nonostante tutti i suoi successi, Colin Doeg avrebbe potuto legittimamente rivendicare il suo posto come prim'ordine, ma è sempre rimasto modesto e modesto. Sei anni fa Nicky Martinez aveva deciso di iscriversi alla Falmouth University per studiare storia naturale, fotografia subacquea e cinema. Ma non aveva fiducia nel portfolio che aveva assemblato per la sua candidatura. Separati da otto decenni, si sedette con Colin, che gli assicurò che aveva un vero talento. Nicky vinse il suo posto e Colin gli scrisse: "Sogna, Nicky. Senza sogni non siamo niente. Il mondo è tuo e hai già ottenuto così tanto. I sogni possono diventare realtà". "Nessuna domanda era troppo stupida o persona troppo insignificante perché lui condividesse le sue esperienze", dice il giovane fotografo. "Questo uomo modesto e umile era disposto ad ascoltare e condividere tutta la sua conoscenza con un diciottenne eccessivamente eccitato che cercava di inseguire una vita nella fotografia subacquea. "Ma io e molti altri concorderemmo sul fatto che incontrare Colin ha avuto un impatto enorme sulle nostre vite e per questo lo ringrazio. Mi mancherà davvero tanto."

