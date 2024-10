Muore Jordan Klein, pioniere dei tuffatori nei film di Bond

Il direttore della fotografia Jordan Klein Sr, morto il 1° ottobre all'età di 98 anni, era noto soprattutto per il suo innovativo lavoro subacqueo in molti film di James Bond, tra cui Thunderball, per il quale vinse un Academy Award. Fu anche un affermato fotografo subacqueo, ingegnere e inventore.

Klein nacque a Cleveland, Ohio, il 1° dicembre 1925, ma in giovane età si trasferì con la famiglia a Miami, Florida, lo stato in cui avrebbe trascorso gran parte della sua vita: morì nella sua città natale di Ocala. Nel 1938 si interessò alle immersioni.

Klein prestò servizio nella Marina Militare nel Pacifico durante la Seconda Guerra Mondiale e, al terzo giorno di viaggio, fece parte della prima ondata che colpì il Giappone quando vennero sganciate le bombe atomiche.

Dopo la guerra, prese in prestito i soldi per acquistare e convertire una barca PT della Marina in quella che si diceva fosse una delle prime barche da immersione a Miami Beach, aprendo anche uno dei suoi primi negozi di immersioni. "Tutti pensavano che fossi pazzo", ha detto. "Nessuno ti pagherà per portarli fuori a fare snorkeling o immersioni su una barca!"

Modificò anche un vecchio compressore per avviare un'attività chiamata Mako Compressors e soddisfare quella che, a suo avviso, sarebbe stata l'emergente industria delle immersioni subacquee.

Il lavoro subacqueo di Klein su Thunderball gli è valso il suo primo Oscar

Goldwyn chiama

Samuel Goldwyn della MGM ha visto un Vita rivista storia sulle attività di immersioni subacquee di Klein e gli chiese se poteva costruire una custodia subacquea per una delle grandi macchine fotografiche Mitchell del suo studio. Ingannò Goldwyn facendogli credere che avesse già esperienza fotografica, mentre pensava: "So leggere, e c'è una biblioteca in fondo alla strada!"

La sua carriera nel cinema sarebbe nata da questa connessione, quando il produttore Darryl Zanuck gli offrì il ruolo di ingegnere subacqueo e cameraman in 20,000 leghe sotto i mari.

Klein progettò e costruì inizialmente custodie per fotocamere utilizzando piastre di ottone e argento, e continuò a fornire protezione subacquea per marchi che includevano Rolleiflex, Bolex, Argo, Leica e Stereo, che abbraccia tutto, dalle fotocamere da 35 mm alle cineprese da 8 mm e 16 mm, pensando non solo ai professionisti ma anche ai subacquei amatoriali.

Promuovere le custodie delle sue macchine fotografiche

Uno dei suoi prodotti era una custodia in plastica per macchine fotografiche subacquee, di cui, a suo dire, ne furono vendute 19,000 unità nei negozi Woolworth.

Klein ha preso parte ad alcuni dei primi film subacquei di grande successo e nel corso della sua vita ha lavorato a 78 lungometraggi e a numerose serie TV.

Come direttore dell'ingegneria subacquea e cameraman su Thunderball ha costruito tutti i veicoli sottomarini, ha messo in scena le scene di combattimento e girato molte delle sequenze subacquee, vincendo in parte l'Oscar per la progettazione e la costruzione degli oggetti di scena, dei set e degli effetti speciali.

Anni dopo, nel 2001, gli sarebbe stato conferito l'Oscar per il miglior risultato tecnico, un riconoscimento per i suoi sforzi pionieristici nello sviluppo e nell'applicazione di custodie per telecamere subacquee per il cinema.

Il CryoLung

Nel 1967 Klein sviluppò, in collaborazione con Jacques Cousteau, un dispositivo per la respirazione ad ossigeno liquido chiamato CryoLung, progettato per sostenere un subacqueo da tre a quattro volte più a lungo rispetto alle attrezzature subacquee convenzionali.

Ha anche diretto e filmato notiziari, film promozionali e documentari, come i programmi TV sugli squali che ha realizzato dalla fine degli anni '1980 con suo figlio Jordy. Per hobby era un aviatore e un pilota di auto e barche, oltre che un subacqueo.

Lavorare con gli animali

Altri film noti a cui Klein ha lavorato includono Creature From The Black Lagoon, The Aquarians, Flipper, Si vive solo due volte, Vivi e lascia morire, Mai dire mai, Il giorno del delfino, Splash, Lo squalo, Cocoon, The Abyss esterni Bermuda Triangle.

Le serie TV includevano la longeva e influente Caccia al mare dal 1954 al 1963, L'uomo da sei milioni di dollari, Patatine fritte, Miami Vice, X-Files e e SeaQuest.

