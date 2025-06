Un altro giorno nella vita di un istruttore di fotografia subacquea

at 8: 16 am

Com'è lavorare come professionista subacqueo indipendente? LISA COLLINS è la figura di riferimento fotografia subacquea istruttrice a Grand Cayman, ma la sua strada dal Regno Unito non è sempre stata facile, come spiega

"Wow! Cosa fai? Dev'essere un lavoro da sogno!" Lo sento dire così spesso – quasi ogni settimana – che in un certo senso lo sminuisco e rispondo automaticamente: "Sì, sono molto fortunato!"

Ma seduto qui a scrivere questo, con un cielo azzurro perfetto, circondato da piante tropicali e il bellissimo mare calmo e limpido a poche centinaia di metri di distanza, mi prendo il tempo per pensare davvero alla mia vita come fotografia subacquea istruttore.

Ricordo di essere entrato nel negozio Ocean Optics sullo Strand di Londra quasi 30 anni fa, molto nervoso ma emozionato all'idea di acquistare la mia prima macchina fotografica subacquea. All'epoca non immaginavo quanto quel giorno sarebbe stato importante per il mio futuro.

Dopo aver conseguito la certificazione PADI Open Water Diver presso la cava di Thurrock nell'Essex, avevo deciso che mi sarebbe piaciuto mostrare alle mie due figlie piccole la bellezza del mondo sottomarino durante le nostre vacanze.

Steve Warren di Optics mi ha venduto la mia prima macchina fotografica e mi ha fatto appassionare. Immersioni e fotografia subacquea diventò molto rapidamente una dipendenza, e le vacanze venivano decise in base al luogo in cui potevo immergermi nelle acque più limpide e calde, ricche di vita marina.

Lisa ha acquisito competenze durante un corso per istruttori INON UK

Facciamo un salto di 15 anni: dopo aver avuto la fortuna di viaggiare e immergermi in tutto il mondo, aumentando le mie competenze e conoscenze fotografia subacquea, ho preso l'INON UK Fotografia Subacquea corso seguito dal suo istruttore e iniziò a insegnare la materia nel Regno Unito.

Ho avuto anche il mio PADI Digitale Fotografia Subacquea Valutazione da istruttore, ma ho scoperto che il corso mi ha insegnato di più sulle immersioni con la macchina fotografica che su come scattare foto sott'acqua, un aspetto che avevo affrontato nei corsi INON UK.

Molti clienti mi chiedevano corsi più lunghi e tecniche più avanzate, così ho iniziato a tenere workshop all'estero, con viaggi in Egitto, Lanzarote, Filippine e Indonesia, il tutto mentre svolgevo un lavoro "normale" presso un'università nel Surrey.

Mi sentivo ripetere spesso che "i fotografi subacquei non guadagnano mai abbastanza per lavorare a tempo pieno!". Ero determinato a dimostrare, un giorno, che chi dubitava si sbagliava, in un modo o nell'altro.

Ha sradicato la mia vita

Stavo insegnando fotografia subacquea part-time nel Regno Unito ma desideravo di più, quindi quando mi è stato chiesto di trasferirmi alle Isole Cayman per unirmi a Cathy Church Foto Centro come uno dei suoi fotografia subacquea istruttori, ci è voluto appena un giorno per decidere di stravolgere la mia vita e quella del mio compagno e di trasferirci lì con un contratto di tre anni.

Finalmente il mio sogno di lavorare a tempo pieno come fotografia subacquea istruttore si era avverato!

Sito di immersioni da riva a Grand Cayman

In realtà, una volta installato al Foto Centro, famoso da anni come uno dei posti migliori nei Caraibi per imparare fotografia subacquea, insegnavo agli studenti un paio di volte a settimana ma trascorrevo la maggior parte del tempo lavorando nel negozio, vendendo foto attrezzatura.

Situato al Sunset House Hotel, a sud della capitale delle Isole Cayman, George Town, tutti i miei corsi si sono tenuti sulla splendida barriera corallina, durante gli orari di apertura dei negozi.

Dopo un'ora o due di lezione in aula, io e il mio studente ci immergevamo dalla riva, durante la quale insegnavo loro come fare sott'acqua, con l'aiuto di una lavagna bianca.

Il mio cuore cantava quando guardavo il mio programma giornaliero e mi rendevo conto che quel giorno avevo una lezione. La mia passione per fotografia subacquea E condividere questa conoscenza mi ha reso così felice. E farlo nelle acque limpide e calde dei Caraibi ha reso tutto ancora più speciale.

Lisa (a destra) insegna in un contesto di "classe"

Poi è arrivato il Covid. Mi ero trasferito a Grand Cayman a giugno 2019 e a marzo 2020 l'isola era stata chiusa al pubblico. Sono seguiti 18 lunghi mesi di chiusura.

Fortunatamente, mi occupavo del marketing e potevo insegnare a clienti locali e internazionali tramite Zoom. Molte persone, impossibilitate a immergersi, si sono ritirate sulla terraferma. fotografiae ho prenotato lezioni con me per imparare a fotografare paesaggi, uccelli, insetti e fiori.

L'industria subacquea è stata chiusa forzatamente per sei mesi, ma una volta riaperta, ho potuto insegnare a molti subacquei locali fotografia subacquea.

Un gruppo di loro ha fondato la CaySoup (Cayman Society of Underwater Photographers), un'associazione che è ancora in piena attività. È stato bello poter trasmettere loro le mie conoscenze.

Oggi, ogni fine settimana e talvolta anche nelle sere dei giorni feriali, è possibile trovare fotografi subacquei che si riuniscono nella maggior parte dei siti di immersioni da riva di Grand Cayman, per condividere le loro scoperte giornaliere sulla vita marina.

Molti si immergono in gruppi da quattro a sei persone, cercando sul fondale marino macro creature nelle macchie di alghe che crescono sui fondali di sabbia bianca di alcuni siti di immersione, con il motto "più occhi ci sono, meglio è".

grande macro fotografia su una macchia di alghe

Sono fermamente convinto che sia importante avere una buona galleggiabilità e osservare fotografia subacquea galateo e lo insegno ai miei studenti, quindi è fantastico vedere che questo accade quando ci si immerge con uno "stormo".

Dall'altra parte

Una volta che le isole hanno riaperto ai visitatori, le cose sono tornate a una relativa normalità. Con il mio contratto in scadenza, ho iniziato a pensare a come avrei potuto insegnare di più e in modo migliore. Per fortuna, un abitante delle Caymania mi ha contattato per fondare un'azienda che offrisse tutti i tipi di corsi. fotografia.

L'obiettivo principale di Capture Cayman Ltd sarà l'insegnamento fotografia subacquea, ma con terra fotografia e servizi fotografici come attività secondaria. Ho un compagno che dorme con me, ma lavoro praticamente da sola, quindi ho molta più libertà di insegnare quando e dove voglio, e secondo le richieste dei miei studenti.

Non dovendo rimanere bloccato in un negozio, né limitato agli orari di apertura e a un unico sito di immersioni da riva, ero libero di espandermi. Facendo immersioni nel tempo libero, sapevo che c'erano alcuni siti sull'isola che offrivano una topografia e soggetti diversi, quindi potevo offrire ai clienti un'esperienza molto più completa.

Dalle splendide barriere coralline ai passaggi e alle caverne, dalle razze, alle tartarughe e alle aquile di mare, alla macrofotografia estrema, fino ai relitti e alle statue sottomarine, Grand Cayman ha molto da offrire ai fotografi subacquei, in condizioni facili grazie alle sue acque calde e limpide.

Barriera corallina colorata nelle Isole Cayman

Ora ho clienti che vengono ogni anno, alcuni anche più volte all'anno, per trascorrere una settimana con me scattando fotografie subacquee.

C'è sempre qualcosa di nuovo da imparare, tecniche da perfezionare, soggetti diversi da trovare e attrezzature all'avanguardia da padroneggiare, e a volte potrebbe trattarsi semplicemente di fornire assistenza con l'illuminazione e la messa a fuoco. Un'altra richiesta frequente è quella di lezioni di post-produzione, per imparare a migliorare le foto con Lightroom o Photoshop.

Ogni inverno, un cliente viene dal Canada per tre mesi come "uccello delle nevi", evitando il freddo estremo per godersi il perfetto clima delle Cayman e prenotando con me 3-5 lezioni a settimana.

Ha iniziato con me quattro anni fa con una macchina fotografica compatta punta e scatta, per poi passare a una reflex digitale di alta gamma con vari obiettivi e flash.

Lo scorso inverno, abbiamo trascorso molte delle nostre immersioni a cercare creature, scattando foto macro con lo snoot. Mi ritrovo a imparare quasi quanto i miei studenti. Le foto subacquee di Jay Goldman di quest'anno. può essere vista qui.

Nessuna pressione

Capisco che le tecniche di insegnamento siano molto importanti e cerco di insegnare in modo amichevole e informativo, senza sommergere gli studenti con termini tecnici. Molti studenti, nella mia esperienza, vogliono solo essere in grado di scattare foto sempre di buona qualità, e cerco di semplificare loro il processo e di spiegarlo in modo che possano ricordarlo e portarlo avanti.

Non c'è pressione per ottenere la perfezione foto quando insegno – dopotutto, puoi avere un'esperienza tecnicamente perfetta foto È terribile perché la composizione non è buona. Quello che insegno è avere foto sempre gradevoli, di cui i miei studenti siano soddisfatti.

Capire il livello di competenze e la progressione degli studenti è fondamentale: le persone acquisiscono le competenze a velocità diverse, e questo è assolutamente normale. Nessuna pressione.

Le Isole Cayman hanno molte tartarughe

Fotografia subacquea Si tratta di godersi le immersioni in modo rilassato, creando ricordi da condividere. Non si tratta solo di competizione o di chi ha la macchina fotografica più grande e potente. Ogni studente è diverso, ma se tutti escono dalle mie lezioni scattando foto che li rendono felici, allora sono felice.

Di solito posso scegliere tra sette siti di immersione da riva, uno dei quali mi permette quasi sempre di immergermi, a parte rare occasioni in cui i venti da nord-ovest portano onde a riva. Dopo aver discusso con i miei clienti di cosa desiderano fare, di solito verifico le condizioni e decido il sito di immersione migliore per soggetti, visibilità e corrente.

Lavorare in qualsiasi momento della giornata, dalle prime ore del mattino alle immersioni notturne, sette giorni su sette, offre la flessibilità necessaria per adattare le lezioni nel modo migliore possibile agli impegni degli studenti.

Se necessario, partecipo anche a immersioni in barca con loro e collaboro con charter di immersioni locali, che sono a loro volta fotografi subacquei, per assicurarmi i migliori siti possibili per lo scopo. Questo mi permette di immergermi in acque nere. fotografia anche le tasse universitarie.

Uno studente individuale potrebbe prenotarmi per una lezione per principianti di 4-5 ore, ma la maggior parte dei clienti viene a Grand Cayman per una settimana di immersioni e fotografia subacquea con me. Si va dai nuovi utenti di GoPro (insegno un corso GoPro di due ore) agli utenti di fotocamere compatte, fino ai fotografi esperti di mirrorless e DSLR.

Adoro vedere i volti degli studenti che in passato hanno faticato a non ritrovarsi con immagini sfocate, grigie o blu e che ora, non solo hanno foto nitide e colorate, ma sono anche riusciti a ripetere l'impresa e a inviarmi in seguito le bellissime foto delle loro immersioni successive.

Passare il tempo in ufficio

O che un cliente si senta pronto per il passo successivo del suo percorso acquistando una macchina fotografica più grande o più avanzata. Molti sono nervosi all'idea di spendere cifre elevate e intimiditi da tutti quei "pulsanti e rotelle", ma vederli imparare a conoscere le loro nuove creature e iniziare a produrre immagini degne di concorsi e pubblicazioni mi dà tanta soddisfazione.

Lavoro dei sogni?

In definitiva, l'insegnamento consiste nel condividere la bellezza del mondo sottomarino per sensibilizzare gli altri su quanto sia importante proteggere e custodire le nostre barriere coralline e la vita marina.

Quindi, quando mi diranno che il mio è un lavoro da sogno, non posso che essere fortunata. Ci sono voluti molti anni di duro lavoro, apprendimento, impegno e sacrificio, ma ne è valsa la pena.

Da ora in poi, con la triste chiusura definitiva di Cathy Church's Foto Centro, Sono l'unico istruttore di fotografia subacquea A Grand Cayman. Con 15 anni di esperienza, sei dei quali trascorsi immergendomi migliaia di volte nelle acque delle Cayman, e tenendo centinaia di corsi, ogni giorno è una benedizione per la quale sono sinceramente grato.

Sempre di Lisa Collins su Divernet: Come abbiamo trovato una creatura nuova a Cayman, Finestre meteorologiche, Catena di donne, Sorpresa Sarda, Alor Aquamen, Guidando a nord di Tobago, Unisciti a Lisa Collins a Capture Cayman