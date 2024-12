Alex Mustard nominato quinto presidente del BSoUP

Il dottor Alex Mustard MBE è stato nominato nuovo presidente della British Society of Underwater Photographers (BSoUP), ricoprendo una posizione rimasta vacante dalla scomparsa del quarto presidente della società, Brian Pitkin, nel 2021.

BSoUP è stata creata nel 1967 come mezzo per condividere la conoscenza fotografica subacquea, aiutando i suoi membri a superare le sfide della ricerca e a creare immagini memorabili. Gli altri presidenti precedenti sono stati Peter Scoones, David George e Peter Rowlands.

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Alex come nostro presidente mentre continuiamo a ispirare e informare i fotografi subacquei e ad ampliare i confini dell'eccellenza fotografica sotto le onde", ha affermato il presidente di BSoUP, Nur Tucker. "Non potremmo essere più orgogliosi di avere Alex, non solo come membro, ma ora anche come nostro presidente.

"Alex è un mentore esperto, energico e altruista, e tutti i membri trarranno beneficio dalla sua dedizione nell'aiutarci a creare immagini potenti sott'acqua. E come innovatore leader nella fotografia subacquea, è nella posizione ideale per contribuire a elevare il nome di BSoUP in Gran Bretagna e in tutto il mondo.

"L'iscrizione a BSoUP è aperta a tutti i fotografi subacquei, con incontri mensili online che attraggono pubblico e relatori da tutto il mondo e concorsi a tema in cui il giudice fornisce feedback sulle tue foto". L'iscrizione costa £ 35 all'anno.

"Mi sarei divertito un mondo"

La senape è stata sul BSoUP comitato per quasi 25 anni e ha fatto immersioni e fotografato insieme a molti dei luminari della società, compresi i precedenti presidenti (ad eccezione di George). È forse più noto per il suo libro Masterclass di fotografia subacquea, che ha dedicato ai fondatori di BSoUP Scoones e Colin Doeg.

Doeg, il primo presidente della BSoUP, è morto nel 2024 e ha scritto in tuffatore rivista nel 2017: "Oggi BSoUP continua a prosperare, soprattutto con ambasciatori come Alex Mustard, a mio parere uno dei fotografi più straordinari al mondo.

"Le sue immagini migliorano continuamente, ma è sempre generoso con la sua conoscenza e i suoi consigli come i membri originali. Si sarebbe divertito un mondo se fosse stato con noi all'inizio."

Mustard al Palazzo con il compagno subacqueo Charles

Mustard ha un dottorato di ricerca in ecologia marina, ma è fotografo a tempo pieno dal 2004. Ha vinto premi internazionali fin dall'adolescenza e il suo lavoro è particolarmente noto per il concorso Wildlife Photographer of the Year, dove è apparso in 15 portfolio book di fotografie vincitrici negli ultimi 20 anni.

Nel 2013 è stato nominato vincitore assoluto dell'European Wildlife Photographer of the Year, all'epoca l'unico fotografo subacqueo a rivendicare quel titolo. È anche uno dei fondatori del prestigioso Fotografo subacqueo dell'anno concorso.

Mustard attualmente scrive due rubriche mensili illustrate sulla fotografia subacquea per Sommozzatore rivista (Regno Unito e Australasia) e per Tuffatore sportivo (USA) e co-conduttori Lo spettacolo di fotografia subacquea su Youtube.

Nel 2018 ha ricevuto il riconoscimento nazionale, ricevendo il titolo di MBE dalla Regina Elisabetta II per i suoi servizi alla fotografia subacquea.

