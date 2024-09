GO Diving Show ANZ un must per i fotografi subacquei

Il inaugurale VAI Diving Show ANZ, che si terrà al Sydney Showground il 28-29 settembre – e con ingresso completamente GRATUITO – è stato descritto come un must per i fotografi subacquei, che si tratti di chi è alle prime armi o di chi è già esperto.

Una schiera di fotografi subacquei e insegnanti di fama mondiale saranno presenti Foto Palcoscenico e i vincitori del prestigioso Premi subacquei Australasia 2024 la competizione verrà presentata il sabato pomeriggio. Di seguito solo alcuni di quelli sul palco durante il weekend:

Nigel Marsh è l'uomo dietro l'esclusiva vita marina australiana di Scuba Diver ANZ

Nigel Marsh

Nigel Marsh, i cui articoli Unique Aussie Marine Life in Scuba Diver Australia e Nuova Zelanda sono i favoriti dei lettori, sarà presente Foto Palcoscenico al VAI Diving Show ANZ a settembre.

Nigel è un fotografo subacqueo e fotoreporter freelance con sede a Brisbane. Il suo lavoro è stato pubblicato in numerose riviste, giornali e libri, sia in Australia che all'estero.

Ha effettuato numerose immersioni in Australia, in particolare nella Grande Barriera Corallina e nel Mar dei Coralli, e i suoi viaggi lo hanno portato in tutta l'Asia, nell'Oceano Pacifico, nell'Oceano Indiano, nell'Oceano Atlantico e nei Caraibi. Le sue fotografie subacquee hanno vinto anche numerosi concorsi fotografici internazionali.

La passione di Nigel per le immersioni e l'ambiente marino si è evoluta fin dalla tenera età mentre faceva snorkeling sulle spiagge al largo della sua città natale, Sydney, in Australia. Imparare a fare immersioni subacquee nel 1983 servì ad aumentare il suo interesse per la vita marina, e presto iniziò a condividere le sue esperienze con altri, presentando presentazioni e scrivendo articoli per riviste: il suo primo articolo fu pubblicato nel 1983.

Da allora Nigel ha prodotto migliaia di articoli per riviste di immersioni, viaggi e voli di tutto il mondo, concentrandosi sui suoi argomenti preferiti: pesci, immersioni, squali, relitti, vita marina e viaggi.

Nigel è anche coautore di due guide subacquee con Neville Coleman, Dive Sites of the Great Barrier Reef and the Coral Sea (New Holland 1996) e Diving Australia (Periplus Editions 1997). Ha anche autopubblicato un libro: HMAS Brisbane Queensland Coral Warship (Nigel Marsh Fotografia 2011).

Negli ultimi dieci anni Nigel è stato impegnato a lavorare su una serie di libri per bambini su argomenti legati al mare (squali e razze dalla A alla Z, Esplorando i relitti, Granchi e crostacei, Pesci strani e strani) e una serie di guide subacquee e libri sulla vita (Coral Wonderland, Muck Diving, Underwater Australia, Immersioni con gli squali, Incontri ravvicinati con la vita marina) per New Holland Publishers.

Brett Lobwein offrirà alcuni spunti su fotografia subacquea tecniche

Brett Lobwein

Il pluripremiato fotografo subacqueo Brett Lobwein presenterà le sue meravigliose immagini sul Foto Palcoscenico dell'inaugurazione VAI Diving Show ANZ a settembre.

Brett è un fotografo appassionato e attento all'ambiente con sede a Sydney, che essendo cresciuto sui corsi d'acqua del fiume Port Hacking nella periferia meridionale della città, ha visto il suo amore per le immersioni subacquee prendere forma nei primi anni 2000 mentre lavorava in un negozio di immersione locale.

Nel 2010, aveva iniziato a interessarsi molto a fotografia subacquea e ha acquistato la sua prima custodia per DSLR.

Fin dal suo primo viaggio a nuotare con le megattere a Tonga, ne è rimasto completamente affascinato.

La sua passione per fotografia è paragonabile solo alla sua passione per i viaggi esotici.

Che si tratti di fotografare squali seta nei Giardini della Regina a Cuba, pinguini in Antartide, orsi polari nell'Artico, orche in Norvegia o foche a Narooma, Brett è sempre sicuro di rappresentare la vita marina nel suo elemento naturale, senza demonizzare o sensazionalizzare un animale per attirare l'attenzione su un'immagine per le ragioni sbagliate.

In linea con il suo amore per l’oceano e i suoi abitanti, Brett è anche un forte sostenitore della protezione dei nostri oceani e dell’ambiente sensibilizzando sull’uso eccessivo e sulla domanda di plastica monouso.

Brett è un orgoglioso Sony Digitale Sostenitore dell'imaging, ambasciatore per Isotta Underwater Housings, membro dell'Explorers Club, membro dell'Ocean Artist Society ed ex fotografo associato/residente presso Ocean Geographic.

Brett è anche il proprietario di UW Images, un distributore di fotografia subacquea attrezzatura.

Le sue immagini hanno vinto numerosi premi internazionali fotografia hanno ricevuto premi e sono stati pubblicati in tutto il mondo.

Don Silcock parlerà degli incontri con i grandi animali

Don Silcock

Scuba Diver Australia e Senior Travel Editor della Nuova Zelanda Don Silcock porterà al Foto Palcoscenico dell'inaugurazione VAI Diving Show ANZ a settembre per parlare della sua passione per i grandi animali.

Don è un fotografo subacqueo e fotoreporter australiano che vive sull'isola di Bali in Indonesia ed è entrato a far parte del team Scuba Diver ANZ come Senior Travel Editor nel 2020.

Originario del Regno Unito, Don ha iniziato ad immergersi nei primi anni '1980 mentre viveva e lavorava in Bahrein, nel Golfo Persico, e ha continuato a diventare un BSAC Advanced istruttore e ufficiale subacqueo.

Si è trasferito in Australia nel 1991 con la sua giovane famiglia, dove ha sviluppato la sua passione duratura per fotografia subacquea e viaggio subacqueo.

Don ha effettuato numerose immersioni in Papua Nuova Guinea e in Indonesia negli ultimi 25 anni e ritiene che i due paesi abbiano le migliori immersioni tropicali al mondo. Scuba Diver ANZ ha recentemente pubblicato il 13th articolo in una serie sulle immersioni PNG e il successivo problema avrà il 5th in una serie simile Don scrive sulle immersioni in Indonesia.

Circa 15 anni fa, Don catturò quello che descrive come il "grande animale" quando andò per la prima volta nell'Australia Meridionale per fotografare i grandi squali bianchi e l'anno scorso ha realizzato i suoi 15th viaggio lì…

Nel frattempo, ha fotografato e scritto di tigre, grande martello e squali pinna bianca oceanici alle Bahamas; mante oceaniche, verdesche, squali balena, coccodrilli americani e marlin striati in Messico; balene franche australi in Argentina, megattere australi a Tonga e capodogli nelle Azzorre.

Durante la pandemia, Don si è dedicato alle immersioni tecniche e ha recentemente completato la sua certificazione TDI Extended Range per portarlo fino a 55 metri in preparazione a viaggi tecnologici dedicati per fotografare i relitti nelle Isole Salomone e nell'atollo di Bikini, che saranno presenti nei prossimi numeri di Scuba Diver ANZ. .

Mike Scotland parlerà della vita marina australiana

Mike Scozia

Mike Scotland, redattore di Dive Log Australasia e fotografo subacqueo, si concentrerà sulla biologia marina "in natura" Foto Palcoscenico dell'inaugurazione VAI Diving Show ANZ a settembre.

Mike ha iniziato ad immergersi nel 1976 e ha ottenuto con successo la sua PADI istruttore rating nel 1982. Oltre ad insegnare a più di 1,000 subacquei. Mike ha effettuato 7,000 immersioni e vinto premi per le sue foto U/W.

Le sue due passioni principali sono fotografia subacquea e biologia marina. Scrive della celebrazione della vita marina combinata con le immersioni avventurose. Mike ha pubblicato il suo libro Marine Biology in the Wild come servizio ai subacquei che vogliono saperne di più sul mare. Presenta foto standard da cartolina con ricerche approfondite. Attualmente sta scrivendo una serie sulla biologia dei pesci e degli squali, che includerà in un nuovo libro l'anno prossimo.

Biologia marina in natura

Il modo migliore per accendere la tua passione per le immersioni è imparare di più sulla meravigliosa vita marina che incontriamo. Durante il suo periodo sulla Foto Durante il corso, Mike ti svelerà molti degli incredibili spunti che ha osservato in 48 anni di immersioni attive e che ti motiveranno a immergerti.

Mike è un educatore professionista e uno dei fotografi subacquei più pubblicati in Australia. Questa conferenza sarà supportata dalle sue foto più eccellenti raccolte da oltre 100 spedizioni alla Grande Barriera Corallina e al Pacifico.

Talia Greis parlerà di astratto fotografia subacquea

Talia Greis

Sarà presente la fotografa subacquea autodidatta e di fama internazionale Talia Greis Foto Palcoscenico al VAI Diving Show ANZ parlando di immagini subacquee astratte.

Nata e cresciuta nelle regioni costiere della periferia orientale di Sydney, il suo apprezzamento per la vita oceanica è esploso durante le immersioni a Ningaloo Reef, WA.

"La comprensione della ricca diversità e abbondanza del mondo sottomarino del nostro paese ha fatto scattare un interruttore che ha reso essenziale per me portare una macchina fotografica sotto la superficie il prima possibile", ha affermato.

"Non solo per essere in grado di riprodurre alcuni dei bei momenti che la natura ha da offrire, ma anche per essere in grado di comprendere completamente da solo, i veri colori e le complessità di ciò di cui sono stato testimone".

Sempre pronta a catturare un momento mentre si svolge, Talia si è resa conto che il suo ruolo nelle immersioni è cambiato e al giorno d'oggi trova impossibile immergersi senza guardare attraverso l'obiettivo.

Talia ha vinto il premio Ocean Art 2019 Compact Division, Fotografo emergente dell'anno 2023 per Ocean Geographic, Head On Foto Festival, Categoria Paesaggio 2023, Spiagge del Nord Sott'acqua Foto Concorso 2023 e Fotografo subacqueo dell'anno (UPY) per la categoria Macro nel 2024.

Fotografia subacquea astratta

Talia parlerà di abstract fotografia subacquea – fornendo una breve introduzione sul motivo per cui ama sperimentarlo come subacquea di Sydney e discutendo i diversi metodi e tecniche che utilizza per approfondire il mestiere.

Fornirà alcuni esempi di scatti che ha realizzato utilizzando diverse tecniche e discuterà delle impostazioni e dei requisiti dell'attrezzatura per eseguirli.

Nicolas Remy offrirà consigli su foto tecniche

Nicola Remy

Il fotografo subacqueo franco-australiano Nicolas Remy, che ora vive a Sydney, parteciperà al Foto Palcoscenico al GO Diving Show ANZ di Settembre.

Le immagini di Nicolas hanno ricevuto oltre 40 premi internazionali, inclusi i vincitori della categoria nella prestigiosa Ocean Fotografia Premi, Ocean Art, DPG Masters, Ocean Geographic Pictures of The Year e World Nature Fotografia Awards.

Le sue fotografie sono apparse sui principali media come BBC, CNN, Forbes, nonché sui principali media subacquei fotografia media attraverso interessi simili.

È il fondatore di Il club subacqueo, una online fotografia scuola e comunità, che attualmente conta membri in 12 paesi. I membri del club hanno accesso a corsi di autoapprendimento, forum di supporto e webinar mensili, in cui Nicolas e altri rinomati fotografi insegnano fotografia Corsi di perfezionamento.

Spinto dalla sua passione per l'insegnamento fotografia, Nicolas è un oratore pubblico esperto. Oltre ai webinar mensili per The Underwater Club, viene regolarmente invitato a parlare in spettacoli di immersioni, fotografia subacquea società e club subacquei.

Un compiuto foto-giornalista, Nicolas è autore di dozzine di articoli pubblicati sui media subacquei internazionali. È un Field Editor per DivePhotoGuide.come collaboratore abituale di Plongez! Magazine (Francia) e Scuba Diver Magazine (Regno Unito e Australia/Nuova Zelanda), dove scrive di vita marina, viaggi, tecniche e attrezzature fotografiche.

Nicolas collabora con l'attrezzatura subacquea e fotografia marchi per test di prodotto e recensioni sul campo. È noto per i dettagliati e perspicaci articoli che ha scritto, lavorando con marchi come Nauticam, Mares, Nikon Australia e Retra UWT, per citarne alcuni.

Nicolas è un ambasciatore Nauticam. Attualmente scatta con una Nikon Z9 in una custodia Nauticam NA-Z9 e le sue ottiche preferite sono il sistema Nauticam EMWL e il Nauticam FCP-1, sebbene utilizzi anche il WWL-C quando le dimensioni e il peso sono essenziali.

I rebreather costituiscono un'altra parte essenziale del kit di immersione di Nicolas: ha trascorso oltre 1,300 ore a scattare foto mentre si immergeva con un rEvo CCR o con un Mares Horizon SCR, rimanendo giù per immersioni di tre o quattro ore. Nicolas è appassionato di queste macchine, che vede occupare uno spazio crescente nel settore della subacquea.

Il GO Diving Show ANZ

Questo evento annuale, che si svolgerà quest'anno 28-29 settembre alla Area espositiva di Sydney al Parco Olimpico, ha lo scopo di mostrare il meglio del nostro mondo sottomarino a tutti, dai principianti che stanno pensando di dedicarsi alle immersioni o che hanno completato i loro corsi di livello base, ai subacquei avanzati, fino ai subacquei tecnici e ai veterani del CCR. subacquei.

Ci sono una serie di palchi: il palco principale, il Foto Stage, Australia/Nuova Zelanda Stage, Inspiration Stage e Tech Stage - che ospiteranno dozzine di relatori da tutto il mondo, oltre a una serie di funzionalità interattive adatte a grandi e piccini, dalle esperienze di immersione in realtà virtuale, alle prove di immersione , una piscina dimostrativa, sirene e molto altro ancora.

A circondare i palchi e le caratteristiche ci sarà un'ampia gamma di espositori, dagli enti turistici e tour operator ai resort, crociere subacquee, formazione agenzie, rivenditori, produttori e organizzazioni di conservazione.

Il GO Diving Show UK 2024, giunto alla sua quinta edizione, ha attirato più di 10,000 partecipanti durante il fine settimana e si è esteso su un'area di 10,000 mq di spazio espositivo, e la variante australiana e neozelandese aspira a raggiungere questo livello nei prossimi anni.

L'ingresso al GO Diving Show ANZ inaugurale è completamente gratuito: registrati qui per ottenere i tuoi biglietti per quello che è senza dubbio l'evento subacqueo del 2024 in Australia. C'è un ampio parcheggio in loco e il luogo è facile da raggiungere con molte opzioni di trasporto, quindi segna subito le date in agenda e preparati per un fine settimana epico che celebra tutte le forme di immersione.