Al via il concorso Voice of the Ocean

ADEX Voice of the Ocean è un foto, concorso video e artistico associato all'evento annuale Asia Dive Expo (ADEX) di Singapore, considerato il più grande e longevo evento dedicato alle immersioni in Asia.

In programma dal 4 al 6 aprile, l'ADEX Ocean Festival 2025 culminerà con una giuria che sceglierà i vincitori e i finalisti nelle varie categorie del concorso dal vivo sul palco. Selezionano anche un vincitore assoluto del Best of Show.

Il festival di quest'anno è dedicato ai cefalopodi in quella che viene descritta come una "celebrazione del comportamento della vita marina", mentre ADEX Voice of the Ocean 2025 include tra le sue categorie sia i cefalopodi che il comportamento animale, mentre le altre sono paesaggi acquatici, opere d'arte e cortometraggi.

La giuria è composta da Berkley White, Erin Quigley, Kay Burn Lim, Nicolas Remy, Robert Stansfield e William Tan, con la biologa marina Chloe Harvey, direttrice esecutiva della Reef-World Foundation, in qualità di consulente speciale per il comportamento animale.

Il primo premio è una custodia subacquea Seacam del valore massimo di 10,000 $. Ulteriori informazioni sul concorso sono disponibili e le candidature, che costano 10 $ ciascuna, possono essere presentate tramite Guida fotografica subacquea sito fino al 1° marzo di quest'anno.

