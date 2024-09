I Sunbursts vincono i primi premi Underwater Awards Australasia

L'edizione inaugurale degli Underwater Awards Australasia (UWAA) 2024 foto la competizione è stata valutata e i lavori vincitori sono stati svelati sul palco oggi (28 settembre) presso Vai allo spettacolo di immersioni ANZ a Sydney.

Il nuovo concorso di immagini subacquee è organizzato da Guida fotografica subacquea (DPG), Australasia subacquea esterni Immagini UW, che all'inizio di giugno ha chiamato Divernet e altrove per i tiratori subacquei di tutto il mondo per inviare i loro più immagini e video accattivanti e convincenti dalla regione Australasiatica.

La giuria era composta dagli esperti Tobias Friedrich, Jayne Jenkins, Brett Lobwein, Ross Long, Matty Smith e William Tan.

I partecipanti hanno gareggiato in otto categorie per vincere premi in resort e vacanze subacquee in liveaboard e foto esterni video equipaggiamento dal valore superiore a 50,000 dollari australiani (circa 37,400 sterline).

Portfolio

Il vincitore assoluto del concorso, denominato "Best of Show", è stato Gabriel Guzman, con la raccolta di immagini sunburst che si è aggiudicata il primo posto nella categoria Portfolio.

“Raggio di sole fotografia è una tecnica che utilizza il sole come elemento focale per migliorare l'impatto visivo delle immagini subacquee", afferma Guzman. "Posizionando il soggetto di fronte al sole, i raggi risultanti creano un effetto alone naturale, aggiungendo profondità e drammaticità alla scena. Questo approccio enfatizza l'interazione tra luce e ambiente marino, facendo risaltare il soggetto in modo sorprendente.

"Questo portfolio include sei immagini: una pastinaca, un pesce leone, una manta, una tartaruga, un pesce napoleone e un pesce balestra titano. Queste specie sono state catturate attraverso un mix di scatti pianificati e opportunità spontanee.

"Mentre la maggior parte delle immagini presentano il classico effetto sunburst, foto della razza (sopra) è unica. Scattata durante l'ora d'oro, cattura i raggi del sole che penetrano nell'acqua con una calda tonalità dorata, creando un'atmosfera diversa ma ugualmente accattivante. Questa tecnica mi ha affascinato per anni e ho dedicato molto tempo alla pratica.

ORO: Il sole e le creature del mare (Gabriel Guzman, Cile / Australia). Pesce leone, Coral Bay, Australia Occidentale (1/200, f/16, ISO 200, Canon EOS 5DSR, custodia Aquatica, 2x flash Ikelite DS160). Questa fotografia ha vinto anche l'argento nella categoria Australia

GOLD: Il sole e le creature del mare (Gabriel Guzman, Cile / Australia). Mante, Nusa Penida, Indonesia (1/200, f/9, ISO 320, Canon EOS 5DSR, custodia Aquatica, 2x flash Inon Z-330)

ORO: Il sole e le creature del mare (Gabriel Guzman, Cile / Australia). Tartaruga verde, Saxon Reef, Grande Barriera Corallina (1/200, f/14, ISO 250, Nikon D500, custodia Aquatica, 2x flash Ikelite DS160)

ORO: Il sole e le creature del mare (Gabriel Guzman, Cile / Australia). Pesce napoleone, Norman Reef, Grande Barriera Corallina (1/250, f/14, ISO 250, Canon EOS 5DSR,

Custodia Aquatica, 2x flash Ikelite DS161)

ORO: Il sole e le creature del mare (Gabriel Guzman, Cile / Australia). Pesce balestra titano, Moore Reef, Grande Barriera Corallina (1/200, f/13, ISO 250, Canon EOS 5DSR, custodia Aquatica, 2x flash Inon Z-330)

"Ottenere lo scatto perfetto a raggiera non è facile. Richiede condizioni ideali, tra cui acque calme affinché i raggi del sole penetrino chiaramente, piena luce solare e il soggetto posizionato il più vicino possibile alla superficie. La creatura deve essere esattamente nel punto giusto e bisogna avere la macchina fotografica e i flash impostati perfettamente per catturare il momento.

"Il processo comporta molti tentativi falliti, poiché l'allineamento di tutti questi fattori è raro. Questo portfolio rappresenta il meglio di quegli sforzi: una raccolta di immagini in cui tutto è finalmente andato a posto."

Gli altri vincitori di categoria sono stati Talia Greis (Sydney), Jenny Stock (Over-Under), Selanie Waddilove (Smartphone), Emma Turner (Environmental), Lewis Burnet (Australian), Luc Rooman (International Waters) e Ste Everington (Reels Showcase). I vincitori di oro e argento sono mostrati di seguito:

Sydney

ORO: Soffio (Talia Greis, Australia). Clifton Gardens. "Questo comportamento insolito e non documentato non può essere spiegato nemmeno dal più abile degli scienziati, specializzato nel comportamento dei pesci rana/pesce pescatore. Stavo sperimentando con un'ampia apertura fotografia in un sito di immersioni locale quando questa rana pescatrice striata (che aveva chiaramente divorato un pasto enorme) ha rigurgitato una sostanza simile al fumo. Non avendo mai assistito a un simile evento, mi sono seduto e ho osservato il comportamento per oltre un'ora. Gli esperti possono solo supporre che il pescatore abbia cannibalizzato un sacco di uova (intenzionalmente o meno). Ciò avrebbe probabilmente portato a un rigonfiamento dello stomaco, facendo sì che l'individuo ne tossisse pezzi alla volta. La natura al suo meglio." (1/250, f/5, ISO 320, Sony A1, alloggiamento Isotta, stroboscopio Inon Z-330, snoot Backscatter)

ARGENTO: Percezione della profondità (Rowan Dear, Regno Unito). Cabbage Tree Bay Aquatic Reserve. "Queste meduse sono state avvistate a centinaia negli ultimi tre anni, radunandosi nella baia di una delle spiagge più famose di Sydney. Quest'anno in particolare, ce n'erano più di quante ne avessi mai viste, con alcune sezioni profonde diversi metri e densamente popolate. Nuotando nella corrente e lanciandomi verso il basso nella più profonda concentrazione di meduse, speravo di creare questa immagine ultraterrena con molta profondità, che mostrasse quante ce n'erano." (1/200, f/14, ISO 320, Sony A7 Mark IV, alloggiamento Ikelite, 2x flash Inon Z-330)

Sopra-sotto

GOLD: Calm Tongan Nursery (Jenny Stock, Regno Unito). "Qui una megattera madre e il suo nuovo cucciolo riposano appena sotto la superficie nelle acque calme e calde di Vava'u. Le megattere femmine in stato di gravidanza avanzata arrivano ogni anno a luglio. Dopo aver partorito, rimangono in questo ambiente di nursery finché i cuccioli non sono abbastanza grandi da fare il loro primo viaggio in Antartide. Quando si scattano immagini divise, spesso è consigliabile usare uno snorkel piuttosto che immergersi con le bombole, poiché si creano meno bolle in superficie, che possono distrarre nell'immagine." (1/125, f/14, ISO 320, Canon EOS 5D Mark II, custodia Nauticam, 2x flash Inon Z-240)

ARGENTO: Piccola Tartaruga (Gabriel Guzman, Cile/Australia). Queensland. "Catturato a Heron Island, un sito di nidificazione fondamentale per le tartarughe marine, questo scatto diviso rivela il momento della prima nuotata di una tartaruga appena nata dopo la schiusa. L'immagine passa con grazia dalle acque poco profonde all'orizzonte sconfinato, mostrando il viaggio della tartaruga dal suo luogo di nascita al vasto oceano oltre. Ho fatto attenzione a evitare di usare luci stroboscopiche o artificiali, rispettando la natura delicata di questi neonati. Dopo aver scattato alcune foto, ho lasciato che la neonata continuasse il suo viaggio senza ulteriore stress." (1/250, f/7.1, ISO 320, Canon EOS 5DSR,

Alloggiamento Aquatica)

Smartphone

ORO: Posso aiutare? (Selanie Waddilove, Australia). “A volte un foto chiede di essere preso... La posa giocosa di questo cucciolo in contrasto con la corda abbandonata era sia provocatoria che bella. Spesso i cuccioli di foca orsina della Nuova Zelanda a Baranguba giocano a tiro alla fune e a rincorrere le alghe alla deriva, lasciandole andare a tuffarsi e girare intorno a te e poi raccogliendole di nuovo prima che un altro cucciolo possa rubarle. Questa mattina di inizio aprile, invece delle alghe, i cuccioli stavano giocando con una corda e altri detriti di plastica che erano stati trascinati dall'onda e dal vento della settimana precedente. Ho scattato qualche foto per catturare il loro divertimento e ho tirato delicatamente l'estremità della corda, sperando di distrarli con un gioco in modo da poterla raccogliere alla fine. Mentre le foche giocavano, l'ho gradualmente arrotolata nella mia mano e l'ho nascosta nel mio muta da smaltire correttamente una volta tornati a riva." (1/120, f/1.5, ISO 50, Apple iPhone 13 Pro, custodia Aquatech, impugnatura otturatore Bluetooth AxisGO)

ARGENTO: Pesce rana in piedi (Selanie Waddilove, Australia). "Durante uno snorkeling estivo a Wagonga Inlet, Narooma, questa rana pescatrice striata nera è stata avvistata muoversi lentamente tra le praterie di fanerogame marine. Il sole pomeridiano ha fornito un'illuminazione perfetta per mettere in risalto le incredibili texture e i dettagli di questa strana piccola creatura. Dalla grande bocca rivolta verso il basso all'affascinante "esca" e alle pinne pettorali usate per "camminare" sul fondale oceanico, questi pesci sono così interessanti da vedere e fotografare". (1/100, f/1.8, ISO 32, Apple iPhone 13 Pro, custodia Aquatech, impugnatura otturatore Bluetooth AxisGO)

Ambientali

ORO: autostoppista (Emma Turner, Australia). Anilao, Filippine. “Le immersioni in acque nere sono il mio posto felice. Questa argonauta femmina, in realtà un polipo con un guscio di 'guscio' di uovo, emerse dall'oscurità e mi sfrecciò accanto. Questa era la mia opportunità. Stava cavalcando una medusa come avevo sperato? Mentre i miei occhi e la mia macchina fotografica si mettevano a fuoco, mi chiedevo cosa stesse cavalcando in realtà. Metallico? Di plastica? Entrambi? Un involucro di preservativo? Oh mio Dio, un coperchio di yogurt! Che tristezza per entrambi. Questo argonauta stava facendo surf sui rifiuti umani proprio fuori dalla sua casa in mare aperto o stava diventando così 'normale' vedere l'inquinamento che lo scambiava per organico?" (1/250, f/22, ISO 320, Nikon D850, custodia Seacam, flash Seacam 160D)

ARGENTO: Un giocattolo per cani o una trappola di plastica (Andrii Slonchak, Australia). Queensland. "Durante un'immersione a North Stradbroke Island, ho notato all'improvviso un wobbegong che mi caricava a tutta velocità fuori dalla nuvola di sedimenti sollevati. Come ho scoperto in seguito, la nostra guida aveva individuato lo squalo intrappolato in un frisbee di plastica per cani e aveva tentato di rimuovere il giocattolo, ma il wobbegong spaventato si era lanciato via. Ho avuto meno di un secondo per scattare questa foto prima che lo squalo sparisse. Non ho mai più visto questo wobbegong e continuavo a chiedermi se fosse riuscito a rimuovere il giocattolo o se avesse subito un triste destino. I wobbegong contano sul mimetizzarsi con l'ambiente quando cacciano e il frisbee luminoso comprometterebbe questa capacità." (1/125, f/8, ISO 200, Canon EOS M50 Mark II, alloggiamento Ikelite, Ikelite DS160 II con diffusori a cupola)

Australiano

ORO: oblungo (Lewis Burnett, Australia). Darling Range Escarpment, Australia Occidentale. "Fotografare sott'acqua la bizzarra e meravigliosa tartaruga dal collo di serpente era sempre stata nella mia lista dei desideri per le immersioni nel sud-ovest. Questi affascinanti rettili si trovano nei bacini di acqua dolce che punteggiano la regione e sono più comunemente visti sulla terraferma durante la stagione riproduttiva, mentre sono alla ricerca di un compagno. Ho trovato questo individuo durante la mia prima immersione in acqua dolce nella regione e non avrei potuto essere più felice di avere un soggetto così cortese da fotografare". (1/320, f/13, ISO 500, Sony A1, alloggiamento Ikelite, 2x flash Inon Z-330)

Acque internazionali

GOLD: Salamandra (Luc Rooman, Belgio). “Ogni anno mi immergo in uno dei miei amati laghi d'acqua dolce, ovvero De Melle vicino ad Anversa, per fotografare i tritoni alpini tra le ninfee. A luglio di quest'anno, sono tornato a cercare. Dopo aver provato a fotografare diversi esemplari, ne ho scoperto uno appollaiato su una ninfea, il corpo della salamandra che produceva un'interessante silhouette attraverso la foglia. Dopo aver scattato una serie di foto, ho lasciato stare la creatura e mi sono spostato con cautela.” (1/125, f/22, ISO 100, Nikon Z7II, alloggiamento Isotta, Backscatter Mini Flash MF-2, Backscatter Optical Snoot OS-1)

ARGENTO: Albero anfibio (Massimo Zannini, Italia). Bologna. “In primavera, sulle montagne del nord Italia, i rospi si accoppiano in piccole pozze d'acqua, come molti altri anfibi. Stavo scattando delle foto di questo comportamento riproduttivo quando per qualche secondo una rana gli salta sulla schiena, probabilmente scambiandola per una roccia. Sorpreso e divertito, ho avuto giusto il tempo di scattare tre foto prima che la rana venisse espulsa dal rospo maschio sopra la femmina.” (1/50, f/14, ISO 320, Nikon D850, custodia Nauticam, Backscatter Mini Flash MF-1, Backscatter Optical Snoot OS-1)

Vetrina dei rulli

La video la sezione è stata vinta dall'australiano Ste Everington con Raggi sull'ex-HMAS Brisbane sulla Sunshine Coast, con aquile maculate, razze dal naso a pala e razze marmoree. "Adoro questo relitto come sito di immersioni: è il mio posto felice.

"Per questo video, Volevo mettere in evidenza una singola immersione specifica, una in cui le razze hanno trascorso con noi un periodo di tempo superiore alla media a poppa della nave. Ma non ho resistito a includere anche alcuni incontri sbalorditivi con le razze in altre immersioni in questa posizione."

Le stampe in metallo dei vincitori e dei secondi classificati sono state esposte e disponibili per l'acquisto alla fiera Go Diving, e metà del ricavato sarà devoluto al partner ambientale del concorso. Prendi 3 per il mare.

Per tutti i dettagli del concorso e tutti i vincitori, inclusi Bronzo e Altamente raccomandato, visita il Premi subacquei Australasia (UWAA) 2024 sito.

